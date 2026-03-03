Mastercard invite les femmes propriétaires de petites entreprises du pays à poser leur candidature pour obtenir l'une des dix bourses de 10 000 $ CA chacune, ainsi que l'accès à un programme de mentorat et à des ressources visant à soutenir la croissance de leur entreprise.

TORONTO, le 3 mars 2026 /CNW/ - Mastercard lance aujourd'hui un appel aux candidatures pour la Subvention pour petites entreprises Mastercard qui offre aux femmes propriétaires de petites entreprises du pays la possibilité de recevoir une bourse de 10 000 $ CA et des ressources pour préparer leur entreprise à une croissance future. En plus du financement, les récipiendaires recevront un mentorat personnalisé, un soutien pour la croissance numérique de leur entreprise et une expérience inestimable à Toronto.

Selon Statistique Canada, les entreprises appartenant à des femmes représentent près d'un cinquième du secteur privé au Canada. Toutefois, celles-ci continuent d'être confrontées à des difficultés accrues pour obtenir du financement et faire croître leurs entreprises. Parallèlement, elles constituent un moteur essentiel de l'innovation au Canada; 30,5 % des petites et moyennes entreprises (PME) détenues majoritairement par des femmes sont considérées comme des entreprises innovantes, ce qui dépasse le taux d'innovation des PME détenues majoritairement par des hommes.

Financement, mentorat et communauté axés sur l'avenir

La Subvention pour petites entreprises Mastercard offre aux entrepreneures canadiennes qui font face à l'incertitude de l'économie et du marché une plateforme fournissant des ressources en matière d'innovation, y compris l'accès à du financement, à une communauté et à des réseaux.

« Les petites entreprises alimentent notre économie et inspirent l'innovation dans tout le pays, et nous sommes déterminés à leur fournir le soutien tangible dont elles ont besoin pour les aider à réaliser leur plein potentiel, affirme Nishant Raina, vice-président, Petites et moyennes entreprises, Mastercard Canada. Grâce à la Subvention pour petites entreprises Mastercard, nous donnons aux entrepreneures les moyens de s'appuyer sur une communauté, un mentorat et des compétences afin qu'elles puissent transformer les obstacles en possibilités, et construire l'avenir qu'elles ont imaginé. »

Stimuler la croissance grâce à des liens et à des ressources

L'incidence de la subvention s'illustre par les réussites d'anciennes récipiendaires qui ont surmonté des difficultés, élargi leurs activités et franchi des jalons qui étaient auparavant hors de portée.

« Recevoir un financement de la part de Mastercard a changé la donne pour nous. Cela nous a insufflé l'élan dont nous avions besoin pour intensifier nos activités et rejoindre de nouveaux publics, explique Sheba Zaidi, cofondatrice de Mahara Mindfulness et récipiendaire d'un financement antérieur. En tant que propriétaire d'une petite entreprise, chaque jour peut donner l'impression d'entamer un nouveau chapitre, mais le fait d'avoir accès à de nouvelles ressources et à de nouveaux réseaux nous a permis de découvrir des débouchés et de nous sentir mieux préparées pour ce qui nous attend. »

En 2025, Mastercard a bonifié son soutien aux chefs d'entreprise en lançant le Navigateur pour petites entreprises, un ensemble de ressources conçues pour répondre aux principaux besoins des entrepreneurs. Il donne accès à des rapports gratuits sur les tendances économiques, à des ressources éducatives sur la cybersécurité et à des offres exclusives des partenaires de Mastercard pour vous aider à réaliser des économies.

De plus, la communauté Mastercard pour les petites entreprises continue d'outiller les propriétaires de petites entreprises en favorisant la création de liens au sein du secteur et en offrant des ressources visant à stimuler la croissance et le renforcement des capacités numériques de l'entreprise. Pour vous joindre à la communauté Mastercard pour les petites entreprises, cliquez ici.

Posez votre candidature pour la Subvention pour petites entreprises Mastercard dès aujourd'hui

À partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 mars 2026, les femmes canadiennes propriétaires de petites entreprises peuvent déposer une demande pour la Subvention pour petites entreprises Mastercard ici. Pour connaître les conditions générales, cliquez ici.

Mastercard dynamise l'économie et renforce le pouvoir des consommateurs dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. En collaboration avec nos clients, nous construisons une économie durable où chacun peut prospérer. Nous soutenons une large gamme de solutions de paiement numérique, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nos technologies de pointe, nos innovations, partenariats et réseaux réunis offrent un ensemble unique de produits et de services, qui aident les porteurs de cartes, les entreprises et les gouvernements à exploiter leur plein potentiel.

