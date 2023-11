Demander conseil au secteur du courtage d'hypothèques

TORONTO, le 17 nov. 2023 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) s'est engagée à adopter une approche ouverte, transparente et collaborative qui met à contribution les intervenants et assure une large participation et des perspectives pour éclairer son orientation.

L'ARSF est maintenant à la recherche de nouveaux membres pour son Comité consultatif technique (CCT) pour le courtage d'hypothèques. Les personnes sélectionnées fourniront des conseils d'expert sur les défis auxquels sont confrontés les consommateurs qui cherchent du crédit et l'industrie hypothécaire, ainsi que sur les points à améliorer pour l'industrie tout en soutenant la protection des consommateurs.

« En tant qu'organisme de réglementation, il est essentiel de mobiliser les intervenants lorsque nous élaborons des politiques et des procédures et que nous prenons des décisions clés », a déclaré Antoinette Leung, chef, Institutions financières et Conduite du courtage hypothécaire.

« Les professionnels hypothécaires sont une voix importante. Leur contribution améliore la façon dont nous réglementons l'industrie. Entre-temps, les défenseurs des consommateurs nous aident à mieux comprendre les enjeux qui touchent les consommateurs de l'Ontario. J'encourage toutes les personnes qualifiées à poser leur candidature pour faire partie de notre Comité consultatif technique. »

En outre, les points de vue des membres contribueront à l'élaboration de politiques, de procédures et de décisions clés concernant l'industrie du courtage d'hypothèques.

L'ARSF encourage tous les intervenants qualifiés à postuler.

L'ARSF est à la recherche de quatre membres pour un mandat de trois ans à compter de janvier 2024.

Les candidats intéressés doivent être des membres principaux de leur organisation ou profession respective et représenter leur organisation ou profession sur des questions pertinentes dans l'industrie hypothécaire.

Nous encourageons aussi fortement les personnes qui ont de l'expérience ou des antécédents dans l'accès des consommateurs au crédit et aux prêts hypothécaires à postuler. En tant que porte-parole des consommateurs de l'Ontario, vos connaissances sont essentielles pour comprendre les besoins des consommateurs et les risques auxquels ils sont confrontés.

Pour en savoir plus sur le mandat et les critères de sélection du CCT, veuillez consulter le mandat .

Comment postuler?



Les candidats doivent envoyer leur curriculum vitæ et leur lettre de motivation à [email protected] . L'ARSF examinera également les demandes des membres actuels dont le mandat arrive à échéance.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 18 décembre.

La prochaine réunion du CCT est prévue pour février 2024.

En savoir plus :

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca .

Liens

RENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers