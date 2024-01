Ces nouveaux services ouvriront la voie à la création de changements profonds pour les peuples et les Nations autochtones, les gouvernements et les entreprises afin de créer de nouvelles avenues vers l'édification des Nations et l'autonomisation économique

TORONTO, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Deloitte Canada lance aujourd'hui ses Services-conseils en édification des Nations afin de favoriser la création d'une économie équitable, prospère et florissante à l'échelle nationale. Le groupe Édification des Nations de Deloitte appuiera les peuples et les Nations autochtones dans leur parcours vers l'autonomisation économique et l'autonomie politique, et les membres de l'équipe agiront à titre d'intégrateurs, de facilitateurs et de conseillers pour les gouvernements et les entreprises, qui jouent un rôle essentiel à l'égard de l'édification des Nations au pays.

Deloitte Canada lance ses Services-conseils en édification des Nations : une première en matière de services professionnels (Groupe CNW/Deloitte Canada)

Cette nouvelle approche dirigée par les Autochtones permettra d'aider les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuit à élaborer des solutions novatrices axées sur la gouvernance, le développement économique, les ressources naturelles et l'infrastructure communautaire. Nous aiderons les peuples et les Nations autochtones à jouer un rôle de premier plan dans l'économie et à faire avancer leurs entreprises, tout en favorisant les efforts de réconciliation.

« Chez Deloitte, dans le cadre de notre Plan d'action pour la réconciliation, nous nous engageons à promouvoir la réconciliation en misant sur l'inclusion et en donnant aux peuples et aux Nations autochtones les moyens de favoriser la diversité économique et d'atteindre l'équité, indique Anthony Viel, leader de la direction de Deloitte Canada. Nous encourageons toutes les sociétés canadiennes à faire de même et à saisir l'occasion de s'engager avec nous dans ce parcours percutant pour catalyser le changement à l'échelle nationale et transformer notre pays pour les générations à venir, notamment en prenant des mesures ciblées pour éliminer les obstacles au marché du travail pour les groupes sous-représentés et sous-employés. »

Des études effectuées par Deloitte démontrent que d'ici 2030, les travailleurs autochtones représenteront 7 % de la main-d'œuvre. Pourtant, ils demeurent systématiquement sous‑représentés. La participation accrue de talents sous-représentés, y compris parmi les peuples autochtones, améliorerait la croissance moyenne du PIB réel de 0,8 % par année. Les peuples autochtones continuent de faire face à des obstacles systémiques dans leur parcours vers l'indépendance économique et dans divers domaines clés, notamment la création d'infrastructures appropriées, l'accès aux soins de santé, l'atteinte des cibles climatiques et l'emploi. Malgré ces défis, les peuples et les entreprises autochtones continuent d'ouvrir la voie, d'innover et de mettre en œuvre des solutions dirigées par les Autochtones.

Le groupe Édification des Nations permet de réunir des leaders et des agents du changement dans les organisations et le secteur public afin d'aider les peuples autochtones à atteindre leurs objectifs d'autogouvernance et d'habilitation économique. L'offre de services inclut l'élaboration de stratégies et de solutions ainsi que des services-conseils personnalisés dans des domaines clés, notamment la gouvernance et les opérations territoriales, l'autonomisation économique fondée sur le développement économique et les ressources naturelles, les besoins de base et l'infrastructure communautaire. Les services offerts incluent notamment :

Nations - évaluation et établissement de la gouvernance, services-conseils en administration, solutions de base pour les soins de santé, développement commercial, stratégies commerciales et services-conseils liés aux infrastructures.

- évaluation et établissement de la gouvernance, services-conseils en administration, solutions de base pour les soins de santé, développement commercial, stratégies commerciales et services-conseils liés aux infrastructures. Gouvernements - services-conseils en conception, mise en œuvre et transfert de programmes, stratégies de financement, et stratégie d'établissement de contrats, d'approvisionnement et d'embauche autochtone.

- services-conseils en conception, mise en œuvre et transfert de programmes, stratégies de financement, et stratégie d'établissement de contrats, d'approvisionnement et d'embauche autochtone. Entreprises - partenariat avec des Autochtones et stratégie d'embauche et avancement à l'égard de la réconciliation.

« Nous devons prendre des mesures délibérées pour rétablir la confiance et réparer les relations avec les peuples et les Nations autochtones, car c'est grâce à ces relations que nous serons en mesure de soutenir le changement transformationnel tant sur le plan social qu'économique, explique Jolain Foster, associée directrice, Édification des Nations chez Deloitte Canada. Partout au pays, des organisations autochtones de premier plan sont à la recherche d'investissements dans leurs infrastructures et ont besoin d'une aide urgente pour poursuivre leur croissance et leur développement économique. En nous unissant, nous pouvons voir les choses sous un nouvel angle, moderniser nos structures de gouvernance, favoriser l'accès à du financement essentiel et accroître la richesse des Nations. Nous avons une occasion sans précédent de faire avancer nos efforts de réconciliation et de nous rapprocher d'une voie vers la guérison et l'autonomisation intergénérationnelles pour toutes les communautés. »

Au cours des 30 dernières années, Deloitte a soutenu plus de 250 Nations autochtones et travaillé avec plus de 270 communautés, entreprises et organisations autochtones au Canada. Nous avons pris des mesures concrètes pour renforcer la confiance et rétablir des relations entre les peuples autochtones et non autochtones, notamment en déployant des initiatives comme la création d'un Plan d'action pour la réconciliation, une autre première dans le milieu des affaires canadien. L'engagement continu du Cabinet repose sur trois piliers relatifs à l'édification des Nations :

Travailler directement pour les peuples et les Nations autochtones : offrir des services pour contribuer à relever les défis et à exploiter les possibilités liées à la compétence (gouvernance et exploitation), à l'autonomisation économique (développement économique et ressources naturelles) et aux besoins de base (infrastructures communautaires et santé).

offrir des services pour contribuer à relever les défis et à exploiter les possibilités liées à la compétence (gouvernance et exploitation), à l'autonomisation économique (développement économique et ressources naturelles) et aux besoins de base (infrastructures communautaires et santé). Travailler pour les peuples et les Nations autochtones par l'entremise d'autres intervenants : soutenir les gouvernements et les entreprises du Canada à l'égard de leurs priorités liées aux Autochtones, et collaborer avec eux pour établir des relations et transformer les secteurs public et privé.

soutenir les gouvernements et les entreprises du Canada à l'égard de leurs priorités liées aux Autochtones, et collaborer avec eux pour établir des relations et transformer les secteurs public et privé. Travailler avec les peuples et les Nations autochtones : nouer des partenariats novateurs avec les peuples et les Nations autochtones en créant de nouvelles occasions dirigées par les Autochtones pour soutenir le renforcement des capacités.

Afin de poursuivre nos progrès, nous tirerons parti des capacités et des services existants du Cabinet dans le cadre du lancement des Services-conseils en édification des Nations. Apprenez-en plus ici.

