BELÉM, Brésil, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de la 30e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) à Belém, au Brésil, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement total de 392 millions de dollars dans des projets internationaux d'action climatique, appuyant ainsi l'engagement du Canada à stimuler le leadership mondial pour le climat et les solutions climatiques inclusives et locales.

Rapidement, les changements climatiques menacent la sécurité alimentaire, perturbent les chaînes d'approvisionnement et mettent de la pression sur les collectivités au Canada et partout dans le monde. La lutte contre les changements climatiques n'est pas seulement une obligation morale, mais également un impératif économique. Les projets qui reçoivent du financement climatique international réduisent les coûts liés aux changements climatiques et favorisent la croissance économique et la sécurité, tout en soutenant les populations les plus vulnérables aux impacts de ces bouleversements climatiques.

Le montant de 392 millions de dollars annoncé aujourd'hui permet d'appuyer des mesures nouvelles et améliorées d'adaptation aux changements climatiques, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de faire progresser des initiatives de gestion durable en partenariat avec des organisations canadiennes et internationales, notamment les initiatives suivantes :

263 millions de dollars, en collaboration avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), pour la mise en œuvre du Climate Resilient Smallholder Program (programme des petits exploitants résilients au climat). L'initiative renforcera la résilience et la capacité d'adaptation des petits exploitants agricoles dans les pays en développement, tout en augmentant la productivité, en élargissant l'accès aux marchés et en soutenant des moyens de subsistance durables pour les collectivités rurales les plus vulnérables.

106 millions de dollars, en collaboration avec Deetken Asset Management, une société d'investissement canadienne, pour lancer l'Inclusive Climate Action Fund (fonds d'action climatique inclusif). Ce fonds fournira du financement aux petites et moyennes entreprises et aux institutions financières d'Amérique latine et des Caraïbes pour faire progresser les projets d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ceux-ci, y compris des projets axés sur l'énergie propre, la foresterie durable, le financement écologique et inclusif et l'agriculture climato-intelligente.

15 millions de dollars, en partenariat avec Mirova, pour soutenir les investissements dans la gestion durable des terres sur les marchés émergents. Cette contribution au Sustainable Land Fund 2 (la deuxième génération du fonds de gestion durable des terres) permettra de mobiliser des capitaux du secteur privé et de promouvoir des pratiques d'utilisation des terres résilientes aux changements climatiques et respectueuses de l'environnement.

8 millions de dollars, en collaboration avec CGIAR, le plus grand réseau public de recherche agricole au monde, pour aider 38 millions de petits producteurs à s'adapter aux changements climatiques et à réduire leurs émissions. Le programme renforcera les systèmes alimentaires, agricoles et d'approvisionnement en eau mondiaux pour les rendre plus résilients, sobres en carbone et équitables, tout en soutenant l'adaptation locale et l'innovation climato-intelligente.

Plus tôt cette semaine, la ministre Dabrusin a également annoncé une hausse de 4,3 millions de dollars à l'investissement initial du Canada de 13 millions de dollars octroyé au Fonds d'affectation spéciale multipartenaires des Nations Unies visant à favoriser le développement durable dans l'Amazonie légale brésilienne. Le Canada, premier donateur du Fonds, a fourni un soutien initial pour contribuer à sa mise en œuvre rapide. L'investissement annoncé aujourd'hui renforce le partenariat du Canada avec le Brésil pour protéger la biodiversité et promouvoir des moyens de subsistance durables dans neuf États de l'Amazonie.

En catalysant l'investissement international, le Canada aide les économies en développement à renforcer leur résilience, à réduire leurs émissions et à se diriger vers un avenir durable, sans laisser personne pour compte. Ensemble, nous réalisons des progrès mesurables, et nous devons continuer de prendre des mesures ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques.

« En investissant dans des solutions climatiques inclusives et locales, le Canada aide les collectivités à s'adapter à leurs environnements changeants, à renforcer la sécurité alimentaire et à créer des possibilités économiques durables. Grâce à la coopération mondiale, à l'innovation et à un leadership ambitieux, nous renforçons les partenariats qui produisent des résultats concrets pour les populations et la planète. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre avenir collectif dépend des mesures que nous prenons pour protéger l'environnement et donner les moyens d'agir aux régions du monde qui sont touchées de façon disproportionnée par les changements climatiques. En travaillant à l'échelle mondiale et en partenariat, nous pouvons bâtir un monde durable qui accroît la sécurité, la prospérité et le bien-être de la population canadienne et du monde entier. »

- L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État (Développement international)

En 2015, le Canada et 194 autres pays ont adopté l'Accord de Paris, engageant presque tous les pays du monde à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter aux répercussions des changements climatiques.

Depuis 2015, le Canada a versé plus de 8,7 milliards de dollars au financement international de la lutte contre les changements climatiques, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs de financement climatique en vertu de l'Accord de Paris. Ce soutien devrait réduire ou éviter 514 mégatonnes d'émissions d'ici 2050 et aider 14,3 millions de personnes dans les pays en développement à s'adapter aux impacts climatiques.

La lutte contre les changements climatiques et la protection de la nature vont de pair. Le Canada travaille avec des partenaires pour mettre en œuvre le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, afin de soutenir les efforts visant à freiner l'appauvrissement de la biodiversité et à inverser cette tendance d'ici 2030 et à placer les milieux naturels sur la voie du rétablissement d'ici 2050.

