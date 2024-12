Ce plan contribuera à préserver le patrimoine de notre pays et à rapprocher la population canadienne de l'histoire de la région côtière de la Colombie-Britannique.

LANGLEY, BC, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux témoignent de la richesse et de la diversité du patrimoine du Canada et donnent aux Canadiens et Canadiennes l'occasion de se familiariser avec leur riche histoire. Le réseau de lieux patrimoniaux nationaux administré par Parcs Canada représente ce que le Canada a de mieux à offrir et raconte qui nous sommes, notamment les histoires, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Le nouveau plan directeur du lieu historique national du Fort-Langley a récemment été déposé au Parlement. Révisés tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence prévue par la Loi sur l'Agence Parcs Canada et orientent la gestion des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Le nouveau plan du lieu historique national du Fort-Langley décrit les stratégies clés suivantes :

Établissement de liens - Cette stratégie clé met l'accent sur l'importance de la collaboration, des liens communautaires et des relations qui soutiennent le succès du lieu historique national du Fort-Langley , notamment le renforcement des relations avec les communautés autochtones.

Cette stratégie clé met l'accent sur l'importance de la collaboration, des liens communautaires et des relations qui soutiennent le succès du lieu historique national du , notamment le renforcement des relations avec les communautés autochtones. Création d'expériences - Cette stratégie clé vise à rapprocher les visiteurs du patrimoine naturel et culturel du lieu historique national du Fort-Langley grâce à des expériences de grande qualité et à des initiatives de diffusion externe.

Cette stratégie clé vise à rapprocher les visiteurs du patrimoine naturel et culturel du lieu historique national du grâce à des expériences de grande qualité et à des initiatives de diffusion externe. Conservation dans l'intérêt des générations futures - Cette stratégie clé est axée sur la conservation des biens bâtis ainsi que ses ressources culturelles et naturelles.

L'histoire du fort Langley est étroitement liée à celle du commerce des fourrures au Canada et à l'établissement de la présence britannique sur la côte du Pacifique. De nos jours, le fort se veut un lieu accueillant où les communautés peuvent se rassembler et se pencher sur les histoires variées, notamment les expériences des Autochtones et les répercussions du colonialisme. Parcs Canada invite les visiteurs à s'informer davantage sur le lieu historique national du Fort-Langley, à prendre contact avec les autres et à participer, en tant qu'intendants, à l'élaboration de l'histoire future du Canada.

Pour préparer le présent plan directeur du lieu historique national du Fort-Langley, Parcs Canada a consulté les communautés des Premières Nations et des Métis, des partenaires, des intervenants, des résidents et des visiteurs. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine culturel du Canada, mobilisera les Autochtones, collaborera avec ces derniers et donnera à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et originaux.

Le plan directeur du lieu historique national du Fort-Langley peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à l'adresse suivante : https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/bc/langley/info/plan. Pour vous renseigner sur ce lieu historique national, rendez-vous à : https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/bc/langley.

Citation

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour la population canadienne. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, favorisent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada selon différents points de vue. Ce sont des lieux où, chaque jour, d'innombrables Canadiens et visiteurs du monde entier renouent avec l'histoire et découvrent la nature. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du plan directeur du lieu historique national du Fort‑Langley qui contribuera à façonner l'avenir de cet endroit précieux. En tant que ministre responsable de Parcs Canada, j'applaudis cet effort collectif pour garantir que ce lieu historique continue de protéger notre patrimoine national commun et que les prochaines générations pourront en profiter pour les années à venir. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

Le lieu historique national du Fort-Langley est situé à proximité du fleuve Fraser, sur le territoire non cédé des Premières Nations q̓ʷɑ:n̓ƛ̓ən̓ (Kwantlen), q̓ic̓əy̓ (Katzie), Máthxwi (Matsqui) et se'mya'me (Semiahmoo) et dans la région métropolitaine de Vancouver , à environ 48 kilomètres du centre-ville de Vancouver et 30 kilomètres d' Abbotsford , dans le village de Fort Langley situé dans le canton de Langley , en Colombie-Britannique.

, à environ 48 kilomètres du centre-ville de et 30 kilomètres d' , dans le village de situé dans le canton de , en Colombie-Britannique. Construit en 1827, le fort Langley était un poste de traite des fourrures de la Compagnie de la Baie d'Hudson. En bordure du fleuve Fraser, il faisait autrefois partie d'une voie commerciale de l'Empire britannique située en plein cœur d'une vaste population d'Autochtones.

était un poste de traite des fourrures de la Compagnie de la Baie d'Hudson. En bordure du fleuve Fraser, il faisait autrefois partie d'une voie commerciale de l'Empire britannique située en plein cœur d'une vaste population d'Autochtones. Le fort Langley faisait partie d'un réseau de forts de traite des fourrures installés dans les districts de Nouvelle-Calédonie et du Columbia (aujourd'hui la Colombie-Britannique et le nord de l'État de Washington ). À la suite de l'établissement d'une frontière internationale entre les intérêts britanniques en Amérique du Nord et les États-Unis en 1846, le fort Langley devient un dépôt de transbordement central et offre un lien important à l'océan et aux marchés internationaux.

). À la suite de l'établissement d'une frontière internationale entre les intérêts britanniques en Amérique du Nord et les États-Unis en 1846, le fort devient un dépôt de transbordement central et offre un lien important à l'océan et aux marchés internationaux. En réponse à l'appel à l'action no 79 de la Commission de vérité et réconciliation, l'Agence s'est engagée à donner plus de place aux récits, aux voix et aux points de vue des Autochtones dans nos lieux patrimoniaux. Parcs Canada et les peuples autochtones travaillent ensemble pour préparer des documents et des activités d'interprétation pour les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation afin de favoriser une meilleure compréhension des points de vue, des cultures et des traditions des Autochtones.

