RICHMOND HILL, ON, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. est fière d'annoncer aujourd'hui que dans le cadre de sa campagne actuelle Personnalités légendaires Mazda, l'organisation et ses détaillants ont collectivement distribué plus de 3 millions de dollars en dons dans leurs collectivités.

Des bénévoles de la banque alimentaire emballent des cartons remplis de produits donnés. (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Depuis son lancement en 2021, la campagne Personnalités légendaires Mazda reflète l'engagement de la marque à favoriser un avenir meilleur grâce au pouvoir de la communauté. Le programme, qui met l'accent sur la reconnaissance des héros de tous les jours, désigne les détaillants Mazda comme décideurs relativement aux dons pour leur collectivité. Ainsi, il est possible de veiller à ce que les fonds soient versés à une « légende locale » respectée.

« Chez Mazda, nous sommes animés par une responsabilité bien enracinée envers le soutien des collectivités que nous servons, a déclaré Amy Fleming, directrice principale et chef de l'exploitation de Mazda Canada. Nous investissons dans les agents de changement locaux parce que nous croyons qu'ils sont essentiels pour favoriser un changement authentique et concret. Donner des moyens à ceux qui sont profondément liés à leur collectivité nous aide à nous assurer que les solutions sont pertinentes, durables et adaptées aux besoins uniques de chaque collectivité. »

Ce qui a commencé comme un programme post-pandémique visant à soutenir et à rouvrir les petites entreprises partout au pays est devenu depuis un mouvement dynamique et continu visant à appuyer des causes qui renforcent la résilience au sein des collectivités. Les détaillants Mazda ont sélectionné des personnalités légendaires qui contribuent à un large éventail de causes, notamment :

Bien-être et développement des jeunes : Avoir une incidence positive sur la vie des jeunes, notamment grâce au bénévolat dans des programmes liés aux sports, au mentorat, au renforcement de la collectivité et au soutien des jeunes aux prises avec des maladies, des handicaps ou d'autres défis.

Avoir une incidence positive sur la vie des jeunes, notamment grâce au bénévolat dans des programmes liés aux sports, au mentorat, au renforcement de la collectivité et au soutien des jeunes aux prises avec des maladies, des handicaps ou d'autres défis. Insécurité alimentaire : Recueillir des fonds ou faire du bénévolat auprès de banques alimentaires pour aider les personnes et les familles aux prises avec la faim ou des difficultés économiques.

Recueillir des fonds ou faire du bénévolat auprès de banques alimentaires pour aider les personnes et les familles aux prises avec la faim ou des difficultés économiques. Soutien aux populations vulnérables : Soutenir les personnes ayant des besoins particuliers, les personnes ayant des problèmes de santé ou de dépendance, les populations de sans-abri et les femmes victimes de violence familiale.

En 2025, Mazda Canada Inc. demeure déterminée à célébrer les membres de la collectivité qui choisissent d'être légendaires.

Pour en savoir plus sur le programme Personnalités légendaires Mazda, visitez la page Personnalités légendaires Mazda sur Mazda.ca et suivez les canaux de médias sociaux de Mazda Canada sur Instagram à @MazdaCanada et sur Facebook à Facebook.com/MazdaCanada.

À propos de Mazda Canada Inc.

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

