Déploiement d'une gigantesque bannière au Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) pour un règlement pour les PRDM

Les PRDM sont près de 2000 dans le réseau de la santé. Ces travailleuses et travailleurs ont la responsabilité de stériliser le matériel médical et chirurgical. Ce secteur est directement touché par un manque de personnel criant. Le rattrapage des chirurgies passe inévitablement par des mesures pour attirer et retenir les PRDM dans le réseau. C'est pourquoi la FSSS-CSN et la FTQ réclament que le gouvernement règle les plaintes de maintien de l'équité salariale. Pour être employeur de choix, il faudrait d'abord commencer par éliminer la discrimination salariale.

« Nous multiplions les actions pour obtenir gain de cause. Ce n'est pas normal que ces femmes doivent attendre depuis si longtemps pour que le gouvernement les reconnaisse. En pleine pénurie, le gouvernement doit saisir l'occasion et régler les plaintes de maintien de l'équité salariale au plus vite ! », explique Anick Mailhot, présidente du Syndicat des employé(e)s du CHUM - CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

