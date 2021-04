OTTAWA, ON, le 21 avril 2021 /CNW/ - Alors que le Canada souligne la Semaine nationale de l'action bénévole, le Bureau du secrétaire du gouverneur général a le plaisir de reconnaître la contribution de 141 personnes en leur décernant la Médaille du souverain pour les bénévoles.

La Médaille du souverain pour les bénévoles rend hommage aux personnes qui ont leur communauté à cœur et qui s'y dévouent corps et âme de manière importante, soutenue et non rémunérée. Par leurs efforts, ces personnes ont laissé leur marque dans des domaines aussi variés que les arts, les sports organisés, les programmes pour les jeunes, les organisations communautaires et les œuvres sociales. Leurs accomplissements englobent les collectes de fonds importantes et à long terme ou l'engagement de toute une vie au service d'organisations communautaires.

Les réalisations de nos 141 récipiendaires illustrent bien le thème de la Semaine nationale de l'action bénévole 2021 : « La valeur de chacun, la force du nombre ». Grâce à leur don de soi inlassable et désintéressé, les récipiendaires reconnus aujourd'hui ont non seulement amélioré leur communauté, mais ont aussi fait honneur au Canada.

Les mises en candidature pour la Médaille du souverain pour les bénévoles sont acceptées de façon continue tout au long de l'année. Si vous connaissez une personne inspirante qui mériterait d'être reconnue pour avoir apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée ayant eu un impact positif sur sa communauté au Canada ou ayant fait honneur au Canada à l'étranger, vous pouvez soumettre sa candidature à tout moment!

Faits en bref

Reconnaître l'excellence est au cœur du mandat de chaque gouverneur général.

La Médaille du souverain pour les bénévoles est la plus haute distinction pour services bénévoles accordée à une personne dans le cadre du Régime canadien de distinctions honorifiques.

La Médaille du souverain pour les bénévoles peut être présentée par le gouverneur général, les lieutenants-gouverneurs, les commissaires territoriaux, les maires ou les organismes bénévoles.

Quiconque peut soumettre la candidature d'une personne à une distinction honorifique canadienne.

Chaque candidature fait l'objet de recherches avant d'être soumise à l'examen d'un comité consultatif indépendant, qui formule ensuite des recommandations au gouverneur général.

