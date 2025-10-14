La proposition de valeur, les expériences intégrées et les recommandations basées sur l'IA guideront les stratégies canadiennes de vente au détail

TORONTO, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Deloitte Canada a publié le Sondage sur le magasinage des Fêtes 2025 : Sous le signe de la résilience : une saison de dépenses intelligentes, révélant que les dépenses des Fêtes devraient augmenter de 3 % cette année. Bien que cette hausse témoigne de la résilience des consommateurs, près de la moitié des Canadiens (46 %) estiment que l'économie se détériorera au cours de la prochaine année. En conséquence, les Canadiens accordent une grande importance à la valeur, 78 % d'entre eux prévoyant de magasiner pour trouver les meilleures offres.

« Les consommateurs indiquent qu'ils comptent dépenser pendant la période des Fêtes, mais de façon réfléchie. Cette approche équilibrée favorise une clientèle résiliente et ingénieuse, créant un environnement où les détaillants peuvent s'adapter et innover », affirme Shaunna Conway, associée et leader nationale du commerce de détail chez Deloitte Canada. « Ce sentiment influence fortement le comportement des consommateurs, et les détaillants canadiens capables d'offrir une valeur marquante seront bien placés pour prospérer durant cette période des Fêtes. »

Le rapport révèle que la saison des achats des Fêtes de cette année débute plus tôt que jamais, alors qu'un Canadien sur cinq prévoit de commencer à magasiner en octobre (contre 15 % l'an dernier) pour maximiser la valeur. De plus, près d'un quart du budget des Fêtes devrait être dépensé lors du Vendredi fou. La valeur étant la priorité des consommateurs cette saison, le bon moment pour lancer les promotions est crucial pour les détaillants.

Le rapport souligne également que l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) continue de transformer le paysage du commerce de détail. Les consommateurs canadiens se tournent de plus en plus vers l'IA pour trouver l'inspiration, obtenir des recommandations personnalisées et accéder à un service à la clientèle pratique. En fait, un Canadien sur quatre estime que les détaillants devraient utiliser l'IA tant en magasin qu'en ligne pour améliorer le service à la clientèle et offrir des informations personnalisées sur les produits. Par ailleurs, 42 % des Canadiens prévoient de commencer leurs achats des Fêtes en ligne cette saison. Cette progression du commerce en ligne et de l'IA met en avant les préoccupations liées à la confidentialité et à la sécurité des données : 70 % des consommateurs s'inquiétant de partager des informations personnelles avec les détaillants en raison des violations de données, de l'utilisation abusive des données ou de l'incertitude quant à leur utilisation.

« Cette saison est marquée par des dépenses réfléchies et le rythme rapide de la transformation numérique », déclare Marty Weintraub, associé, Technologie et transformation, Deloitte Canada. « Les détaillants ne devraient pas seulement suivre l'évolution technologique, ils doivent réinventer l'expérience d'achat grâce à la technologie, tout en investissant dans des priorités à long terme comme la cybersécurité. Tout cela est essentiel pour bâtir la confiance, la fidélité et l'affinité des consommateurs envers les détaillants, bien au-delà du temps des Fêtes. »

On note une intention claire de soutenir les détaillants canadiens cette année, avec 73 % des Canadiens préférant appuyer des entreprises locales ou appartenant à des Canadiens, et 56 % préférant acheter des cadeaux qui aident les entreprises locales ou les petites entreprises. Toutefois, la valeur, la marque et la commodité demeurent des priorités, et de nombreux consommateurs sont prêts à regarder au-delà des options locales pour trouver les meilleures aubaines. Les détaillants ont donc l'occasion de promouvoir le « local et l'aspect canadien » tout en équilibrant la mise en valeur des offres locales, la compétitivité des prix, et en évitant de tomber dans des allégations exagérées de « purement canadien ».

Faits saillants supplémentaires du rapport de Deloitte Canada :

Le consommateur réfléchi

Alors que les dépenses en cadeaux et expériences ont augmenté de 2 % (+18 $), les consommateurs réduisent leurs dépenses dans d'autres catégories discrétionnaires (-8 %, -21 $), probablement en raison des incertitudes économiques persistantes.

Les finances des ménages au Canada montrent une légère amélioration, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. Malgré ce progrès, les préoccupations économiques demeurent élevées : près de la moitié (46 %) s'attendent à ce que l'économie se détériore l'an prochain, contre 36 % l'an dernier. Les inquiétudes concernant une récession potentielle ont également augmenté (70 % contre 63 % l'an dernier), et 80 % s'inquiètent des retombées des tarifs sur l'économie canadienne.

L'inflation demeure préoccupante, 70 % des consommateurs s'attendant à des prix plus élevés cette année (contre 65 % l'an dernier), ce qui en fait un facteur déterminant du comportement d'achat.

Tendances émergentes du commerce de détail des Fêtes au Canada

48 % des consommateurs trouvent les achats des Fêtes stressants, et 6 sur 10 estiment que ces achats sont plus faciles en ligne. Durant la période achalandée des Fêtes, la commodité et le gain de temps de l'achat en ligne sont privilégiés.

55 % du budget des Fêtes seront dépensés en magasin (contre 42 % en ligne) - un chiffre stable d'une année à l'autre. Un peu plus de la moitié (55 %) du budget sera dépensé en magasin - plus élevé pour les baby-boomers (60 %) que pour les millénariaux (53 %).

La génération Z et les millénariaux dépenseront près de la moitié de leur budget des Fêtes en ligne. La génération Z (45 %) et les millénariaux (49 %) consacreront une plus grande part de leur budget en ligne que les baby-boomers (31 %).

Un acheteur sur deux fréquente les magasins pour l'inspiration ou l'ambiance des Fêtes; 52 % trouvent que faire ses achats en magasin est amusant et festif; 42 % valorisent les liens avec le personnel.

63 % des consommateurs indiquent que les programmes de fidélité influencent leur choix de magasin, tandis que 48 % sont influencés par des offres personnalisées.

Les places de marché en ligne axées sur la valeur gagnent en popularité, avec un consommateur sur trois qui les a utilisées au cours des trois derniers mois, et 17 % prévoient de le faire pour leurs achats de cadeaux cette année (contre 14 % l'an dernier).

L'adoption de l'IA augmente les enjeux de cybersécurité

L'intérêt et l'utilisation de l'IA augmentent : 63 % des Canadiens comprennent l'IA, 27 % sont enthousiastes à son égard, et 50 % l'ont utilisée au cours des trois derniers mois (contre 33 % l'an dernier).

Les Canadiens de la génération Z sont presque trois fois plus susceptibles que les baby-boomers d'avoir utilisé l'IA récemment (64 % contre 24 %). Un tiers (33 %) de la génération Z utilise l'IA pour la recherche de produits, comparativement à seulement 9 % des baby-boomers.

70 % des consommateurs craignent de partager leurs informations personnelles avec les détaillants, soit en raison de violations et d'utilisations abusives des données (72 %), soit parce qu'ils ne savent pas comment leurs informations seront utilisées (70 %).

64 % hésitent à magasiner chez des détaillants ayant subi une violation. Notamment, seulement 1 consommateur sur 3 croit que partager des données est une partie nécessaire de l'expérience d'achat.

Apprenez-en plus sur le sondage de magasinage des Fêtes 2025.

Le sondage de Deloitte Canada a été réalisé entre le 27 août et le 5 septembre 2025, auprès de plus de 1 000 consommateurs canadiens, tous âges, situations financières et régions confondus. Tous les montants sont en dollars canadiens.

