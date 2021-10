Le Canada est en vedette en tant que pays invité d'honneur à la Foire du livre de Francfort de 2021

CANADA et FRANCFORT, ALLEMAGNE, le 19 oct. 2021 /CNW/ - Tous les yeux sont tournés vers le Canada, car notre pays est à l'honneur à la Foire du livre de Francfort de 2021. La Foire, dont la cérémonie d'ouverture a lieu aujourd'hui, en Allemagne, met en vedette le Canada en qualité de pays invité d'honneur. La plus grande foire du livre au monde se déroule chaque année, à Francfort, et elle permet à un pays de jouer le prestigieux rôle d'invité d'honneur. Ce faisant, le pays fait la promotion de son industrie de l'édition et favorise la vente, auprès d'un lectorat international, de droits de publication associés à une vaste gamme d'ouvrages.

Axée sur le thème « Singulier Pluriel », la présence du Canada en tant qu'invité d'honneur se déclinera en divers éléments marquants qui illustrent le talent littéraire, les arts, la culture et les paysages canadiens. Le thème reflète la diversité et la culture du Canada, pays où chacun est unique, mais lié par des valeurs communes. Une délégation composée de 58 auteurs et illustrateurs a participé à des rencontres et à des activités depuis 2019, quand le Canada est devenu l'invité d'honneur. Huit personnes seront présentes cette année : Michael Crummey, Michel Jean, Dany Laferrière, Catherine Mavrikakis, Paul Seesequasis, Vivek Shraya, Kim Thúy et Nancy Vo. La délégation prendra part à cinq panels d'auteurs en personne. La programmation virtuelle, qui comprend des auteurs et des illustrateurs, a été réalisée en collaboration avec CBC/Radio‑Canada spécialement pour la Foire du livre de Francfort de 2021. Les sujets abordés sont les suivants :

Les femmes figures de proue de la littérature canadienne

Cartographier le Canada

Poésie sur la scène principale

Préserver et protéger les langues et les cultures

L'audace de la littérature canadienne pour les enfants

Le pavillon d'honneur dédié au Canada qui met en vedette les auteurs et les créateurs de l'industrie canadienne de l'édition est au cœur de notre contribution à la Foire. Le pavillon permet de mettre en lumière les paysages diversifiés du pays qui insufflent passion et créativité chez les artistes, les écrivains et les illustrateurs, eux-mêmes à l'origine de toute la richesse de notre culture et de notre littérature.

Par ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de la Foire du livre de Francfort, le pays invité d'honneur tiendra un pavillon virtuel pour les participants qui ne pourront pas se joindre au rendez-vous en personne. Le pavillon virtuel sera mis en ligne à l'adresse CanadaFBM2021.com et il proposera aux internautes des expériences où la littérature et la culture canadiennes sont à l'honneur.

L'animation de la cérémonie d'ouverture officielle a été confiée à Juergen Boos, président et directeur général de la Frankfurter Buchmesse (Foire du livre de Francfort), et à Karin Schmidt-Friderichs, présidente de la Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Fédération des éditeurs et des libraires allemands). Le Canada est représenté par Son Excellence Mary Simon, gouverneure générale du Canada. Des discours seront aussi prononcés par des auteurs canadiens, dont Margaret Atwood (participation virtuelle), Joséphine Bacon (participation virtuelle) et Vivek Shraya. Au cours de la cérémonie, la soprano inuite Deantha Edmunds offrira une prestation transmise en direct sur le site Web de la Frankfurter Buchmesse.

Autre activité phare, la « Soirée du Canada à la Foire du livre de Francfort de 2021 » se tiendra le 20 octobre. Le Canada présentera alors des miniconférences avec des auteurs et des prestations culturelles. En présence de la gouverneure générale, les spectacles mettront notamment en vedette l'auteure‑compositrice-interprète Iskwe, le champion mondial de la danse du cerceau Dallas Arcand, la soprano inuite Deantha Edmunds et la musicienne et artiste visuelle Vivek Shraya. En guise de pièce maîtresse de la soirée, certains des meilleurs auteurs canadiens seront invités à prendre la parole pendant l'une des trois discussions :

Paul Seesequasis et Michel Jean se joindront au modérateur Ruther Stäblein pour aborder le sujet « Préserver et protéger les langues et les cultures sous l'angle des peuples autochtones ».

