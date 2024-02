SION, Suisse, le 22 févr. 2024 /CNW/ -- H55, pionnier de l'aviation électrique, a le plaisir d'annoncer la validation par l'EASA de sa liste de contrôle de conformité (CCL) pour son système de batteries. Cette étape importante permet désormais à l'entreprise de finaliser la réalisation de son programme de validation afin de satisfaire à toutes les exigences de certification pour des batteries de propulsion d'avions de catégorie CS-23 d'ici à la fin de cette année.

L'entreprise suisse H55 est un précurseur des solutions de propulsion électriques, de stockage d'énergie et de gestion d'énergie. L'entreprise a pour mission d'amener l'industrie aéronautique à la neutralité carbone en fournissant des technologies de propulsion électrique de pointe alliant sécurité, performance et durabilité.

Cet accord avec l'EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) constitue la dernière étape dans la certification de la technologie de stockage H55. Elle marque un tournant décisif dans la mission d'H55 de révolutionner l'aviation. C'est une étape clé vers la certification formelle du système de propulsion électrique (EPS) d'H55, étape qui exprime la reconnaissance des autorités de régulations quant à la fiabilité et aux performances des solutions de propulsion de l'entreprise.

Points majeurs de l'accord :

Alignement et validation de la liste de contrôle de conformité (CCL) du système de stockage d'énergie (blocs de batteries et gestion de l'énergie).

H55 est désormais en mesure de terminer le programme de tests pour la certification de son système de stockage d'énergie

Le programme de tests vise à rigoureusement prouver les aspects de sécurité et de performance de la technologie de stockage

Le programme de tests CCL est la dernière étape menant à l'approbation réglementaire du système de stockage d'énergie par l'EASA

Exprimant sa satisfaction face à cette réussite, André Borschberg, Co-Fondateur et Président Exécutif de H55, souligne « le rôle central que joue la certification dans la vision stratégique de notre entreprise. Cette avancée rapproche H55 de l'objectif ultime de certification. Avec la mise en place des règles de conformité claires, nous pouvons désormais terminer nos tests. Cette étape importante accélérera la commercialisation des packs de batteries H55 pour les solutions de propulsion électrique.»

Martin Larose, président-directeur général d'H55, revenant sur l'importance de cette réalisation :

« Cet accord est une reconnaissance par l'EASA que nos blocs-batteries sont sûrs et robustes. C'est également une reconnaissance de tout le travail acharné effectué par notre personnel hautement qualifié et compétent pour démontrer la fiabilité et les performances de notre technologie de batterie. H55 chéri et apprécie l'étroite collaboration que nous entretenons

avec l'EASA. Nous nous réjouissons de leur continuel soutien alors que nous avançons dans les étapes finales de cette première certification ainsi qu'à l'avenir lorsqu'H55 dévoilera de nouveaux produits et d'autres solutions. »

Parallèlement à ses activités de certification en Europe avec l'EASA, H55 avance rapidement aux États-Unis avec l'Agence Fédérale pour l'Aviation (FAA) et au Canada avec Transport Canada. Les deux organismes nord-américains suivent de près le programme de tests CCL avec l'objectif de capitaliser sur les résultats obtenus lors du processus avec l'EASA et accélérer la certification sur le continent nord-américain.

H55 est fière d'être l'une des premières entreprises aéronautiques électriques européennes à passer avec succès cette phase critique du processus de certification. L'accord sur le CCL permet à H55 d'entrer dans la dernière étape de l'obtention d'un certificat de type pour un système de propulsion électrique pour avion de catégorie CS-23.

Pour plus d'informations sur H55 et sa technologie révolutionnaire de propulsion électrique, veuillez visiter www.h55.ch .

A propos d'H55

H55 est une société basée en Suisse fondée et dirigée par l'ancienne équipe de direction de Solar Impulse, André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. La mission de H55 est de révolutionner l'industrie aéronautique en fournissant des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion de batterie adaptés à une gamme diversifiée d'avions afin de parvenir à un transport aérien durable. Grâce à son engagement à fournir des solutions certifiées et à son héritage pionnier, l'équipe H55 d'ingénieurs visionnaires et d'experts en aérospatiale est à l'avant-garde de la conduite de l'industrie aéronautique vers un avenir plus respectueux de l'environnement, en établissant de nouvelles normes et en repoussant les limites de ce qui est possible dans l'aviation électrique.

