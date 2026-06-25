Des bottes aux réservations : les données de Mastercard illustrent comment le Stampede de Calgary stimule considérablement les activités des commerces locaux

En s'appuyant sur des données agrégées et anonymisées relatives aux dépenses de 2025, ainsi que sur les tendances en matière de voyages selon les réservations effectuées jusqu'à la fin du mois de mai 2026 pour des départs prévus entre le 29 juin et le 12 juillet depuis l'aéroport international de Calgary, l'IEM a analysé l'activité économique générée par le Stampede de Calgary par rapport aux niveaux de référence attendus en l'absence de cet événement.

L'IEM estime que le Stampede de Calgary 2025 a généré une hausse d'environ 18 % des dépenses chez les commerçants locaux par rapport à la base de référence, les restaurants ayant enregistré l'une des hausses les plus marquées, avec environ 29 %. Les dépenses au détail ont également bondi avant la fin de semaine d'ouverture, tandis que la demande en matière d'hébergement s'est manifestée très tôt, en particulier dans le centre-ville de Calgary.

Les données révèlent une tendance claire : les retombées économiques du Stampede se déploient par vagues. Les dépenses chez les commerçants enregistrent une hausse avant même le début des festivités, alors que les résidents de Calgary et les touristes se préparent à la semaine à venir. La demande demeure élevée au sein du secteur de la restauration tout au long de l'événement, tandis que les dépenses en hébergement tendent à connaître un pic au cours des premiers jours, à mesure que les visiteurs arrivent et s'installent. Dans l'ensemble, ces données mettent en évidence que le Stampede suscite non seulement une forte affluence, mais qu'il constitue également un véritable moteur de dépenses locales, dont les retombées se font sentir au fil du temps, sur l'ensemble du territoire et dans tous les secteurs.

L'évolution des dépenses est également façonnée par l'intérêt international dont fait l'objet le Stampede. Les premiers chiffres relatifs aux réservations indiquent que les voyages internationaux liés au Stampede sont en hausse en 2026 par rapport à l'année dernière, la croissance internationale la plus forte provenant notamment des États-Unis, de la Belgique, des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne et de l'Australie.

« Le Stampede de Calgary illustre parfaitement à quel point un événement culturel peut aussi constituer un puissant catalyseur économique, explique Benjamin Jacob, vice-président principal, Services, Mastercard Canada. Pour les entreprises locales, connaître le succès pendant le Stampede ne se résume pas à être occupé, mais à être prêt. De telles données peuvent aider les entreprises à mieux anticiper la demande et à prendre des décisions plus éclairées en matière de personnel et de stocks à l'occasion de l'un des moments économiques les plus importants de Calgary. »

« Le Stampede de Calgary est non seulement un moment fort sur le plan culturel et récréatif pour notre ville, mais aussi une occasion privilégiée de faire rayonner Calgary sur la scène mondiale. Cet événement de 10 jours reflète l'énergie, l'esprit entrepreneurial et la fierté communautaire qui définissent Calgary, tout en attirant des visiteurs des quatre coins du monde, a déclaré Melanie McDonald, vice-présidente initiatives stratégiques, partenariats et engagement de la Chambre de commerce de Calgary. En générant une activité économique estimée à 664 millions de dollars à Calgary en 2025, le Stampede offre un coup de pouce considérable aux restaurants, bars, hôtels, salles de spectacle, cafés, commerces de détail et à de nombreuses autres entreprises locales de la ville. C'est également une période où la communauté d'affaires de Calgary se rassemble pour renforcer ses liens et célébrer l'esprit de collaboration qui soutient la croissance continue de la ville. »

L'analyse permet de mieux comprendre la répartition des dépenses liées au Stampede à l'échelle de la ville :

L'IEM estime que le Stampede de Calgary 2025 a entraîné une augmentation d'environ 18 % des dépenses chez les commerçants locaux, comparativement à ce qui aurait été observé en l'absence de l'événement.

Les restaurants ont enregistré l'une des plus fortes hausses de dépenses, soit environ 29 %, ce qui souligne l'importance de la gastronomie dans le cadre du Stampede.

Les dépenses chez les détaillants ont bondi le jeudi précédant la fin de semaine d'ouverture, alors que les consommateurs se préparaient aux festivités.

La demande en matière d'hébergement s'est manifestée très tôt, la hausse la plus marquée s'étant concentrée dans le centre-ville au cours des premiers jours de l'événement.

Parmi les marchés internationaux liés aux voyages à destination du Stampede en 2026, les États-Unis représentent environ un tiers de l'ensemble des réservations.

Les réservations de voyages sont en hausse d'une année à l'autre depuis les principaux marchés internationaux, notamment les Pays-Bas, la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Australie.

Ces chiffres montrent également que la valeur économique n'est pas répartie de manière homogène. Les habitudes de dépenses varient selon le secteur, la localisation et la période, les hausses les plus marquées se concentrant dans les zones situées à proximité du site du Stampede et au sein des catégories axées sur l'expérience, telles que la restauration et l'hébergement.

Alors que les entreprises naviguent dans un contexte économique plus complexe, il est important de bien comprendre ces mécanismes. Grâce à l'Institut d'économie Mastercard et à ses solutions économiques, Mastercard aide les entreprises, les gouvernements et ses partenaires à déchiffrer les tendances de l'économie réelle à l'aide de données anonymisées relatives aux dépenses afin de leur permettre de planifier leurs stratégies avec davantage d'assurance et de saisir les occasions qui se présentent.

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SOURCE Mastercard Canada

Personne-ressource pour les médias : Helena Wade, Directrice des Communications, Mastercard Canada ([email protected])