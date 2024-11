HALIFAX, NS, le 26 nov. 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est résolue à mettre fin au passage non autorisé de stupéfiants aux frontières du Canada.

Aujourd'hui, l'ASFC a annoncé trois saisies totalisant 425 kilogrammes de cannabis présumé récemment interceptés à des points d'entrée de la Nouvelle-Écosse.

Le 22 octobre, des agents de l'ASFC au port d'Halifax, avec l'aide d'agents du renseignement, ont examiné un conteneur maritime à destination des Caraïbes. Au cours de cet examen, 574 paquets de cannabis présumé totalisant 347 kilogrammes et un paquet de haschisch présumé pesant environ un kilogramme ont été découverts dissimulés dans l'ensemble du conteneur. Tous les éléments de preuve ont été remis au groupe de Lutte fédérale contre le crime organisé et grave de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Nouvelle-Écosse pour qu'il mène une enquête plus approfondie.

Le 13 novembre, des agents de l'ASFC à l'aéroport international Stanfield d'Halifax (AISH) ont intercepté deux grandes valises contenant environ 49 kilogrammes de cannabis présumé à destination de Londres, au Royaume-Uni. Un individu a été arrêté par l'ASFC pour contrebande - sortie du Canada. L'individu en question, Quinn Alexander Cole, a ensuite été transféré sous la garde de la Section des enquêtes spéciales de la Division intégrée des enquêtes criminelles de la GRC et de la Police régionale d'Halifax, ainsi que tous les éléments de preuve.

M. Cole a été accusé en application de la Loi sur le cannabis d'exportation, de possession en vue de la vente et de possession en vue de la distribution. Il comparaîtra ensuite devant la cour provinciale de Dartmouth le 22 janvier 2025.

Le 14 novembre, des agents de l'ASFC à l'AISH ont intercepté deux valises contenant environ 30 kilogrammes de cannabis présumé à destination de Londres, au Royaume-Uni. L'ASFC a arrêté une personne pour contrebande - sortie du Canada. La personne, Alexander James Mahar, a ensuite été transférée sous la garde de la Section des enquêtes spéciales de la Division intégrée des enquêtes criminelles de la GRC et de la Police régionale d'Halifax, ainsi que tous les éléments de preuve.

M. Mahar a été accusé en application de la Loi sur le cannabis d'exportation, de possession en vue de la vente et de possession en vue de la distribution. Il comparaîtra ensuite devant la cour provinciale de Dartmouth le 28 janvier 2025.

Bien que le cannabis soit légal au Canada, le mouvement transfrontalier illicite de cannabis constitue une infraction criminelle grave, passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans en vertu de la Loi sur les douanes et de 14 ans en vertu de la Loi sur le cannabis.

Citations

« Je suis fier de nos agents qui ont repéré et intercepté ces tentatives d'exportation illégale de cannabis à l'extérieur de notre pays, et qui ont travaillé avec nos partenaires policiers locaux pour assurer la sécurité de nos frontières. Le travail effectué en première ligne et dans le domaine du renseignement contribue à la sécurité publique non seulement au Canada, mais aussi dans le monde entier. »

Dominic Mallette

Directeur général régional intérimaire, Agence des services frontaliers du Canada, région de l'Atlantique

« Les agents frontaliers de l'ASFC travaillent sans relâche pour empêcher l'importation et l'exportation illégales de drogues. Merci de veiller à la sécurité de nos frontières et de traduire en justice ceux qui enfreignent les lois canadiennes. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

En bref

L'ASFC mène des enquêtes et des opérations de renseignement afin de trouver et d'intercepter la contrebande. Ces activités continuent de donner lieu à de nombreuses saisies dans tout le pays et à diverses inculpations en vertu de la Loi sur les douanes et du Code criminel .

et du . Pour obtenir les plus récentes statistiques en matière de saisie, visitez : Statistiques sur les mesures d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada .

. Si vous avez de l'information sur une activité transfrontalière suspecte, veuillez communiquer avec la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC, au 1-888-502-9060.

