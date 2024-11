Neo Financial décroche le premier rang au classement Fast 50 grâce à une croissance exceptionnelle sur trois ans de 154 022 %

TORONTO, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Deloitte Canada est heureux d'annoncer les lauréates de l'édition 2024 de ses prix Technologie Fast 50, Entreprises-Leaders du secteur, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Le programme Technologie Fast 50MC, qui en est maintenant à sa 27e édition, souligne les réalisations de classe mondiale d'entreprises de premier plan du secteur canadien des technologies, mettant en évidence leur engagement à l'égard de l'innovation, leur solide leadership et la croissance rapide de leurs revenus. Cette année, le taux de croissance moyen sur trois ans des lauréates du programme Technologie Fast 50 est de 3 559 %.

« Cette année, les lauréates du programme incarnent la force et la résilience du monde des affaires canadien, en mettant de l'avant leur capacité de relever les défis et de générer une croissance exceptionnelle dans un contexte d'incertitudes économiques et de perturbations technologiques, déclare Anders McKenzie, associé et leader national du programme Technologie Fast 50 chez Deloitte Canada. Ces entreprises remarquables se sont hissées au rang de chef de file de la croissance dans leurs secteurs respectifs, en ouvrant la voie comme catalyseurs et en établissant de nouveaux seuils de réussite. Nous sommes fiers de célébrer leurs réalisations et de les reconnaître comme la force motrice des avancées technologiques et de la prospérité économique du pays. »

Selon le sondage annuel de Deloitte Canada mené auprès des dirigeants d'entreprises lauréates du programme Technologie Fast 50, le plus grand défi auquel font face les entreprises canadiennes de technologie dont la croissance est la plus rapide est la capacité d'attirer et de maintenir en poste une main-d'œuvre qualifiée, suivi de près par le développement de nouveaux produits et services et l'expansion à l'échelle mondiale.

De plus, alors que plus de 97 % des entreprises technologiques ont l'intention d'investir dans les TI au cours de la prochaine année, le sondage révèle qu'en seulement un an, l'IA générative a connu un essor. Tandis que 67 % des répondants indiquent que cette technologie est une innovation générationnelle qui se compare à internet, plus de quatre répondants sur dix (44 %) affirment qu'elle est déjà déployée dans leur propre entreprise, comparativement à 24 % des entreprises sondées en 2023.

Lauréates de 2024 : les technologies financières, les voyages, les solutions de ventilation intelligentes et la mobilité propre dominent



Au sommet du classement Technologie Fast 50 de cette année, avec une croissance sur trois ans de 154 022 %, se trouve Neo Financial, qui occupait le premier rang des Sociétés prometteuses l'an dernier. L'entreprise, dont le siège social se situe à Calgary, tire parti des plus récentes technologies afin de proposer une expérience financière plus intelligente aux Canadiens. Spécialisée dans les produits d'épargne et de crédit, Neo Financial se donne pour mission de redéfinir l'avenir financier de millions de personnes au Canada.

Hopper, une agence de voyages agréée de Montréal qui s'associe à des transporteurs aériens, des services d'hébergement hôtelier et de location de maisons ainsi que des agences de location de véhicules dans le monde entier, se classe au premier rang de la catégorie Entreprises-Leaders du secteur. Affichant une croissance de 1 207 %, l'entreprise offre l'application de voyage la plus téléchargée dans plus de 70 pays, et aspire à devenir le meilleur outil au monde - et le plus amusant - pour réserver un voyage.

Grâce à une croissance sur trois ans de 6 610 %, Oxygen8 Solutions Inc. occupe la première place dans la catégorie Technologie propre. Cette entreprise de Vancouver élabore des solutions de ventilation intelligentes qui permettent aux occupants d'un édifice de bénéficier d'un environnement intérieur confortable, sain et écoénergétique grâce à l'air frais et filtré provenant de l'extérieur, maintenant ainsi les émissions de carbone au minimum.

Dans la catégorie Sociétés prometteuses, l'entreprise Inmotive a enregistré la plus forte hausse de revenus, soit 8 829 %. L'entreprise, dont le siège social se situe à North York, a inventé Ingear, une technologie de groupe motopropulseur à plusieurs vitesses extrêmement efficace qui accélère l'adoption de la mobilité propre en rendant les véhicules électriques plus abordables, jouant ainsi un rôle important dans l'atténuation des changements climatiques.

Cette année, 90 entreprises canadiennes figurent au classement Technology Fast 500™

Le programme Technologie Fast 50 fonctionne parallèlement au plus vaste classement nord-américain Technology Fast 500, les lauréates canadiennes du classement Fast 50 étant automatiquement admissibles à ce prestigieux palmarès. Dans le cadre de l'édition 2024, 90 entreprises canadiennes s'y retrouvent. La liste complète des lauréates du classement Technology Fast 500 sera publiée le 21 novembre prochain. Vous pourrez la consulter ici dès qu'elle sera disponible.

Pour en savoir plus sur les catégories Technologie Fast 50, Entreprises-Leaders du secteur, Technologie propre et Sociétés prometteuses, visitez le www.fast50.ca.

