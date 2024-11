Le nouveau rapport met en lumière les progrès accomplis par le Cabinet pour entraîner des changements significatifs grâce au travail guidé par sa raison d'être

TORONTO, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Deloitte Canada a publié aujourd'hui son rapport sur la responsabilité d'entreprise de 2024, Avancer avec un objectif : Rapport sur la responsabilité d'entreprise de Deloitte Canada 2024, qui mesure l'influence et les progrès du Cabinet dans des sphères comme les affaires, l'environnement, la société et la gouvernance. En tant qu'organisation axée sur la raison d'être, Deloitte a pour mission d'inspirer et d'aider les organisations, les collectivités et le pays à prospérer en ayant une influence marquante.

Deloitte Canada a publié aujourd’hui son rapport sur la responsabilité d’entreprise de 2024, qui mesure l’influence et les progrès du Cabinet dans des sphères comme les affaires, l’environnement, la société et la gouvernance. (Groupe CNW/Deloitte Canada)

« Fort de 179 années de service et de raison d'être commune, Deloitte se penche sur les défis les plus criants du Canada et engendre des changements significatifs et durables, souligne Anthony Viel, chef de la direction, Deloitte Canada et Chili. En collaborant avec des organisations et des collectivités canadiennes, nous pouvons intensifier notre influence et donner aux Canadiens les moyens de réaliser leur plein potentiel et d'obtenir des résultats extraordinaires. »

Deloitte s'est engagé à atteindre les cibles scientifiques de la norme Net-Zero de la Science-Based Targets initiative (SBTi) tout en aidant les clients à prendre le virage de la durabilité. En mettant en œuvre la tarification interne du carbone et en investissant dans des solutions de marché à haute intégrité, Deloitte réduit sa propre empreinte carbone et participe à la mise en place d'une économie durable afin d'accroître les occasions pour tous.

Le rapport met notamment en lumière l'investissement de Deloitte dans le projet Great Bear Forest Carbon Project, qui aide les communautés autochtones à se développer grâce à des solutions climatiques basées sur la nature. Cette collaboration souligne l'engagement de Deloitte à l'égard de la durabilité environnementale et de la réconciliation autochtone, en veillant à ce que les gens et la planète prospèrent.

Ces quatre dernières années, Deloitte a pris des mesures pour respecter son engagement à inspirer la confiance et à rétablir les relations entre les peuples et les nations autochtones et non autochtones grâce à des initiatives reposant sur l'inclusion, l'éducation, l'emploi et l'autonomisation économique. S'appuyant sur ces assises, le Plan d'action pour la réconciliation renouvelé du Cabinet, Élargir les horizons, a présenté 15 engagements rehaussés visant à approfondir les relations avec les peuples, les organisations et les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Ces engagements visent à accroître l'incidence positive de Deloitte, tant à l'interne qu'en collaboration avec ses clients.

L'engagement de Deloitte à faire avancer la technologie dans le domaine des soins de santé est également mis en évidence dans le rapport, qui souligne la manière dont ce travail transforme les soins aux patients au Canada. L'investissement de Deloitte Ventures dans PocketHealth permet un partage sécurisé et en temps réel de l'imagerie médicale, qui bénéficie déjà à plus de 1,5 million de patients et à des centaines d'hôpitaux. De plus, l'agent numérique propulsé par l'IA mis au point par Deloitte pour l'Hôpital d'Ottawa améliore le soutien aux patients tout en réduisant le fardeau administratif, ce qui permet aux professionnels de la santé de se concentrer davantage sur les soins directs. En collaboration avec la Société canadienne du sang, Deloitte a contribué à l'élaboration d'un plan stratégique visant à répondre à l'évolution des besoins des patients et à assurer une base de donneurs durable, renforçant ainsi le rôle du Cabinet en tant que conseiller de confiance en matière de solutions stratégiques et durables dans le domaine des soins de santé.

Le rapport met également en lumière le dévouement continu de Deloitte à avoir une influence marquante grâce à l'éducation et au perfectionnement des compétences. Dans le cadre de l'engagement de Deloitte envers la diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité (DEIA), le Cabinet est fier de son programme de bourses d'études Élan, qui offre aux étudiants de groupes en quête d'équité des occasions de recevoir du soutien. Dans le cadre du programme de bourses d'études Élan, Deloitte a remis 140 000 $ et proposé un stage de quatre mois à 28 étudiants. De plus, Deloitte est fier d'habiliter ses employés à transmettre leurs connaissances et leurs compétences au sein des collectivités mal desservies par l'entremise de programmes comme WorldClass, qui a profité à plus de 2,4 millions de personnes au Canada et au Chili depuis sa création. Au cours de l'exercice 2024, les employés de Deloitte ont consacré 35 376 heures de travail bénévole et pro bono à l'appui des collectivités.

Enfin, l'engagement de Deloitte à réaliser un potentiel illimité grâce à l'apprentissage et au perfectionnement quotidiens, y compris les programmes de l'Université Deloitte et les programmes d'amélioration des connaissances sur l'IA générative, permet aux employés d'être bien outillés pour réussir et ouvrir la voie sur le marché. Grâce à de solides initiatives en matière de mieux-être et à des avantages sociaux exhaustifs pour les employés, Deloitte favorise un milieu de travail stimulant et prospère qui place ses gens et leur bien-être au premier plan.

« Notre plus grand atout est et a toujours été nos gens, déclare Anthony Viel. En leur donnant le soutien, les outils et des occasions de mener le changement, nous amplifions notre influence collective sur la société. »

Pour obtenir plus de détails sur le travail marquant de Deloitte pour l'exercice 2024, lisez le rapport complet ici.

