TORONTO, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Dans un monde de plus en plus défini par la complexité et l'incertitude, Deloitte Canada s'engage, par le travail qu'il accomplit, à habiliter les organisations et les collectivités canadiennes sur la voie d'une économie plus solide et d'un pays où tous peuvent prospérer.

« Le coût de ne pas investir dans nos collectivités est trop élevé, déclare Anthony Viel, chef de la direction, Deloitte Canada et Chili. Un pays prospère repose sur des collectivités prospères, et ce sont ces collectivités qui aident les entreprises canadiennes à croître et à réussir. Nous nous demandons toujours comment nous pouvons aider d'autres organisations à se doter de manière durable des capacités dont elles ont besoin pour tirer parti des avancées technologiques et exploiter le potentiel humain qui alimente la relation symbiotique entre les entreprises et les collectivités. Nous devons prendre des mesures audacieuses pour nous assurer de profiter pleinement des possibilités qui s'offrent à nous, dans l'intérêt de tous les Canadiens. »

Deloitte considère que le travail fondé sur une raison d'être est fondamental à son existence et à la mission définie par William Welch Deloitte pour son organisation, et invite les autres à explorer des occasions de transformation et de croissance, tout en propulsant le progrès et en bâtissant un pays résilient. Les entreprises canadiennes doivent reconnaître que le succès va au-delà des objectifs financiers et réfléchir à leur raison d'être afin de demeurer concurrentielles et de contribuer à une société unifiée et prospère.

« Chez Deloitte, nous sommes déterminés à diriger avec conviction et à encourager les organisations partout au pays à faire de même. Nous souhaitons assurer la croissance et la prospérité de la société ainsi que le maintien d'un tissu social et environnemental cohésif sur lequel nous pouvons tous compter, souligne Sheri Penner, associée directrice, Raison d'être et durabilité, Deloitte Canada. Notre raison d'être se manifeste à tous les niveaux de l'organisation, y compris dans la façon dont nous offrons de la valeur à nos clients. Grâce à notre travail, nous aidons d'autres organisations à avoir une influence positive dans nos collectivités et notre pays. »

Deloitte travaille avec des organisations des secteurs public et privé, fournissant des résultats pertinents, opportuns et durables qui contribuent à faire évoluer leurs affaires, à stimuler l'innovation et à accroître la productivité.

Pour en apprendre davantage sur la raison d'être de Deloitte et son rôle dans la création de valeur pour les clients, visitez Une influence marquante.

