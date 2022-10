Des autorités en valeurs mobilières du Canada publient les résultats du huitième examen annuel sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction au Canada

TORONTO, le 27 oct. 2022 /CNW/ - Les autorités en valeurs mobilières participantes du Canada ont dévoilé aujourd'hui les résultats de leur huitième examen annuel de l'information fournie sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction.

Le rapport des autorités en valeurs mobilières de l'Alberta, du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l'Ontario, du Québec, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon (les autorités participantes) résume les constatations qui ressortent de l'examen de l'information fournie par 625 émetteurs non émergents en matière de gouvernance.

En voici les points saillants :

24 % des postes d'administrateurs sont occupés par des femmes, soit 2 % de plus que l'an dernier;

le pourcentage des postes d'administrateurs vacants pourvus par des femmes a augmenté de 10 % pour s'établir à 45 %, contre 35 % l'année dernière;

87 % des émetteurs comptent au moins une femme à leur conseil, une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente;

30 % des émetteurs comptent trois femmes ou plus à leur conseil, ce qui représente une progression de 6 % en un an;

7 % des conseils d'administration sont présidés par des femmes.

« Un nombre croissant d'investisseurs cherche à obtenir plus d'information sur la diversité au sein des conseils d'administration et de la haute direction », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « L'augmentation de la représentation féminine à ces échelons est encourageante. D'ailleurs, les ACVM réfléchissent à leur approche en matière de diversité au sens large. »

On trouvera de plus amples renseignements sur l'examen dans l'Avis multilatéral 58-314 du personnel des ACVM, Examen sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction (rapport de la 8e année), affiché sur les sites Web des membres des ACVM.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

