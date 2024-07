COLWOOD, BC, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Grâce à un investissement conjoint de 95 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, des améliorations à venir de la route dans les collectivités du West Shore permettront d'offrir des services de transport en commun plus rapides aux navetteurs du sud de l'île de Vancouver.

Le financement permettra d'élargir environ 3,8 kilomètres de la route entre les échangeurs de McKenzie et de Colwood afin d'aménager des voies de bus continues sur l'accotement en direction du nord et du sud. Ces voies permettront au service RapidBus d'utiliser les accotements pour circuler le long des zones désignées de la route.

Ces travaux relient les améliorations apportées au projet d'élargissement des ponts de Colquitz, y compris les voies réservées aux bus, et les travaux d'amélioration du transport en commun que BC Transit réalise entre la région de Six Mile et View Royal, créant ainsi un circuit continu facilitant les déplacements entre communautés.

RapidBus est conçu pour offrir un service de bus cohérent et fréquent, en limitant les arrêts aux zones où le nombre de passagers est élevé. Grâce à l'investissement consacré aux voies de bus sur l'accotement de la route 1, on sera en mesure d'accélérer la mise en œuvre du service, rendant le transport en commun du Sud de l'île plus rapide et plus fiable.

Le financement de ce projet permettra de convertir et d'élargir les accotements le long de la route 1, de réaligner les bretelles et les intersections entre les bretelles et le terminus, d'installer des barrières en bordure de route ainsi que des panneaux de signalisation et des clignotants d'avertissement supplémentaires, et de construire un nouveau pont au-dessus du ruisseau Craigflower pour les piétons et les cyclistes. Les travaux devraient commencer début 2025 et s'achever avant la fin de l'automne 2027. La circulation sera maintenue pendant les travaux.

Ce projet est conforme à l'objectif de la stratégie de transport du Sud de l'île de construire davantage de voies de bus le long des routes et des autres corridors de service interrégionaux et plus particulièrement de développer le corridor de transport en commun rapide le long de la route 1.

Citations

« Les investissements dans le transport en commun ne se limitent pas à amener les Canadiens à leur destination; ils font des déplacements en bus une alternative plus réaliste et plus souhaitable aux déplacements en voiture, en raccourcissant les temps de déplacement et en préservant la qualité de notre air. L'élargissement de la route 1 permettra non seulement d'offrir des services de transport en commun plus rapides aux résidents du Sud de l'île en faisant progresser la mise en œuvre du RapidBus dans la région, mais il contribuera également à retirer davantage de voitures de la circulation. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Nous savons que le transport en commun est essentiel pour les collectivités du West Shore, et le financement de ces nouvelles voies réservées fera de l'autobus un choix encore plus facile, de sorte que les gens pourront effectuer le trajet entre leur domicile et leur travail le plus rapidement possible. Cela signifie que tout le monde se déplacera avec plus de facilité sur nos routes. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« Il s'agit de l'un des plus importants investissements dans les transports et les infrastructures de l'histoire du West Shore, qui permettra d'offrir un service de bus plus rapide et plus fiable, permettant aux usagers de gagner du temps, d'économiser du carburant et de l'argent en sortant des embouteillages pour monter dans des bus rapides. »

Ravi Parmar, député provincial de Langford-Juan de Fuca

« Les personnes qui utilisent le transport en commun pour se déplacer entre le West Shore et le centre-ville de Victoria peuvent s'attendre à des trajets plus faciles entre leur domicile et leur travail, ce qui signifie que le transport en commun deviendra l'une des options les plus pratiques et les plus rapides pour se déplacer. Cela soutient nos collectivités et nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de choix durables pour l'avenir. »

Mitzi Dean, députée provinciale d'Esquimalt-Metchosin

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 28 012 225 $ dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 66 987 775 $.

Ce volet appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs manufacturiers et de la construction, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

Incluant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 60 projets d'infrastructure ont été réalisés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totale de 2,6 milliards de dollars et une contribution provinciale de près de 4 milliards de dollars.

Les investissements dans le transport en commun sont l'une des principales priorités du gouvernement fédéral.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis de réaliser près de 2 000 projets dans tout le pays.

En 2021, le gouvernement fédéral a annoncé un financement important pour le transport en commun, qui comprend des milliards de dollars pour soutenir les autobus à zéro émission, les solutions de transport en commun en milieu rural, le transport actif et les projets d'envergure permettant d'accélérer le développement des grands réseaux de transport en commun urbain dont de nombreux Canadiens dépendent chaque jour.

D'environ 3 milliards de dollars par an, ce financement souple et prévisible du transport en commun permettra de répondre aux besoins locaux en améliorant la planification intégrée, l'accès au transport en commun et au transport actif, tout en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets liés au transport en commun, aux infrastructures vertes, aux infrastructures sociales, aux routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée, l'accès au transport en commun et au transport actif, et de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre des trois volets suivants : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé.

Nous acceptons actuellement les déclarations d'intérêt au titre des volets Ententes pour les régions métropolitaines et Financement de base. Pour plus d'information, rendez-vous sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada. Le ministère du Logement, des Infrastructures et des Collectivités aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences de consultation des groupes autochtones.

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Investissement fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://housing-infrastructure.canada.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

South Island Transportation Strategy [en anglais seulement]

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/transportation-reports-and-reference/reports-studies/vancouver-island/south-island-transportation-strategy

