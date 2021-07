Citation

« Notre administration a connu en 2020 une année marquée par les défis de la pandémie actuelle. Malgré les contraintes importantes causées par celle-ci, Saint-Laurent a réussi à poursuivre ses objectifs en mettant la touche finale à de belles réalisations au bénéfice de la communauté. Et elle y est parvenue en ne ménageant aucun effort pour venir en aide aux Laurentiens et aux Laurentiennes touchés par les conséquences de la COVID-19. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Le rapport financier 2020 en bref

Parmi les faits saillants de 2020, M. DeSousa a, notamment, évoqué des actions liées à la pandémie comme l'importante réorganisation qui a permis d'offrir en ligne la majorité des services du Bureau du citoyen et du comptoir des permis pendant le confinement, la création d'une cellule de crise toujours active, l'octroi de trois fonds d'urgence totalisant 200 000 $ en mars, en mai et en décembre pour répondre aux besoins de première nécessité et l'implantation d'une collecte de masques et de gants à usage unique dans les édifies municipaux. Il a également mentionné la mise sur pied de la Brigade neige au bénéfice des citoyens à mobilité réduite, l'adoption du Plan piétonnier, le lancement du projet Mon jardin écolo, la création d'un parcours canin et la réouverture de la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent.

Le maire de Saint-Laurent a, de plus, mentionné les 76 037 requêtes traitées par le Bureau du citoyen, les 310 unités d'habitation visant presque toutes une certification LEED Argent approuvées par le Comité consultatif d'urbanisme, les 657 nouveaux arbres plantés, la valeur des permis de construction accordés totalisant 517,5 millions $, ainsi que les 5,04 millions $ investis en réfections de chaussées, de trottoirs et de bordures par la Ville et l'arrondissement.

Il est possible de consulter les Faits saillants du rapport financier de Saint-Laurent en 2020 sur la page d'accueil du site Internet de Saint-Laurent à l'adresse montreal.ca/saint-laurent.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Renseignements: Source : Josée Boudreau, chargée de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, [email protected]; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications, Ligne médias : 438 368-3318, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/saint-laurent