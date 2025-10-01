En plus d'une série de ressources, Mastercard propose également des avantages supplémentaires aux propriétaires de petites entreprises titulaires d'une carte

TORONTO, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Mastercard annonce aujourd'hui que les propriétaires de petites entreprises canadiennes bénéficieront désormais d'un soutien accru, notamment grâce au lancement du Navigateur pour petites entreprises d'un bout à l'autre du pays, un outil qui leur donnera accès à des ressources conçues pour simplifier leurs activités, surveiller leurs coûts et améliorer leur efficacité.

Cette série de ressources offre gratuitement aux petits entrepreneurs des aperçus économiques, des moyens de réaliser des économies et des ressources en matière de cybersécurité, renforçant ainsi l'engagement de Mastercard envers les petites entreprises, qui va bien au-delà des paiements. Plus de la moitié des propriétaires de petites entreprises du Canada (53 %) estiment qu'il est difficile de trouver des ressources fiables en un seul endroit.*

« Les petites entreprises sont le cœur battant de nos communautés, représentant près de 98 % de toutes les entreprises du Canada, mais elles doivent souvent faire face à des défis liés à la hausse des coûts et à des ressources limitées, explique Nishant Raina, vice-président, gestion de produits, petites et moyennes entreprises, Mastercard, Canada. Nous entendons contribuer à alléger ce fardeau en proposant des solutions qui facilitent la gestion d'une entreprise, afin que les propriétaires puissent se concentrer sur ce qui compte le plus, leurs clients et leur croissance. »

Navigateur pour petites entreprises : stimuler la croissance et insuffler un élan

Sachant à quel point l'incertitude économique pèse sur les petites entreprises, le Navigateur Mastercard pour petites entreprises dépasse le cadre des avantages liés aux cartes en offrant une plateforme numérique inclusive accessible à tous les propriétaires de petites entreprises du Canada, qu'ils utilisent ou non un produit Mastercard.

Plus de la moitié des petites entreprises (52 %) éprouvent des difficultés à accéder à des outils de cybersécurité abordables et à dénicher des remises et des offres adaptées à leurs activités commerciales, tandis que la moitié d'entre elles considèrent que l'accès aux dernières tendances économiques et aux renseignements commerciaux pertinents constitue un défi.*

Le Navigateur pour petites entreprises répond aux besoins essentiels des propriétaires de petites entreprises et leur fournit les ressources, la formation et les connaissances nécessaires à leur réussite, notamment :

Rapports sur les tendances économiques publiés par le Mastercard Economics Institute et Mastercard SpendingPulse MC visant à tenir les propriétaires d'entreprises informés de l'évolution du marché.

publiés par le Mastercard Economics Institute et Mastercard SpendingPulse visant à tenir les propriétaires d'entreprises informés de l'évolution du marché. Ressources en matière de cybersécurité visant à informer les propriétaires de petites entreprises sur les mesures à prendre pour se protéger contre les menaces émergentes.

visant à informer les propriétaires de petites entreprises sur les mesures à prendre pour se protéger contre les menaces émergentes. Offres de Mastercard et de ses partenaires visant à réduire les coûts liés à des domaines clés tels que les services fiscaux, l'acceptation des paiements et les transactions.

« Les entrepreneurs n'ont souvent pas accès aux outils financiers formels dont ils ont besoin pour gérer leur flux de trésorerie, planifier à long terme et parvenir à une croissance durable, souligne John Kiru, directeur administratif de Digital Main Street, une organisation qui aide les entreprises à réussir leur transformation numérique. C'est pourquoi des services comme le Navigateur Mastercard pour petites entreprises sont si intéressants. Ils permettent aux petits entrepreneurs de prendre en main leur avenir financier, de gagner en confiance et de prendre des décisions éclairées qui mènent à un succès durable. »

En réunissant ses connaissances, ses ressources numériques et ses offres, Mastercard soutient les petites entreprises à toutes les étapes de leur parcours en leur proposant des outils concrets adaptés à leurs besoins réels.

Petites entreprises, grands avantages

Les petits entrepreneurs titulaires de cartes Mastercard admissibles bénéficieront également d'une nouvelle gamme d'avantages leur offrant un meilleur accès aux outils dont ils ont besoin pour étendre leurs activités en toute efficacité :

Virtual Gurus : les titulaires d'une carte de crédit Mastercard Affaires et d'une carte de crédit World Elite Mastercard pour entreprises profiteront de rabais sur les services proposés par des professionnels qualifiés travaillant à distance et sur les abonnements à des assistants IA afin d'améliorer leur productivité.

