Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser des espaces publics et stimuler les économies locales

DELTA, BC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Des espaces publics sécuritaires et inclusifs sont essentiels pour bâtir des collectivités dynamiques. Ils permettent de rassembler des gens de tous les âges et de toutes les habiletés, attirent de nouveaux visiteurs, soutiennent les entreprises locales et stimulent le dynamisme économique.

Delta reçoit 885 000 dollars du gouvernement du Canada pour revitaliser le parc Winskill et le centre communautaire KinVillage. (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Carla Qualtrough, ministre du Sport et de l'activité physique et députée de Delta, a annoncé aujourd'hui un financement de 885 000 $ accordé par PacifiCan dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés pour deux projets d'espaces publics à Delta. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan).

La Ville de Delta reçoit 750 000 dollars pour construire un nouveau terrain de jeu de boules dans le parc Winskill. Le projet comprend l'enlèvement de l'ancienne pelouse et l'installation d'une nouvelle, l'aménagement paysager et l'ajout d'éclairage et de luminaires.

La KinVillage Association reçoit 135 000 $ pour rénover les aires communes du centre communautaire KinVillage à Delta, ce qui offrira aux personnes âgées un endroit sûr où socialiser. Les travaux comprennent l'amélioration de la salle d'activités, l'installation de portes automatiques, la réparation des allées et l'ajout d'un patio.

De tels projets aident les collectivités et les entreprises de la Colombie-Britannique à accueillir les touristes d'ici et d'ailleurs, à améliorer le bien-être de la collectivité, à créer des emplois et à stimuler l'économie locale.

Citations

« Investir dans le parc Winskill de Delta et le centre communautaire KinVillage démontre comment le gouvernement du Canada aide à stimuler le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. L'investissement dans des espaces publics partagés rapproche les collectivités et assure la prospérité de villes comme Delta pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« L'annonce d'aujourd'hui permet aux résidents de Delta de profiter d'un plus grand nombre d'espaces dynamiques. Le parc Winskill et le centre communautaire KinVillage seront tous deux plus accessibles. Les visiteurs pourront bientôt profiter des installations améliorées et renforcer l'esprit communautaire qui règne dans nos quartiers. J'ai hâte que les habitants de Delta profitent de ces espaces nouvellement revitalisés. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'activité physique et députée de Delta

« Je suis ravi de recevoir ce financement du gouvernement fédéral, qui nous a aidés à créer le nouveau terrain de boulingrin et le nouveau complexe sportif du parc Winskill. Avec le soutien du Fonds canadien de revitalisation des communautés de PacifiCan, la ville de Delta et la KinVillage Association créent des possibilités de loisirs qui permettent à notre collectivité de s'épanouir. Ces projets s'inscrivent parfaitement dans notre engagement à créer des espaces qui favorisent les loisirs, les liens sociaux et un mode de vie sain. »

- George V. Harvie, maire de la Ville de Delta

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) a été lancé durant l'été 2021.

Le FCRC a fourni 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional (ADR) du Canada pour leur permettre d'investir dans des projets de construction et d'amélioration des infrastructures communautaires afin de rendre les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

En 2022, PacifiCan a ouvert des bureaux à Kelowna , à Cranbrook , à Victoria , à Campbell River , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John pour servir les entreprises et les collectivités de l'ensemble de la province.

