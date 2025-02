PrairiesCan investit 1,85 million de dollars dans neuf projets locaux visant à renforcer les expériences touristiques et culturelles au Manitoba

WINNIPEG, MB, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Chaque voyage, qu'il s'agisse d'une courte escapade d'un week-end ou de vacances tant attendues à l'autre bout du pays, contribue à créer des emplois, à assurer des moyens de subsistance et à stimuler les entreprises et les communautés qui font des provinces des Prairies des destinations touristiques attrayantes.

Le tourisme est un moteur essentiel de l'économie du Manitoba. Selon Travel Manitoba, le secteur représente plus de 20 000 emplois et génère annuellement 1,8 milliard de dollars en dépenses des visiteurs. Les offres touristiques du Manitoba mettent en valeur la diversité des paysages de la province, les expériences autochtones et le riche patrimoine multiculturel. Non seulement les prestataires de services touristiques offrent aux Manitobains la possibilité de soutenir les entreprises locales, mais ils permettent également aux visiteurs et aux résidents d'en apprendre davantage sur la province.

L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 1,85 million de dollars pour soutenir neuf projets qui mettent en valeur le potentiel croissant des expériences touristiques et des initiatives culturelles de classe mondiale stimulant la croissance économique au Manitoba. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir cette importante industrie.

Voici des exemples de projets recevant un soutien :

La Chambre de commerce de Churchill reçoit 250 000 $ pour créer un outil de suivi des aurores boréales basé sur l'IA et améliorer le marketing à Churchill, au Manitoba. Des personnes du monde entier viennent voir les aurores boréales du Manitoba . Cette technologie de pointe ne manquera pas d'améliorer cette expérience en aidant les prestataires de services touristiques à prévoir quand et où les lumières danseront.

reçoit 250 000 $ pour créer un outil de suivi des aurores boréales basé sur l'IA et améliorer le marketing à Churchill, au Manitoba. Des personnes du monde entier viennent voir les aurores boréales du . Cette technologie de pointe ne manquera pas d'améliorer cette expérience en aidant les prestataires de services touristiques à prévoir quand et où les lumières danseront. Assiniboine Park Conservancy Inc. reçoit 250 000 $ pour élaborer et mettre en œuvre un programme hivernal d'activation au parc Assiniboine à Winnipeg, au Manitoba .

reçoit 250 000 $ pour élaborer et mettre en œuvre un programme hivernal d'activation au parc Assiniboine à Winnipeg, au . Tourism Industry Association of Manitoba reçoit 125 000 $ pour soutenir les activités de préparation à l'exportation des exploitants d'entreprises touristiques au Manitoba .

reçoit 125 000 $ pour soutenir les activités de préparation à l'exportation des exploitants d'entreprises touristiques au . National Indigenous Residential School Museum reçoit 350 000 dollars pour s'agrandir et s'améliorer. L'agrandissement permettra d'honorer davantage les survivants et de leur apporter un soutien. Ce musée est un rappel de notre histoire commune. Il offre une expérience transformatrice aux personnes qui cherchent à en savoir plus sur ce chapitre de notre histoire et sur ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui.

Une liste complète de tous les projets annoncés aujourd'hui qui sont financés par le Programme pour la croissance du tourisme se trouve dans le document d'information.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'investir 1,85 million de dollars dans le secteur touristique en pleine croissance du Manitoba, ce qui permettra de créer de nouveaux emplois, de stimuler les entreprises locales et de mettre en valeur tout ce qui rend notre province si spéciale. En tant que Manitobain, j'éprouve un grand enthousiasme à l'idée de voir ces neuf projets attirer davantage de visiteurs dans la province, soutenir les communautés, grandes et petites, et célébrer les histoires uniques qui définissent qui nous sommes. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« Les Prairies offrent des attractions et des expériences uniques qui mettent en valeur la diversité de la culture et des paysages de la région. Partout au pays, le gouvernement du Canada soutient les entreprises et les organismes touristiques locaux par l'entremise du Programme pour la croissance du tourisme. En continuant d'investir dans l'industrie du tourisme, nous contribuons à attirer un plus grand nombre de visiteurs nationaux et internationaux dans les petites et grandes communautés dynamiques du pays. »

