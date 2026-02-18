WATERLOO, ON, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Rowan Saunders, Président et chef de la direction de la Société financière Definity (TSX: DFY), participera à une causerie virtuelle le jeudi 19 février 2026. La discussion sera animée par Bart Dziarski, Analyste, Recherche mondiale, Services financiers diversifiés, chez RBC Marchés des Capitaux, et débutera à 13 h 30 heure de l'Est.

À la suite de l'événement, un lien donnant accès à la retransmission de ce webinaire sera affiché au https://www.definityfinancial.com/investisseurs/evenements-et-presentations.

La vidéo complète de la webdiffusion sera archivée sur le site de RBC Marchés des Capitaux pendant 90 jours.

À propos de La Société financière Definity

La Société financière Definity (« Definity », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est l'un des assureurs de dommages chef de file au Canada, comptant plus de 4,8 milliards de dollars en primes brutes souscrites en 2025 et plus de 4,0 milliards de dollars en capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires au 31 décembre 2025.

