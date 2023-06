MONTRÉAL, le 29 juin 2023 /CNW/ - Pharmascience célèbre son 40e anniversaire et, en tant que leader dans l'industrie pharmaceutique, continue d'améliorer l'accès, de sécuriser l'approvisionnement local et d'offrir des médicaments de haute qualité pour tous.

Pour remercier ses 1 500 employés, Pharmascience a organisé un événement festif le 19 juin à son siège social situé à Royalmount, ainsi qu'à son site de production de Candiac. Mme Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement Notre-Dame-de-Grâce et Côte-des-Neiges, était présente à Royalmount, tandis que le maire de la ville, M. Normand Dyotte, était présent à Candiac.

« Pharmascience marque ses 40 ans avec l'agrandissement de ses installations de Candiac et compter cette grande entreprise familiale québécoise parmi ses citoyens corporatifs est source de fierté pour le conseil municipal, a déclaré le maire de Candiac, Normand Dyotte. La renommée de Pharmascience et son succès mondial ne peuvent que rejaillir sur l'ensemble de la collectivité. J'offre mes plus sincères félicitations à Pharmascience à l'occasion de cet anniversaire charnière ainsi qu'une bonne continuité à l'ensemble de son personnel! »

Fondée par les pharmaciens Morris Goodman et feu Ted Wise, l'entreprise, qui est la plus grande entreprise de produits pharmaceutiques de propriété canadienne, s'engage depuis sa création à offrir des médicaments abordables et de qualité supérieure aux patients, desservant les marchés canadiens et internationaux.

Au cours des quatre dernières décennies, Pharmascience a développé une gamme complète de produits pharmaceutiques, comprenant des médicaments génériques, des médicaments spécialisés avec sa division Pendopharm, des services bioanalytiques avec sa division Laboratoires Royalmount et des médicaments en vente libre avec son entité Norwell Canada.

L'entreprise, distribuée dans plus de 50 pays, est fière de ses réalisations en matière de recherche et développement, et mise sur une production locale afin de maintenir une plus grande proximité avec les clients canadiens et une meilleure flexibilité pour résoudre les problèmes complexes de la chaîne d'approvisionnement internationale.

« Plus que jamais, nous sommes déterminés à investir au Canada pour améliorer la santé et le bien-être des patients du monde entier, comme en témoignent nos projets d'agrandissement de notre usine de Candiac, nos investissements en R&D et notre portefeuille de produits de qualité », déclare Martin Arès, Chef de la direction de Pharmascience.

Pharmascience se démarque également par ses activités philanthropiques et son implication dans la communauté. Depuis 40 ans et grâce à des contributions de plus de 70 millions de dollars, elle continue de soutenir des initiatives locales et internationales pour améliorer la santé et le bien-être des gens partout dans le monde grâce à ses partenariats avec Health Partners International of Canada (HPIC), Centraide et autres initiatives communautaires.

« En créant Pharmascience il y a 40 ans, mon père avait la vision d'améliorer la santé et le bien-être des patients, et de soutenir les communautés partout dans le monde. Je suis extrêmement fier de voir que nous continuons à faire une différence, et à avoir un impact majeur dans la vie de millions de personnes! » affirme David Goodman, Président exécutif du conseil d'administration.

Pharmascience tient à remercier ses employés, ses partenaires et ses clients pour leur confiance et leur soutien au fil des ans

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 50e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2022, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2023, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. Également en 2023, Pharmascience a été certifiée en tant que Great Place to Work pour la deuxième année consécutive.

Pour plus d'informations sur Pharmascience et ses produits, veuillez visiter notre site web à l'adresse www.pharmascience.com.

