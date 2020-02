Déroule le rebord pour gagner(MD) 2020 : des gobelets de carton, des rebords à dérouler numériques et des solutions durables

Gobelets du concours Déroule le rebord pour gagner

Des gobelets de carton du concours Déroule le rebord pour gagner seront offerts aux restaurants participants partout au Canada pendant les deux premières semaines du concours**. Pendant les quatre semaines du concours, les invités pourront participer par voie électronique sur l'appli Tim Hortons ou en ligne à deroulelerebordpourgagner.ca.

Participer par voie électronique

Tim Hortons récompense les façons numériques et durables de participer au concours.

Programme FidéliTimMC

À l'achat d'une boisson chaude, les membres inscrits au programme FidéliTim qui numérisent leur carte ou utilisent l'appli recevront un rebord à dérouler numérique sur l'appli Tim Hortons ou en ligne. Pendant les deux premières semaines* du concours, les invités recevront deux rebords à dérouler quand ils commandent une boisson chaude et qu'ils numérisent leur carte FidéliTim - un rebord sur le gobelet de carton et un autre sur l'appli. Pendant les deux dernières semaines du concours, les invités ne pourront participer que sur l'appli ou en ligne.

Si les invités numérisent une carte FidéliTim non associée, les rebords à dérouler s'accumuleront dans leur compte FidéliTim, et ils y auront accès quand ils enregistreront leur carte. Les membres inscrits au programme FidéliTim ont jusqu'au 21 avril pour associer leur carte et avoir accès à leurs rebords à dérouler numériques.

Gobelets réutilisables

Les invités qui achètent une boisson chaude dans un gobelet ou une tasse réutilisable recevront trois rebords à dérouler numériques pendant les quatre semaines du concours.

Distribution de gobelets réutilisables gratuits le 10 mars

Le 10 mars prochain, pour souligner le lancement du concours, Tim Hortons distribuera gratuitement 1,8 million de gobelets réutilisables** à boissons chaudes. Cette mesure s'inscrit dans l'engagement que Tim Hortons a pris sur dix ans en vue de changer les perceptions et les habitudes des consommateurs en les incitant à utiliser des gobelets réutilisables.

Des millions de prix emballants à gagner

Plus de 17 millions de prix de café et de produits alimentaires, dont les NOUVEAUX beignes de rêve

de prix de café et de produits alimentaires, dont les beignes de rêve 45 000 Cartes Tim de 25 $

Cartes Tim de 25 $ 200 téléviseurs intelligents Samsung NU6900 4K UHD de 55 po

téléviseurs intelligents Samsung NU6900 UHD de 55 po 150 cartes CIBC prépayées de 1 000 $

cartes CIBC prépayées de 1 000 $ 100 prix de 40 000 milles de récompense AIR MILES MD - assez pour un voyage pour deux personnes

prix de 40 000 milles de récompense AIR MILES - assez pour un voyage pour deux personnes 10 voitures Hyundai IONIQ électrique ou hybride 2020

voitures Hyundai IONIQ électrique ou hybride 2020 NOUVEAUTÉ : Quatre tirages de 100 000 $ - voir les détails ci-dessous

« Réessayez SVP » est remplacé par des participations à 4 tirages de 100 000 $

Tim Hortons laisse tomber le concept de « Réessayez SVP ». Les invités qui ne gagnent pas de prix en déroulant un rebord numérique seront inscrits à l'un des quatre tirages de 100 000 $. Pour être admissibles, les invités doivent numériser leur carte FidéliTim associée quand ils commandent une boisson chaude et révéler un rebord à dérouler numérique non gagnant. Les gobelets de carton qui ne révèlent pas de prix encourageront les invités à réessayer sur l'appli Tim Hortons pour courir la chance de gagner 100 000 $.

Résumé du concours

Semaines du concours À l'achat d'une boisson chaude Rebords à dérouler Semaines 1 et 2 Gobelet de carton du concours seulement 1 rebord à dérouler

(sur le gobelet) Gobelet de carton du concours +

appli Tim Hortons 2 rebords à dérouler

(1 sur le gobelet + 1 sur l'appli) Semaines 3 et 4 Gobelet de carton ordinaire +

appli Tim Hortons 1 rebord à dérouler

(sur l'appli) Les 4 semaines Gobelet réutilisable +

appli Tim Hortons 3 rebords à dérouler

(sur l'appli)

Comment télécharger et utiliser l'appli

Téléchargez l'appli Tim Hortons .