-L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec



« Rosé Beach House est un endroit amusant et chic où les amateurs de plage peuvent séjourner. Notre établissement unique et élégant, situé à quelques pas de l'eau et acclamé par la presse, a connu un excellent départ. Nous sommes extrêmement reconnaissantes à PrairiesCan pour son soutien et sa collaboration. Son aide nous a permis de transformer notre petit motel digne d'Instagram en un fabuleux centre de villégiature et de retraite 5 étoiles. »

-Melanie Derwin et Liz Crawford, copropriétaires, 10 144 585 Manitoba Inc. (faisant affaire sous le nom de Rosé Beach House)

« Winnipeg est une ville d'hiver, et le parc Assiniboine est l'endroit idéal pour découvrir les merveilles de la saison. Nous avons été ravis d'organiser notre première célébration annuelle de l'hiver en janvier, et nous allons développer notre offre pour faire du parc Assiniboine un centre de loisirs hivernaux florissant et accueillant où les visiteurs pourront vivre de nouvelles expériences passionnantes en plus des activités traditionnelles comme le ski de fond, la luge, le patinage et la raquette. »

-Ray Karasevich, président et directeur général, Assiniboine Park Conservancy Inc.

« Merci à Prairies Canada pour son financement et son soutien continu à notre région. Votre engagement à favoriser la croissance des entreprises, à stimuler l'innovation et à renforcer le développement économique communautaire correspond aux besoins uniques de ce projet. En informant les visiteurs de la visibilité et de l'intensité des aurores boréales grâce à des images terrestres en temps réel, nous prévoyons d'accroître leur satisfaction tout en approfondissant notre compréhension des statistiques d'observation des aurores, ouvrant ainsi la voie à la croissance future du tourisme dans le Nord du Manitoba. »

-Brendan McEwan, président, Chambre de commerce de Churchill



« Le quartier de la Bourse est l'une des principales attractions de Winnipeg, alliant une architecture patrimoniale à des bâtiments modernistes saisissants et à une scène artistique dynamique. Lights On The Exchange - Allumez le Quartier est en train de devenir un événement hivernal incontournable, illuminant ce site historique national grâce à des installations d'art public qui mettent en valeur des histoires moins connues et alternatives de l'histoire du quartier. Grâce au soutien de PrairiesCan, le festival est passé d'une idée ambitieuse à un festival annuel durable et est en passe de devenir un incontournable du tourisme hivernal au Manitoba. »

-David Pensato, directeur général, Exchange District Business Improvement Zone



« Le soutien de Développement économique Canada pour les Prairies pour l'achat de notre nouvelle dameuse Piston Bully 100 nous a été d'une grande aide en tant qu'entreprise touristique. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'améliorer l'expérience de nos clients et de leur offrir de nouvelles possibilités dans le parc à neige, sur les pistes et sur les sentiers de ski de fond. »

-Caleigh Christie, copropriétaire et directrice générale, Falcon Trails Resort & Falcon Ridge Ski Slopes

« Navigate Pinawa est reconnaissant du soutien financier de PrairiesCan et de sa confiance en notre engagement à redéfinir l'hospitalité en plein air. Ce soutien nous aidera à avoir un effet positif durable sur l'économie régionale, notamment par la création d'emplois et des partenariats avec des entreprises locales, qui s'étendent au-delà de l'été. Navigate Pinawa est déterminé à redéfinir l'hospitalité en plein air. Nos hébergements de camping de luxe sortent de l'ordinaire, alliant luxe, durabilité et aventure pour créer une expérience inégalée. »

-Pranav Sahi, gestionnaire des opérations / actionnaire, MASS Investments Inc.



« Nous sommes profondément reconnaissants envers PrairiesCan pour son soutien dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme. Ce financement a contribué à l'expansion et à la revitalisation du musée, en veillant à ce qu'il reste une pierre angulaire du secteur du tourisme autochtone. Grâce à ce soutien, nous avons amélioré l'expérience authentique des visiteurs autochtones, en veillant à ce que tous les récits et expositions soient créés selon une perspective dirigée, détenue et gérée par des Autochtones. »

-Lorraine Daniels, directrice générale, National Indigenous Residential School Museum

« Le financement de PrairiesCan a permis à Pinawa Unplugged de mettre en place des hébergements disponibles toute l'année, offrant ainsi aux clients la possibilité de profiter d'éco-circuits durables de plusieurs jours. »

-Susan Appleyard, propriétaire / exploitante, Pinawa Unplugged Ltd.