Offres spéciales d'économies simplifiées : les propriétaires de petites entreprises peuvent accéder à des offres leur permettant de gagner du temps, de l'argent et de tirer parti de nouvelles ressources par l'intermédiaire de la plateforme d'offres spéciales d'économies simplifiées de Mastercard. Cette année, de nouvelles avenues sont proposées par Google Ads, Google Workspace, Extra360, Airalo, Transfeero et Salesforce. Rendez-vous sur www.easysavingsspecials.com pour accéder aux offres en fonction de votre région et consulter l'intégralité des conditions générales.

Pour de plus amples renseignements sur les offres Mastercard destinées aux petites entrepreneurs et prendre connaissance de l'intégralité des conditions générales associées à ces offres, rendez-vous sur : https://www.mastercard.ca/fr-ca/entreprises/petites-et-moyennes-entreprises/centre-de-ressources-pour-les-entreprises.html

Témoignages des partenaires Mastercard :

« Chez Virtual Gurus, notre mission a pour but de redonner aux chefs d'entreprise leur ressource la plus précieuse, le temps. L'avenir du travail ne consiste pas à en faire plus, mais à faire ce qui compte vraiment. En nous associant à Mastercard, nous ouvrons la porte aux entrepreneurs et aux petites entreprises du monde entier pour qu'ils puissent accéder à des talents qualifiés à distance et à des assistants IA qui allègent la charge de travail, stimulent la productivité et créent un espace propice aux idées audacieuses, aux objectifs d'envergure et à une croissance durable. » - Bobbie Racette, fondateur et président de Virtual Gurus

« Salesforce est ravi de collaborer avec Mastercard dans le but de fournir aux petites entreprises canadiennes les outils dont elles ont besoin pour prospérer et réussir. Ensemble, nous facilitons l'accès des PME à la technologie éprouvée de Salesforce à un prix réduit afin de les aider à communiquer avec leurs clients, à gagner en efficacité et à étendre leurs activités commerciales en toute confiance. » - Kris Billmaier, vice-président directeur et directeur général, Sales Cloud et produits de croissance

« Nous sommes fiers de faire équipe avec Mastercard pour offrir des solutions de voyage innovantes qui créent de nouvelles possibilités, génèrent une valeur durable et aident les PME de tout le Canada à croître et à prospérer. » - Antonino Testa, président-directeur général, Transfeero.

« Extra360 et Mastercard proposent aux entreprises canadiennes un outil puissant, mais d'une simplicité remarquable, c'est-à-dire la possibilité de transformer chaque interaction en une relation durable. Ensemble, nous mettons la technologie de fidélisation la plus sophistiquée du marché utilisée par certaines des marques les plus prisées du monde à la disposition des PME canadiennes sur Shopify afin de les aider à évoluer, à s'épanouir et à bâtir des marques que leurs clients chérissent véritablement. » - Naz Tuzunalper, directeur du marketing et de la mobilisation, Extra360 Technology Solutions

* Le sondage Mastercard a été réalisé au troisième trimestre de 2025. Les données sont tirées d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale d'adultes canadiens (N = 2 000) et d'un suréchantillon de propriétaires de petites entreprises (n = 200). Les données sont pondérées afin d'aboutir à des estimations nationales. La marge d'erreur d'échantillonnage des estimations représentatives à l'échelle nationale (N = 2 000) est de ± 2,2 points de pourcentage (IC à 95 %); la marge d'erreur d'échantillonnage des estimations relatives aux petites entreprises (n = 200) est d'environ ± 6,9 points de pourcentage (IC à 95 %). Lorsqu'elles sont combinées (N = 2 200), la marge d'erreur d'échantillonnage est d'environ ±2,1 points de pourcentage (IC à 95 %).

À propos de Mastercard (NYSE : MA)

Mastercard dynamise l'économie et renforce le pouvoir des consommateurs dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. En collaboration avec nos clients, nous construisons une économie durable où chacun peut prospérer. Nous soutenons une large gamme de solutions de paiement numérique, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nos technologies de pointe, nos innovations, partenariats et réseaux réunis offrent un ensemble unique de produits et de services, qui aident les porteurs de cartes, les entreprises et les gouvernements à exploiter leur plein potentiel.

www.mastercard.com

SOURCE Mastercard Canada

Contact médias: Rosie McGregor, Mastercard, [email protected]