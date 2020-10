Dès aujourd’hui, Tim Hortons® célèbre son engagement en matière de café en offrant gratuitement plus de 8 M$ de cafés et de boissons chaudes

Nous savons à quel point les Canadiens et Canadiennes sont engagés envers la marque, et il en va de même pour nous. C'est pourquoi nous n'utilisons que des grains 100 % arabica de qualité supérieure pour préparer notre café et des cafetières FreshBrewer MC ultramodernes spécialement adaptées aux restaurants Tim Hortons afin de vous offrir un café parfait à chaque tasse. C'est également pourquoi nous sommes déterminés à préparer du café fraîchement infusé aux 20 minutes. Nous avons investi dans le lancement de la technologie FreshBrewer partout au Canada, et la majorité de nos restaurants en sont maintenant équipés.

Pour célébrer encore plus notre engagement à servir le café préféré des gens d'ici, à compter d'aujourd'hui, Tim Hortons offre gratuitement aux invités à travers le pays plus de 8 M$ en cafés et boissons chaudes*.

« En tant que leader du café au Canada, nous travaillons sans relâche à offrir la fraîcheur et la saveur qu'apprécient les gens d'ici, et auxquelles ils sont habitués lorsqu'ils visitent un restaurant Tim Hortons, » dit Hope Bagozzi, directrice du marketing.

« Nous préparons du café depuis 1964 et sommes reconnaissants de l'incroyable engagement que nous démontrent les Canadiens et Canadiennes depuis. Nous célébrons cette fidélité envers Tim Hortons en offrant aux invités la chance d'obtenir gratuitement un café ou une boisson chaude. »

À l'origine, ce concours avait commencé en mars, mais il a été suspendu au début de la pandémie. Il reprend aujourd'hui, et les invités courront automatiquement la chance de gagner une boisson chaude lorsqu'ils effectueront un achat dans les restaurants participants. Les gagnants seront sélectionnés au hasard; ils recevront gratuitement la boisson chaude qu'ils auront commandée, qu'il s'agisse d'un café, d'un thé, d'un latte ou d'un chocolat chaud. Si un invité gagnant commande plus d'une boisson chaude, il obtiendra la boisson la plus chère gratuitement!

Pour participer, les invités peuvent numériser leur carte FidéliTim numérique (sur l'appli Tim Hortons) ou de plastique à la caisse. Un membre d'équipe à la caisse s'occupera d'entrer la participation des invités qui ne sont pas des membres FidéliTim.

MONTREZ-NOUS VOTRE #EngagementPourLeCaféTim

En plus d'offrir gratuitement des millions de cafés et de boissons chaudes, Tim Hortons invite les Canadiennes et Canadiens à partager leurs histoires d'engagement envers le café Tim. Partagez vos photos, vidéos et histoires avec nous sur Twitter, Instagram ou TikTok avec le mot-clic #EngagementPourLeCaféTim, et nous repartagerons quelques-unes des meilleures histoires!

À propos de TIM HORTONS®

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

* Aucun achat requis. Le Concours reprend le 28 octobre 2020 à 00 h 00 m 01 s (HE) et prend fin lorsque tous les Prix ont été attribués (ce qui devrait se produire environ le 6 novembre 2020). Le Concours s'adresse à tous les résidents du Canada qui sont âgés de treize (13) ans ou plus. Nombre de bons de Prix pour une boisson chaude à la date de reprise du Concours (le nombre de Prix disponibles diminuera à mesure qu'ils seront attribués pendant la période de reprise du Concours) : 4 780 194, VAD de 1,29 $ à 5,89 $ CA chacun. Les bons de Prix expirent le 28 février 2021 à 23 h 59 m 59 s (HE). Les chances de gagner sont établies à 1 sur 9. Il est nécessaire de répondre correctement à une question d'habileté mathématique. Remarque importante : le Concours a originalement débuté le 11 mars 2020 à 00 h 00 m 01 s (HE) et a été suspendu le 24 mars 2020 à 23 h 59 m 59 s (HE) en raison du contexte de santé publique actuel (7 955 907 bons de Prix pour une boisson chaude étaient disponibles au début du Concours). Consultez la version intégrale des règlements au https://www.timhortons.ca/boissons-chaudes-gratuites. © Tim Hortons, 2020.