« Grâce au soutien de PrairiesCan, ce projet permet aux organisateurs de voyages du Manitoba d'être plus compétitifs sur les marchés internationaux. En proposant des formations spécialisées et en collaborant avec Indigenous Tourism Manitoba pour former les exploitants autochtones, TIAM donne aux entreprises touristiques locales, en particulier dans les régions rurales et nordiques, les moyens d'attirer des visiteurs internationaux plus dépensiers, ce qui favorise ultimement la réussite à long terme du secteur touristique du Manitoba. »

-John Gunter, président, Tourism Industry Association of Manitoba



Faits en bref

Le Programme pour la croissance du tourisme (PCT) est administré dans les provinces des Prairies par PrairiesCan pour aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques dans l'ensemble des Prairies.

Le PCT est mis en œuvre par les agences de développement régional du Canada et prévoit 108 millions de dollars sur trois ans pour aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques locaux.

et prévoit 108 millions de dollars sur trois ans pour aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques locaux. Le PCT contribue à la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme de l'industrie touristique du Canada .

Document d'information

Ces neuf projets, annoncés aujourd'hui, mettent en évidence le potentiel croissant des initiatives touristiques et culturelles qui contribuent à stimuler le développement économique des communautés du Manitoba.

Le Programme pour la croissance du tourisme (PCT) offre un financement pour aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques dans les provinces des Prairies. L'investissement fédéral annoncé aujourd'hui s'élève à 1 846 559 $.

10144585 Manitoba Inc. (faisant affaire sous le nom de Rosé Beach House) - 350 000 $ pour agrandir un hôtel-boutique chic et rétro, et augmenter l'offre touristique à Winnipeg Beach, au Manitoba .

pour agrandir un hôtel-boutique chic et rétro, et augmenter l'offre touristique à Winnipeg Beach, au . Assiniboine Park Conservancy Inc. - 250 000 $ pour élaborer et mettre en œuvre un programme hivernal d'activation au parc Assiniboine à Winnipeg, au Manitoba .

pour élaborer et mettre en œuvre un programme hivernal d'activation au parc Assiniboine à Winnipeg, au . Chambre de commerce de Churchill - 250 000 $ pour créer un outil de suivi des aurores boréales basé sur l'intelligence artificielle et améliorer le marketing à Churchill, au Manitoba .

pour créer un outil de suivi des aurores boréales basé sur l'intelligence artificielle et améliorer le marketing à Churchill, au . Exchange District Business Improvement Zone - 150 000 $ pour développer le festival d'art public Lights on The Exchange / Allumez le Quartier à Winnipeg, au Manitoba .

pour développer le festival d'art public Lights on The Exchange / Allumez le Quartier à Winnipeg, au . Falcon Trails Resort Inc. - 99 999 $ pour améliorer une installation de ski alpin et nordique dans le Sud-Est du Manitoba .

pour améliorer une installation de ski alpin et nordique dans le Sud-Est du . MASS Investments Inc. - 152 875 $ pour créer une expérience de camping de luxe et accroître le tourisme à Pinawa, au Manitoba .

pour créer une expérience de camping de luxe et accroître le tourisme à Pinawa, au . National Indigenous Residential School Museum - 350 000 $ pour agrandir et améliorer le National Indigenous Residential School Museum au Manitoba .

pour agrandir et améliorer le National Indigenous Residential School Museum au . Pinawa Unplugged Ltd. - 118 685 $ pour élaborer des offres de tourisme actif de plusieurs jours et améliorer l'hébergement à Pinawa, au Manitoba .

pour élaborer des offres de tourisme actif de plusieurs jours et améliorer l'hébergement à Pinawa, au . Tourism Industry Association of Manitoba - 125 000 $ pour soutenir les activités de préparation à l'exportation des exploitants d'entreprises touristiques au Manitoba .