. Enregistrez votre numéro de carte FidéliTim sur l'appli.

Achetez une boisson chaude et numérisez votre carte ou utilisez l'appli pour passer la commande.

Les rebords à dérouler numériques seront ajoutés à votre compte sur l'appli mobile de Tim Hortons ou le site Web.

Citations

« Les invités nous ont demandé de moderniser le programme et nous les avons écoutés. Nous sommes ravis d'annoncer que pour l'édition de 2020, nous avons mis à jour le concours Déroule le rebord pour gagner de manière à refléter l'avenir de la marque Tim Hortons tout en conservant le meilleur de son héritage. Le concours proposera une combinaison de gobelets de carton, de rebords à dérouler numériques et de solutions durables, tout en demeurant tout aussi amusant, bien entendu, avec des millions de prix emballants à gagner. Nous récompenserons les invités qui font le choix durable d'utiliser un gobelet réutilisable et qui numérisent leur carte FidéliTim en leur offrant trois rebords à dérouler numériques. Nous donnons aussi à tout le monde plus de chances de gagner en remplaçant la mention « Réessayez SVP » par des tirages hebdomadaires de 100 000 $ auxquels seront inscrits les invités qui ne reçoivent aucun prix en déroulant des rebords numériques. »

- Hope Bagozzi, directrice du marketing, Tim Hortons

« Nous accueillons beaucoup d'invités à notre restaurant et, tout comme nous, ils se soucient tous profondément des questions de durabilité et de l'importance de redonner à la communauté. Je pense que ces gens apprécieront beaucoup les changements apportés en vue d'encourager et de récompenser l'utilisation de gobelets réutilisables. »

- Hugo Ouellet, propriétaire de restaurant Tim Hortons, Berthierville (Québec)

« Nos restaurants servent une communauté rurale, mais nos invités sont tout aussi connectés que dans les grandes villes du pays. Chaque jour, environ la moitié de nos invités utilisent une carte FidéliTim, et je suis certaine que les chances accrues de gagner sur l'appli ainsi que les tirages hebdomadaires de 100 000 $ seront très appréciés. »

- Tanya Doucette, propriétaire de restaurant Tim Hortons, Rocky Mountain House (Alberta)

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, visitez le deroulelerebordpourgagner.ca.

*Aucun achat requis. Consultez les règlements du concours aux restaurants participants et au www.timhortons.ca/reglements-drpg. Jusqu'au 7 avril 2020, recevez : (a) 3 rebords à dérouler numériques par achat admissible avec un gobelet réutilisable; ou (b) 1 rebord à dérouler numérique et, jusqu'à épuisement des stocks de gobelets de carton du concours (les stocks devraient être épuisés le 25 mars 2020, mais la date variera selon le restaurant; vérifiez auprès du restaurant avant de commander), 1 rebord à dérouler de gobelet de carton par achat admissible avec un gobelet de carton. Vous devez utiliser une carte physique (de plastique) ou une carte numérique FidéliTim pour recevoir un rebord à dérouler numérique à l'achat d'un produit admissible. Vous devez répondre correctement à une question d'habileté mathématique.

**Jusqu'à épuisement des stocks.

MD/MC Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Hyundai Auto Canada Corp. n'est aucunement lié à la gestion de ce concours.

®†MD† Marques de commerce d'AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et le Fonds de publicité et promotion Tim Hortons (Canada) Inc. LoyaltyOne, Co. n'est aucunement lié à la gestion de ce concours.

CIBC est une marque déposée de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. CIBC n'a pas commandité ni offert ce concours.

Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. utilisée avec permission. Le concours n'est aucunement commandité, endossé ou administré de quelque façon que ce soit par Samsung Electronics Canada Inc. ou Samsung Electronics Co., Ltd., ni associé à ces entreprises.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.com.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: Andrea Chick, [email protected]