Dix petites entreprises dirigées par des femmes reçoivent chacune une subvention de 10 000 $, du mentorat et des ressources visant à soutenir la réussite de leurs affaires

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ - Mastercard a annoncé aujourd'hui la liste des toutes récentes récipiendaires de la Subvention pour petites entreprises Mastercard. Ce programme, qui en est désormais à sa quatrième année, vient en aide aux petites entreprises dirigées par des femmes en leur fournissant des ressources essentielles pour les aider à évoluer et à prospérer. Dotée d'une subvention de 10 000 $, d'un accès à des ressources destinées à stimuler la croissance des entreprises et d'une expérience inestimable à Toronto proposant un encadrement par des experts, des occasions de tisser des liens au sein de la communauté et des conseils concrets, cette initiative a pour but d'aider les petites entreprises à bâtir leur avenir.

Mastercard dévoile la nouvelle cohorte de lauréates de sa Subvention pour petites entreprises

« En tant que partenaire des petites entreprises au Canada, Mastercard sait que le succès ne se construit pas seul, il repose sur des réseaux solides, une ambition commune et une communauté où les membres s'entraident, affirme Nishant Raina, vice-président, Petites et moyennes entreprises, Mastercard, Canada. Voilà pourquoi nous nous engageons à accompagner les cheffes de petites entreprises grâce à des initiatives de longue date telles que la Subvention pour petites entreprises, en leur fournissant les capitaux, les ressources et l'accès aux infrastructures dont elles ont besoin pour relever les défis et réaliser pleinement leur potentiel. »

Les petites entreprises constituent le pilier de l'économie canadienne. Elles emploient 5,8 millions de personnes et contribuent systématiquement à hauteur d'environ 50 % au PIB du secteur privé1. Pourtant, dans le contexte économique actuel en constante évolution, les petites entreprises sont confrontées à des défis d'une complexité sans précédent. Cela est particulièrement vrai pour les femmes propriétaires de petites entreprises, qui demeurent sous-financées de manière disproportionnée et ne reçoivent que 4 % de l'ensemble du financement en capital de risque au Canada2. Elles ont besoin de bien plus qu'un simple soutien financier : elles doivent pouvoir accéder à l'expertise adéquate, à des réseaux numériques sécurisés et à des ressources adaptées. La Subvention pour petites entreprises de Mastercard intègre les lauréates à un écosystème plus large comprenant un soutien en matière de cybersécurité, des ressources pour la transition numérique et des partenaires, autant d'atouts destinés à stimuler leur croissance.

Là où les liens créent une communauté

Les lauréates sont invitées à prendre part à une expérience inoubliable à Toronto, où un programme sur mesure leur permettra d'acquérir des connaissances ciblées et de nouer des liens enrichissants avec leurs pairs, des experts de Mastercard et des partenaires du secteur. Tout aussi important, cette initiative permet de créer un solide réseau d'entreprises dirigées par des femmes, fondé sur le partage des connaissances, le soutien mutuel et un engagement collectif en faveur de l'innovation.

Depuis 2022, la Subvention pour petites entreprises Mastercard a octroyé 40 subventions à des femmes cheffes de petites entreprises partout au Canada. Les 10 lauréates de cette année proviennent d'horizons et de secteurs très variés, allant de la technologie à la santé en passant par les plateformes favorisant l'inclusion :

7 Summits Snacks (Edmonton, Alberta) : 7 Summits Snacks est une entreprise spécialisée en nutrition sportive qui confectionne des barres énergétiques fonctionnelles au chocolat et aux superaliments conçues pour propulser les athlètes et les aventuriers du plein air.

(Edmonton, Alberta) : 7 Summits Snacks est une entreprise spécialisée en nutrition sportive qui confectionne des barres énergétiques fonctionnelles au chocolat et aux superaliments conçues pour propulser les athlètes et les aventuriers du plein air. Deschool Online Inc. (Toronto, Ontario) : Deschool Online Inc. est une plateforme éducative qui comble le fossé entre les salles de classe et le monde réel en invitant des professionnels des STIM et du développement durable au sein des écoles.

(Toronto, Ontario) : Deschool Online Inc. est une plateforme éducative qui comble le fossé entre les salles de classe et le monde réel en invitant des professionnels des STIM et du développement durable au sein des écoles. Dossier Intelligent (Montréal, Québec) : Dossier Intelligent est une plateforme d'aide à la rédaction de demandes de subventions alimentée par l'intelligence artificielle conçue pour automatiser les demandes et aider les artistes et les professionnels de la création à obtenir du financement plus rapidement.

