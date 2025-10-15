En rehaussant les objectifs de ce qui peut être accompli en travaillant ensemble, Deloitte contribue à bâtir un avenir où la collaboration marquante et la compréhension des peuples autochtones deviennent une réalité partagée.

TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Deloitte Canada est fière d'annoncer une nouvelle étape dans son parcours de réconciliation avec l'obtention de la certification Or dans le programme d'accréditation APRA (Attestation de partenariat en relation avec les autochtones du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA). Deloitte est le premier cabinet de services professionnels au Canada à recevoir cette distinction. Cette reconnaissance reflète les efforts soutenus de Deloitte et son leadership continu dans le secteur depuis le lancement, il y a cinq ans, du premier Plan d'action pour la réconciliation (PAR) d'entreprise au Canada, élaboré en réponse à l'Appel à l'action no 92 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Cette étape souligne l'engagement indéfectible de Deloitte à autonomiser les peuples autochtones, à soutenir leurs communautés et à faire progresser la réconciliation à travers le pays.

Deloitte Canada (Groupe CNW/Deloitte Canada)

« Être les premiers de notre secteur à obtenir cette reconnaissance témoigne de l'engagement de notre équipe et démontre ce qui est possible lorsque la volonté accompagne les actions concrètes », déclare Anthony Viel, chef de la direction, Deloitte Canada et Chili. « Ce n'est pas seulement un honneur - c'est une responsabilité d'aider et d'inspirer les autres à faire de même, et de cheminer avec les communautés autochtones vers un avenir meilleur pour tous. »

Le programme APRA est un cadre national administré par le CCEA qui évalue les organisations pour leurs actions de leadership, l'emploi, le développement des affaires et les relations communautaires avec les peuples autochtones. Cette année, le jury APRA a reconnu le leadership, les meilleures pratiques et l'engagement de Deloitte Canada à promouvoir la prospérité autochtone, en attribuant au Cabinet le statut Or - le plus haut niveau de certification.

Ce standard Or ne reconnaît pas seulement le travail accompli à ce jour par Deloitte, mais fixe également la barre plus haut pour les objectifs futurs du cabinet. C'est dans cet esprit de volonté et de progrès constants que Deloitte publie son Élargir nos horizons :Rapport de mise à jour de la cinquième année du Plan d'action pour la réconciliation, qui s'appuie sur l'élan du PAR renouvelé de l'an dernier, lequel a introduit 15 engagements renforcés à l'égard de l'inclusion, l'éducation, l'emploi et l'autonomisation économique. Pour la première fois, ce rapport présente les progrès réalisés relativement à ces engagements, et met en avant des initiatives sur le marché comme notre pratique Édification des Nations - qui a soutenu plus de 25 Nations et organisations autochtones - et le lancement de R8dius, une entreprise technologique et de services gérés détenue majoritairement par des Autochtones et soutenue par Deloitte, qui emploie 80 % de talents autochtones, dépassant ainsi notre objectif de 33 %. Ces initiatives représentent des étapes concrètes vers la réconciliation et témoignent de notre engagement continu à un changement significatif et mesurable.

« Faire progresser la réconciliation exige plus que de l'intention - cela nécessite la confiance, la collaboration et la volonté d'agir dès maintenant », déclare Alexandra Biron, directrice principale, Services aux clients autochtones et responsable du Plan d'action pour la réconciliation.

Guidée par quatre aspirations fondamentales - favoriser des parcours professionnels diversifiés pour les collègues autochtones, intégrer une approche « Double regard », garantir des actions informées par les traumatismes et la conscience historique, et adopter le principe des Sept générations - Deloitte intègre les perspectives autochtones et la responsabilisation dans l'ensemble de ses activités. De nouvelles structures de gouvernance, dont le Forum de leadership autochtone et le Comité stratégique autochtone, garantissent que les voix autochtones sont au cœur de la stratégie et des décisions de Deloitte.

La volonté de Deloitte se reflète également dans ses efforts continus pour accroître la représentation autochtone grâce à un recrutement ciblé, une nouvelle stratégie pour les talents autochtones et des programmes de soutien dédiés. Les investissements dans la sensibilisation culturelle, l'éducation et la collaboration avec des organisations telles qu'Indspire, TakingITGlobal et Indigenous Youth Roots aident les jeunes autochtones de tout le Canada à atteindre leurs objectifs. Récemment, la collaboration de Deloitte avec Indigenous Youth Roots a permis la publication de nouveaux volumes de la série Réflexions de jeunes leaders autochtones sur la réconciliation, amplifiant la vision et le leadership de la prochaine génération.

« Lorsque nous travaillons ensemble et pensons au-delà de notre imagination, en combinant nos idées à des actions décisives, nous transformons les aspirations en réalité, ouvrant de nouvelles possibilités et favorisant de véritables progrès », déclare Anne-Marie Ethier, associée, membre du conseil d'administration de Deloitte Canada et Chili, et ambassadrice du Plan d'action pour la réconciliation. « Notre parcours de réconciliation avec les peuples autochtones se poursuit et s'avère profondément enrichissant, guidé par l'humilité, la persévérance et la collaboration. »

L'autonomisation économique est un autre pilier de l'approche de Deloitte. Deloitte continue de dépasser son objectif de 5 % de dépenses d'approvisionnement auprès d'entreprises autochtones et d'élargir le cercle des occasions pour les peuples autochtones grâce à des initiatives comme R8dius. Sa désignation de « Champion de l'approvisionnement » par le CCEA souligne l'ampleur de ces efforts. Par l'entremise de campagnes nationales et de collaborations pluriannuelles, Deloitte favorise le respect et l'inclusion des visions du monde et du leadership autochtones, inspirant d'autres à élever leurs objectifs et à se joindre à l'avancement de la réconciliation.

Deloitte s'engage à avoir une influence marquante, reconnaissant que le progrès se fait ensemble et que l'ambition n'est pas seulement une vision pour l'avenir, mais un appel à l'action qui commence dès aujourd'hui. En travaillant avec les communautés autochtones et en établissant de nouvelles normes pour la réconciliation d'entreprise, Deloitte prend des mesures tangibles pour créer un changement positif et durable pour les générations à venir.

SOURCE Deloitte Canada

Genevieve Lemaire, [email protected], +16137515397