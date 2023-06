Des agents de l'ASFC saisissent 53 dispositifs d'armes à feu interdits et 6 armes à feu non déclarées au point d'entrée de Carway

CALGARY, AB, le 29 juin 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est résolue à garder les armes à feu et armes interdites à l'extérieur de nos collectivités.

Le 5 juin 2023, les agents de l'ASFC au point d'entrée de Carway, en Alberta, ont découvert deux armes à feu sans restriction non déclarées lors de la fouille initiale d'un camion de déménagement conduit par un résident des États-Unis qui souhaitait entrer au Canada. À l'issue de la fouille, les agents ont découvert et saisi 38 chargeurs de fusils interdits, 15 chargeurs d'armes de poing interdits et 4 armes à feu sans restriction non déclarées.

Le conducteur a payé une amende de 1 702 dollars avant d'être autorisé à retourner aux États-Unis.

Au cours des cinq dernières années, les agents de l'ASFC ont saisi un total de 589 armes à feu, dont 230 armes à feu interdites, dans la région des Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta).

Citations

« Nous agissons à la frontière canadienne pour protéger nos collectivités contre les armes à feu et autres armes interdites. Je tiens à remercier les employés de l'ASFC du travail incroyable qu'ils accomplissent chaque jour pour assurer la sécurité des Canadiens. »

- L'honorable Marco E.L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada restent en alerte pour saisir les armes à feu et les dispositifs interdits. C'est une priorité absolue et un moyen important de contribuer à la sécurité publique et à la protection des collectivités que nous servons tous les jours. »

- Lisa Laurencelle-Peace, directrice générale régionale, région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Pour connaître les dernières statistiques sur l'application de la loi, rendez-vous sur la page des saisies effectuées par l'ASFC

Consultez la liste des marchandises réglementées et prohibées, dont les armes à feu.

Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC.

Si vous avez des informations sur des activités suspectes ou criminelles, veuillez contacter votre police locale. Vous pouvez aussi joindre Échec au crime de façon anonyme en composant le 1-800-222-8477.