(Montréal, Québec) : Dossier Intelligent est une plateforme d'aide à la rédaction de demandes de subventions alimentée par l'intelligence artificielle conçue pour automatiser les demandes et aider les artistes et les professionnels de la création à obtenir du financement plus rapidement. Edified Projects inc. (Port Coquitlam, Colombie-Britannique) : Edified Projects inc. est un cabinet de conseil détenu à 100 % par des femmes métisses qui se consacre à l'amélioration du bien-être au travail et au sein de la communauté grâce à des recherches axées sur les populations autochtones, à l'évaluation de programmes et à la formation.

(Port Coquitlam, Colombie-Britannique) : Edified Projects inc. est un cabinet de conseil détenu à 100 % par des femmes métisses qui se consacre à l'amélioration du bien-être au travail et au sein de la communauté grâce à des recherches axées sur les populations autochtones, à l'évaluation de programmes et à la formation. Elec'trik Kids (Vancouver, Colombie-Britannique) : Elec'trik Kids propose des poudres d'électrolytes saines et naturelles particulièrement adaptées aux enfants.

(Vancouver, Colombie-Britannique) : Elec'trik Kids propose des poudres d'électrolytes saines et naturelles particulièrement adaptées aux enfants. Fromage Protein Pops (Vancouver, Colombie-Britannique) : Fromage Protein Pops propose des desserts glacés crémeux à base de fromage blanc, à faible teneur en sucre, qui constituent un excellent apport naturel en protéines.

(Vancouver, Colombie-Britannique) : Fromage Protein Pops propose des desserts glacés crémeux à base de fromage blanc, à faible teneur en sucre, qui constituent un excellent apport naturel en protéines. Heal In Colour (North York, Ontario) : Heal In Colour s'engage en faveur de l'inclusivité dans le domaine des soins personnels et propose des pansements adhésifs souples et sans latex conçus pour s'harmoniser aux teints de peau noirs et bruns.

(North York, Ontario) : Heal In Colour s'engage en faveur de l'inclusivité dans le domaine des soins personnels et propose des pansements adhésifs souples et sans latex conçus pour s'harmoniser aux teints de peau noirs et bruns. June Health (Whitby, Ontario) : June Santé est une plateforme de soins virtuels exhaustive qui vise à transformer les soins de santé destinés aux femmes d'âge mûr en proposant des soins cliniques prodigués par des experts.

(Whitby, Ontario) : June Santé est une plateforme de soins virtuels exhaustive qui vise à transformer les soins de santé destinés aux femmes d'âge mûr en proposant des soins cliniques prodigués par des experts. rax (Toronto, Ontario) : Rax est la première application canadienne de location de vêtements entre particuliers qui permet aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des vêtements de manière durable.

(Toronto, Ontario) : Rax est la première application canadienne de location de vêtements entre particuliers qui permet aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des vêtements de manière durable. Sea Change CoLab Consulting inc. (Halifax, Nouvelle-Écosse) : Sea Change CoLab Consulting inc. est un cabinet de conseil à vocation sociale qui aide les organisations à créer des environnements de travail plus accessibles, inclusifs et équitables.

Un écosystème de ressources conçu pour l'avenir

L'engagement permanent de Mastercard en faveur de la réussite des petites entreprises est axé sur la croissance à long terme. Grâce à un soutien en matière de cybersécurité, à des ressources d'accompagnement à la transition numérique et à un accès au financement, les propriétaires de petites entreprises canadiennes peuvent mieux protéger et faire croître leurs activités.

Les cheffes de petites entreprises peuvent également rejoindre la communauté de petites entreprises Mastercard pour accéder à des renseignements, des actualités et des ressources supplémentaires qui les aideront à faire progresser leur entreprise.

Pour en apprendre davantage sur la Subvention pour petites entreprises Mastercard et les lauréates de cette année, visitez mastercard.ca/subventionpetitesentreprises.

À propos de Mastercard (NYSE : MA)

Mastercard dynamise l'économie et renforce le pouvoir des consommateurs dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. En collaboration avec nos clients, nous construisons une économie durable où chacun peut prospérer. Nous soutenons une large gamme de solutions de paiement numérique, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nos technologies de pointe, nos innovations, partenariats et réseaux réunis offrent un ensemble unique de produits et de services, qui aident les porteurs de cartes, les entreprises et les gouvernements à exploiter leur plein potentiel.

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SOURCE Mastercard Canada

Contact média : Rosie McGregor, [email protected]