Catherine Mavrikakis et Michael Crummey se joindront à la modératrice Angela Spizig pour discuter du thème « Cartographier le Canada et au-delà ».

Margaret Atwood (virtuellement) et Kim Thúy discuteront de la littérature canadienne, de la littérature au féminin et de leur cheminement respectif.

Le Canada est fier d'exposer sa créativité sur cette scène internationale et se réjouit à l'idée que cette visibilité pourrait se traduire par l'ouverture de nouveaux marchés pour ses créateurs.

Même si la pandémie de COVID-19 a compliqué la situation pour les industries créatives, le Canada, grâce à son rôle d'invité d'honneur, pourra promouvoir les créateurs canadiens dans de nouveaux marchés, ce qui leur procurera encore plus de visibilité : une occasion exceptionnelle dans un contexte de rétablissement économique.

Citations

« Les auteurs, les illustrateurs et les créateurs canadiens font rayonner leur perspective unique sur la scène internationale. La diversité de nos cultures se traduit par une solide expression artistique rarement vue ailleurs dans le monde. De fait, le contenu varié de la programmation du Canada à Francfort illustre remarquablement bien nos multiples origines transfigurées dans l'art et la culture de notre pays. J'espère que cette abondance sera source d'inspiration pour tous les visiteurs étrangers qui assisteront à la Foire. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« À la Foire du livre de Francfort et dans toute l'Allemagne, les œuvres remarquables des auteurs, des illustrateurs et des artistes canadiens de toutes les disciplines représenteront de manière dynamique la pluralité des voix du Canada. Notre présence en tant qu'invité d'honneur se traduira non seulement par des échanges commerciaux et culturels dynamisés, mais aussi par une meilleure connaissance des paysages littéraires et artistiques du Canada, pour le plaisir de tous ceux qui, d'Allemagne et du monde entier, saisiront l'occasion qui leur sera offerte d'aller à la rencontre de nos artistes et de leurs œuvres. »

− Son Excellence Stéphane Dion, ambassadeur en Allemagne et envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe

« Canada FBM2021 est très heureux enfin de présenter le pavillon d'invité d'honneur du Canada à la FBM2021, et tout aussi fier d'avoir développé un pendant virtuel afin d'enrichir l'expérience, une première dans l'histoire de la Foire. Sur les deux plateformes, la délégation littéraire officielle du Canada, composée d'auteurs et d'illustrateurs, sera présentée cette semaine, et ce, au moyen d'un contenu et d'une programmation virtuels et interactifs ainsi que de spectacles et de discussions en direct sur scène. Cette expérience littéraire à la fois très accessible et intime met en lumière la richesse et la diversité de la littérature canadienne, notre " Singulier Pluriel ". »

− Caroline Fortin, présidente, Canada FMB2020

Les faits en bref

La Foire du livre de Francfort est le plus important marché au monde où se vendent des droits de licence sur les œuvres publiées. Habituellement, le rendez-vous accueille plus de 7 500 exposants venant d'une centaine de pays, et au-delà de 300 000 visiteurs affluent pour assister à quelques-unes des 4 000 activités présentées. En 2021, il a fallu revoir le déploiement de la Foire du livre de Francfort pour recevoir environ 1 800 exposants de 74 pays.

Le rôle du Canada en tant qu'invité d'honneur est le fruit d'une collaboration entre Patrimoine canadien, Affaires mondiales Canada, le Conseil des arts du Canada, Téléfilm Canada et Canada FBM2021, ce dernier étant un consortium créé par le secteur de l'industrie canadienne, dont le mandat consiste à planifier et à coordonner la programmation littéraire et la participation des éditeurs canadiens. En tout, environ 40 organismes des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que des organismes du secteur privé ont collaboré au projet.

L'Allemagne occupe une place importante dans la Stratégie d'exportation créative du Canada. En fait, l'Ambassade du Canada à Berlin est investie d'un rôle particulier : faciliter les relations commerciales entre les entreprises créatives canadiennes et un marché lucratif.

La Foire du livre de Francfort de 2021 se prépare dans le plus grand respect des mesures en matière de santé et de sécurité, et seulement 25 000 visiteurs pourront, chaque jour, y avoir accès, dans la mesure où ils porteront un masque et se tiendront à une distance appropriée. Les organisateurs de la Foire ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités sanitaires de Francfort pour dresser un solide plan qui tienne compte des mesures d'hygiène et de sécurité en vigueur.

