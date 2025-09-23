TORONTO et RÉGINA, SK, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Deloitte Canada et SaskTel ont annoncé aujourd'hui la formation d'une alliance stratégique visant à favoriser l'expansion des capacités en intelligence artificielle (IA) en Saskatchewan et à l'échelle du Canada. Cette alliance est axée sur le développement et le déploiement de services et d'infrastructures, telles qu'une usine d'IA, conçue pour accélérer la stratégie canadienne en matière de souveraineté de l'IA et exploiter le potentiel des zones économiques dédiées à l'IA - des centres de données spécialisés offrant des capacités de calcul accéléré et des solutions d'IA adaptées à des secteurs spécifiques.

Cette coentreprise pionnière associe le leadership de Deloitte en stratégie d'IA, sa connaissance approfondie des secteurs d'activités et ses perspectives opérationnelles uniques, à l'infrastructure réseau robuste de SaskTel, sa connectivité de pointe (5G, fibre optique et IoT) et ses centres de données de niveau III.

L'usine d'IA proposera des solutions innovantes et économiques, spécialement conçues pour des secteurs à forte valeur ajoutée - tels que la santé, l'exploitation minière et l'agriculture - qui sont essentiels pour la Saskatchewan, le Canada et les marchés internationaux, favorisant la productivité et la compétitivité à l'échelle mondiale.

L'initiative tirera parti des centres de données existants de SaskTel pour accroître la capacité de calcul en IA du Canada et soutenir le co-développement de propriété intellectuelle canadienne. Par ailleurs, dans le cadre de cette alliance, SaskTel et Deloitte créeront un laboratoire dédié à l'IA appliquée en Saskatchewan, axé sur la recherche, le développement et l'innovation continue. Ce laboratoire collaborera avec des établissements universitaires pour développer des solutions d'IA adaptées à des secteurs spécifiques et favoriser un écosystème inclusif et axé sur l'innovation.

Cette alliance en pleine expansion marque une étape déterminante dans la création d'un écosystème d'IA résilient en Saskatchewan et à l'échelle du Canada. En combinant des technologies de pointe et une expertise sectorielle à l'engagement envers l'innovation inclusive, SaskTel et Deloitte positionnent la Saskatchewan et le Canada à l'avant-garde de la prochaine ère de croissance portée par l'IA.

Citations

« L'avenir du Canada dépend de la mise en place d'infrastructures numériques et d'IA solides, souveraines et sécurisées. Cette alliance démontre comment Deloitte et SaskTel unissent leurs forces pour promouvoir une innovation responsable en IA, renforcer la position du Canada comme leader mondial de l'économie numérique et permettre à toutes les organisations canadiennes de gagner en compétitivité sur la scène internationale. »

Anthony Viel , chef de la direction, Deloitte Canada et Chili

« Le Canada se trouve à un tournant décisif dans la course mondiale à l'IA, où il est plus impératif que jamais de transformer l'ambition en impact concret. Cette alliance entre SaskTel et Deloitte incarne de manière tangible la vision d'une zone économique canadienne dédiée à l'IA, en allant au-delà de l'innovation pour favoriser un déploiement qui apporte des bénéfices réels aux industries et aux communautés canadiennes de façon responsable et durable. »

Jas Jaaj, associé directeur, IA et données, leader, Écosystèmes d'IA mondiaux et alliances, Deloitte Canada

« Le partenariat entre SaskTel et Deloitte constitue une avancée majeure pour la Saskatchewan et témoigne de l'engagement de notre gouvernement en faveur de l'innovation et des technologies, en générant de nouvelles perspectives de croissance, des emplois qualifiés et une économie renforcée. Grâce à l'infrastructure de fibre optique de classe mondiale et à la main-d'œuvre hautement qualifiée de SaskTel, ce projet place la Saskatchewan en position de devenir un chef de file de l'économie numérique. Nous sommes impatients de découvrir ce que l'avenir nous réserve et fiers de faire de notre province un centre d'excellence de données des technologies de nouvelle génération. »

L'honorable Jeremy Harrison , ministre responsable de SaskTel

« SaskTel s'engage à promouvoir le progrès technologique et à encourager l'innovation dans notre province. La Saskatchewan est prête à devenir un chef de file en matière d'innovation en IA et, en unissant nos forces à celles d'un leader technologique comme Deloitte, nous investissons non seulement dans la technologie, mais aussi dans la prospérité future de la Saskatchewan et du Canada tout entier. »

Charlene Gavel , présidente et chef de la direction, SaskTel

