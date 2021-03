Démission de M. Normand Marinacci - Ensemble Montréal presse le maire de l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève à démissionner

MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Ensemble Montréal demande la démission immédiate du maire de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Normand Marinacci, visé par des allégations d'ingérence politique dans plusieurs dossiers.

Devant les révélations troublantes du Bureau d'enquête du Journal de Montréal, M. Marinacci aurait tout mis en œuvre pour empêcher le congédiement d'un employé à qui l'on reprochait d'avoir des comportements déplorables, en plus d'inciter ce dernier à modifier des constats d'infraction.

Le maire de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, élu de Projet Montréal, aurait également pris part à un processus d'appel d'offres public allant ainsi à l'encontre des pratiques de saines gestions transparentes et des responsabilités dévolues aux fonctionnaires.

« Du côté de la mairesse Plante, c'est toujours le silence radio alors qu'elle a exclu plusieurs femmes de son caucus pour bien moins que ça. Il est temps qu'elle rompe le silence au sujet de cette autre saga au sein de Projet Montréal. Nous n'avons d'autre choix que de demander la démission immédiate de M. Marinacci », a déclaré Lionel Perez, Chef de l'Opposition officielle.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que la gestion de Marinacci pose problème. En 2016, le maire d'arrondissement avait fait l'objet d'allégations de harcèlement psychologique par le syndicat des cols blancs tel que relaté dans deux rapports d'intervention de la CNESST.

« La mairesse Plante a décidé de ne pas en tenir compte et de le prendre quand même dans son équipe. Ça témoigne de l'inexpérience de Projet Montréal, mais ils ont une chance de se reprendre aujourd'hui en procédant à son retrait du caucus et en appuyant notre demande de démission », a affirmé Suzanne Marceau, conseillère d'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et membre d'Ensemble Montréal.