TECHNOLOGIE FAST 50

No Croissance (%) Nom de la société Ville Région 1 154 022 % Neo Financial Calgary Alberta 2 16 169 % PurposeMed Calgary Alberta 3 13 290 % TealBook Toronto Ontario 4 12 854 % UniUni Richmond C.-B. 5 9 578 % Relay Toronto Ontario 6 8 461 % BoomerangFX Mississauga Ontario 7 4 306 % Nevvon North York Ontario 8 3 022 % Aquanow Vancouver C.-B. 9 2 443 % Hydreight Technologies Inc (TSXV : NURS) Vancouver C.-B. 10 2 360 % nesto Montréal Québec 11 2 015 % BioRender Toronto Ontario 12 1 980 % Stay 22 Montréal Québec 13 1 748 % DealMaker Toronto Ontario 14 1 451 % ZayZoon Calgary Alberta 15 1 444 % Noibu Ottawa Ontario 16 1 276 % RideCo Waterloo Ontario 17 1 160 % Telna Toronto Ontario 18 1 128 % Fellow Ottawa Ontario 19 1 115 % Smile Digital Health Toronto Ontario 20 1 063 % Showpass Calgary Alberta 21 1 033 % PixMob Montréal Québec 22 981 % Operto Vancouver C.-B. 23 929 % headversity Calgary Alberta 24 890 % DOZR Kitchener Ontario 25 880 % KOHO Vancouver C.-B. 26 870 % ShopThing Toronto Ontario 27 858 % Conquest Planning Winnipeg MB 28 770 % PocketHealth Inc. Toronto Ontario 29 743 % BenchSci Toronto Ontario 30 730 % BossPac Technologies Calgary Alberta 31 686 % Site 2020 Dartmouth N.-É. 32 671 % Irwin Toronto Ontario 33 662 % Certn Victoria C.-B. 34 622 % Humi Toronto Ontario 35 595 % Zensurance Toronto Ontario 36 588 % Staffy Health Toronto Ontario 37 548 % Forma.ai Toronto Ontario 38 535 % Knowledgehook Toronto Ontario 39 516 % Plooto Toronto Ontario 40 490 % Potloc Montréal Québec 41 484 % Trolley Westmount Québec 42 475 % Traction Rec Vancouver C.-B. 43 467 % LumiQ Toronto Ontario 44 456 % Loans Canada Toronto Ontario 45 445 % Knak Nepean Ontario 46 431 % WeyMedia Dieppe NB 47 423 % MEDFAR Solutions Cliniques Montréal Québec 48 414 % MindBridge Analytics Ottawa Ontario 49 411 % Lü Québec Québec 50 406 % Klue Vancouver C.-B.

ENTREPRISES-LEADERS DU SECTEUR

No Croissance (%) Nom de la société Ville Région 1 1 207 % Hopper Montréal Québec 2 823 % GoBolt Toronto Ontario 3 814 % Clutch Etobicoke Ontario 4 799 % ApplyBoard Kitchener Ontario 5 502 % Lightspeed (TSX : LSPD) Montréal Québec 6 445 % Mistplay Montréal Québec 7 377 % StackAdapt Toronto Ontario 8 365 % League Toronto Ontario 9 348 % Miovision Kitchener Ontario 10 334 % Centre de données eStruxture Montréal Québec 11 333 % Propel (TSX : PRL) Toronto Ontario 12 329 % LiveBarn Montréal Québec 13 320 % Jane App North Vancouver C.-B. 14 307 % Jobber Edmonton Alberta 15 267 % Petal Québec Québec

TECHNOLOGIE PROPRE

No Croissance (%) Nom de la société Ville Région 1 6 610 % Oxygen8 Solutions Inc. Vancouver C.-B. 2 3 436 % GHGSat Montréal Québec 3 2 154 % SWTCH Toronto Ontario 4 1 002 % Ground Effects Environment Services Incorporated RM of Sherwood Sask. 5 967 % CarboNet Vancouver C.-B. 6 645 % Validere Technologies Toronto Ontario 7 637 % Food Cycle Science Ottawa Ontario 8 555 % MineSense Technologies Ltd. Vancouver C.-B. 9 352 % Corinex Vancouver C.-B. 10 224 % Electrovaya (TSX : ELVA) Mississauga Ontario 11 217 % Envo Drive Systems Inc. Burnaby C.-B. 12 207 % UgoWork Québec Québec 13 201 % Stromcore Energy Inc. Mississauga Ontario 14 156 % OneSoft Solutions Inc. Edmonton Alberta 15 137 % Mysa St.John's T.-N.-L.

SOCIÉTÉS PROMETTEUSES



No Croissance (%) Nom de la société Ville Région 1 8 829 % Inmotive North York Ontario 2 4 649 % BrainBox AI Montréal Québec 3 4 048 % CapIntel Toronto Ontario 4 3 836 % Qube Technologies Calgary Alberta 5 3 687 % PostGrid Toronto Ontario 6 3 257 % veritree Vancouver C.-B. 7 3 126 % Float Toronto Ontario 8 2 738 % Avricore Health (TSXV : AVCR) Vancouver C.-B. 9 1 791 % Novisto Montréal Québec 10 1 283 % Tailscale Toronto Ontario 11 1 115 % InnerSpace Newmarket Ontario 12 757 % TryCycle Data Systems Ottawa Ontario 13 562 % Vetster Toronto Ontario 14 542 % Kahi Ottawa Ontario 15 540 % MinuteBox Thornhill Ontario

