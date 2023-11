Dépôt du Plan stratégique 2023-2027 de l'Office québécois de la langue française et de la Commission de toponymie

MONTRÉAL, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Le Plan stratégique 2023-2027 de l'Office québécois de la langue française et de la Commission de toponymie a été déposé aujourd'hui par le ministre de la Langue française à l'Assemblée nationale.

Ce plan s'inscrit dans un contexte qui fait suite à l'adoption, en juin 2022, de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français et souligne l'importance d'accompagner et d'outiller les milieux de travail pour que tous les Québécois et Québécoises puissent vivre, travailler et se faire servir en français.

Faits saillants

Le Plan stratégique 2023-2027 de l'Office et de la Commission s'articule autour de quatre enjeux stratégiques :

Le respect des droits et des obligations linguistiques; La place du français au Québec; Le respect des normes et des meilleures pratiques en matière de toponymie; Une organisation performante pour des services de qualité.

Ces enjeux sont soutenus par cinq grandes orientations : Renforcer le respect des droits et des obligations linguistiques; Soutenir et outiller les milieux de travail et la population sur le plan linguistique; Faire état de l'évolution de la situation linguistique au Québec; Renforcer la collaboration avec les partenaires de la Commission de toponymie; Faire évoluer les services et les façons de faire de l'Office et de la Commission.

Un tableau synoptique et une synthèse du plan, conçue sous la forme d'une présentation Prezi, permettent de prendre rapidement connaissance des enjeux, des orientations, des objectifs et des indicateurs.

En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a le mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. L'Office a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

Plan stratégique de l'Office québécois de la langue française et de la Commission de toponymie : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/office/2023-2027-plan-strategique.pdf

Présentation synthèse : https://prezi.com/view/opek0TvOOMUINyBQ8tue/

Tableau synoptique : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/office/tableau-synoptique-plan-strategique-2023-2027.pdf

