DEFINITY ACCUEILLE SILVIA MONTEFIORE AU SEIN DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

WATERLOO, ON, le 2 juill. 2026 /CNW/ - La Société financière Definity (TSX : DFY) a annoncé aujourd'hui la nomination de Silvia Montefiore à son conseil d'administration.

Silvia Montefiore

Mme Montefiore a récemment occupé le poste de chef de l'exploitation de KPMG Canada depuis 2016 et dans lequel elle a codirigé une transformation pluriannuelle qui a considérablement augmenté les revenus du cabinet. Tout au long de sa carrière, elle a fait preuve d'une grande perspicacité opérationnelle, notamment en soutenant les initiatives liées à l'intelligence artificielle visant à numériser les processus et à moderniser les plateformes d'entreprise. Elle apporte une expertise approfondie en matière d'audit grâce à son expérience en tant qu'ancienne associée principale chargée de l'audit pour de grandes sociétés cotées en bourse.

Mme Montefiore détient un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto, ainsi que le FCPA, CPA de l'Ordre des comptables professionnels agréés de l'Ontario. Elle a déjà reçu le prix de la Meilleure dirigeante d'entreprise décerné par le magazine « Report on Business » du journal The Globe and Mail, et a été saluée pour son leadership communautaire, philanthropique et professionnel.

« Nous sommes ravis d'accueillir Silvia Montefiore au sein du conseil d'administration de Definity », a déclaré Dan Fortin, Président du conseil d'administration, Société financière Definity. « Son expertise opérationnelle considérable et son sens aigu des finances viendront renforcer le conseil d'administration et élargir son champ d'expérience alors que nous entamons une nouvelle phase de croissance et que nous concrétisons notre ambition de bâtir un fleuron canadien. »

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DEFINITY

La Société financière Definity (« Definity », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est l'un des assureurs de dommages chef de file au Canada, comptant environ 6,3 milliards de dollars en primes brutes souscrites (présentées sur une base pro forma afin de tenir compte de la transaction Travelers) pour les 12 mois se terminant le 31 mars 2026 et environ 4,1 milliards de dollars en capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires au 31 mars 2026. Forte d'un portefeuille diversifié couvrant à la fois l'assurance des particuliers et l'assurance des entreprises, ainsi que d'une plateforme nationale de courtage en assurance de dommages figurant parmi les dix plus importantes au Canada, Definity allie une souscription rigoureuse à un engagement sans faille envers la satisfaction du réseau de courtage et de la clientèle. Definity est au service de la population canadienne d'un océan à l'autre, en lui offrant stabilité, innovation et expertise.

SOURCE Definity Financial Corporation

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