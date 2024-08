MUNICIPALITÉ D'OLDS, AB, le 22 août 2024 /CNW/ - Le centre aquatique de la municipalité d'Olds et l'aréna Scott-Seaman, dans le comté de Foothills, deviendront plus écoénergétiques grâce à un investissement de 3,9 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Les travaux d'amélioration qui seront effectués au centre aquatique d'Olds permettront de prolonger de 20 ans la durée de vie du bâtiment. Les travaux consisteront à installer de nouvelles chaudières à haut rendement, à améliorer les unités de traitement de l'air afin d'améliorer la ventilation, ainsi qu'à mettre en place une nouvelle plomberie pour l'alimentation en eau chaude. On procédera également au remplacement de la toiture et des fenêtres.

L'aréna Scott-Seaman, qui est une plaque tournante communautaire essentielle offrant un espace pour les activités physiques et sociales, fera l'objet d'importants travaux visant à améliorer ses systèmes de chauffage et d'alimentation électrique. Le financement servira à installer des panneaux solaires sur la toiture, ce qui permettra de réaliser des économies d'énergie et de coûts.

« Les installations de loisirs jouent un rôle incroyable et nous permettent de nous rassembler. Nous sommes fiers d'investir dans ces deux installations pour les rendre plus respectueuses de l'environnement, réduire les coûts et veiller à ce qu'elles puissent continuer à servir les collectivités pendant de nombreuses années. »

« Les travaux d'amélioration qui seront effectués au centre aquatique d'Olds constituent un important investissement dans l'avenir de notre collectivité. En améliorant l'efficacité énergétique et en prolongeant la durée de vie de cette installation communautaire essentielle, nous réduisons notre impact environnemental et veillons à ce que les familles d'Olds continuent de disposer d'un lieu sûr et moderne pour les loisirs et le mieux-être pendant de nombreuses années. »

« Le comté de Foothills est très reconnaissant de l'importante contribution financière qu'on lui a accordée dans le cadre du programme BCVI pour son projet d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à la patinoire Scott-Seaman. Nous continuerons à nous efforcer de réduire notre empreinte carbone et nous nous réjouissons des économies que des projets comme celui-ci nous permettront de réaliser. »

« Le comté de Foothills, qui s'appuie sur ses récentes réalisations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ses installations, est ravi de faire un pas de plus en installant un système de production combinée de chaleur et d'électricité et en prenant d'autres mesures de conservation de l'énergie à l'aréna Scott-Seaman. Cela n'aurait pas été possible sans l'aide financière obtenue dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) d'Infrastructure Canada. Nous remercions les responsables du programme BCVI pour l'importante contribution financière allouée à ce projet. »

Le gouvernement fédéral investit 3 941 832 $ dans ces projets dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution de la Municipalité d' Olds s'élève à 400 000 $.

s'élève à 400 000 $. Ces améliorations devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie du centre aquatique d' Olds d'environ 63,4 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 432 tonnes par année. La consommation d'énergie de l'aréna Scott-Seaman sera réduite d'environ 21,6 % et les émissions de gaz à effet de serre seront réduites de 385 tonnes par année.

l'aréna Scott-Seaman Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI ) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI .

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI lance un troisième cycle de présentation de demandes à partir du 1 er août 2024 pour des projets de rénovation de petite et moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

Les demandes visant de grands projets de rénovation dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars et qui visent à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques seront acceptées à compter du 4 septembre 2024.

Les deux périodes de réception de demandes se termineront le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan , le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

PrairiesCan Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

