Nouveauté cette année : les invités recevront également un prix à révéler en prime lorsqu'ils passeront une commande mobile admissible sur l'appli Tim Hortons, ce qui signifie un prix supplémentaire avec leur commande!

Pour encourager les invités qui ne se sont pas encore inscrits au programme FidéliTim, ces derniers gagneront 70 points en prime s'ils s'inscrivent pendant la période du concours Déroule pour gagner et qu'ils effectuent un achat admissible, ce qui représente suffisamment de points pour un café ou un thé, ou un beigne, une pâtisserie ou un bagel.

Voici les prix à gagner durant le concours Déroule pour gagner :

• 15 véhicules Volkswagen Taos Highline 2022 • 10 séjours d'une semaine (6 nuits) dans un hôtel Hilton • 150 escapades d'une fin de semaine (2 nuits) dans un hôtel Hilton • 10 locations d'un véhicule récréatif CanaDream pour 7 nuits • 750 cartes d'entrée familiale ou de groupe « Découverte » de Parcs Canada • 100 télés intelligentes Samsung UHD 4K de 65 po, écran cristal • 100 téléphones intelligents Samsung Galaxy S22 • 20 tablettes Microsoft Surface Pro 8 • 150 000 abonnements d'un (1) mois à Xbox Game Pass pour PC • 250 cartes-cadeaux prépayées American ExpressMD de 1 000 $ • 50 cartes « Des films pour un an » de Cineplex® • 70 000 codes de location numérique gratuite sur la boutique CineplexMD • 20 000 codes numériques de 10 $ de rabais sur la location « Première à la maison » sur la boutique CineplexMD • 10 cartes-cadeaux numériques Home Hardware de 5 000 $ • 1 000 cartes-cadeaux numériques Home Hardware de 100 $ • 50 cartes-cadeaux numériques La Baie de 100 $ • 100 000 cartes-cadeaux numériques promotionnelles La Baie de 10 $ • 10 cartes « Carburant pour un an » du programme de récompenses JOURNIE • 250 000 codes de rabais JOURNIE de 0,07 $/litre sur 50 litres de carburant • 250 000 codes de rabais JOURNIE de 0,05 $/litre sur 100 litres de carburant • 20 000 cartes-cadeaux numériques Uber Eats de 20 $ • 100 000 abonnements de 3 mois à la chaîne sportive de diffusion en continu SN NOW • 250 glacières de 12 L d'édition spéciale Tim Hortons x Chilly Moose • 50 glacières de 55 L d'édition spéciale Tim Hortons x Chilly Moose • 250 000 codes promotionnels numériques offrant un rabais de 25 % sur ChillyMoose.ca • 100 000 codes promotionnels Crave de 10 $ • 300 ensembles d'articles de voyage essentiels de PKG® Carry Goods • 100 000 codes promotionnels de 40 $ sur la collection Tim Hortons sur le site PKGshop.ca • 200 000 codes promotionnels PKG® offrant un rabais de 50 % sur la collection Tim Hortons sur le site PKGshop.ca • 1 500 paires d'écouteurs véritablement sans fil de Skullcandy • 4 000 000 de codes promotionnels numériques offrant un rabais de 40 % sur le site Skullcandy.ca • 1 000 abonnements d'un (1) an à The Athletic • 300 000 abonnements de trois (3) mois à The Athletic • 45 000 Cartes Tim de 25 $ • Plus de 9,8 millions de prix de café • Plus de 4,2 millions de prix de beignes • 20 000 000 de prix double ou triple des points sur la prochaine commande de l'invité sur l'appli mobile • Plus de 21,7 millions de prix de points FidéliTim

« Nous sommes très heureux de nous préparer à l'un des moments les plus attendus de l'année par les invités de Tim Hortons », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Avec l'ajout de nouveaux prix à révéler en prime pour les commandes mobiles et plus de 100 millions de dollars en prix à gagner, nous donnons aux invités plus de raisons que jamais de participer à Déroule pour gagner. »

Les invités qui possèdent une carte FidéliTim de plastique doivent créer un compte à l'aide d'une adresse courriel active et associer leur carte en ligne pour pouvoir révéler leurs prix sur le site Web de Déroule pour gagner. Les invités ayant une carte FidéliTim de plastique non associée peuvent tout de même accumuler des prix à révéler numériques, qu'ils pourront révéler après avoir créé un compte en ligne et y avoir associé leur carte.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: Pour consulter la liste complète des prix et tous les détails du concours, rendez-vous sur le site deroulepourgagner.ca. Le concours Déroule pour gagner aura lieu du 7 mars au 3 avril. Tous les prix doivent être révélés au plus tard le 24 avril.