LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DEFINITY ANNONCERA SES RÉSULTATS FINANCIERS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2026 LE 30 JUILLET 2026 ET TIENDRA UNE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE LENDEMAIN

WATERLOO, ON, le 16 juill. 2026 /CNW/ - La Société financière Definity (TSX : DFY) annoncera ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026 après la fermeture du marché le jeudi 30 juillet 2026. Ces résultats seront disponibles au www.definityfinancial.com/investisseurs.

Une webdiffusion en direct (en anglais seulement) et une conférence téléphonique sont prévues le vendredi 31 juillet 2026 à 11 h HE. Les membres suivants de l'équipe de la haute direction discuteront des résultats et répondront aux questions des analystes :

Rowan Saunders, Président et chef de la direction

Philip Mather, Chef des services financiers

Fabian Richenberger, Chef de l'exploitation

Paul MacDonald, Vice-président directeur, Assurance des particuliers et canaux numériques

Obaid Rahman, Vice-président directeur, Assurance des entreprises

Vous pouvez participer à la conférence téléphonique en composant le 416 945-7677 ou le 1 888 699-1199 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la conférence. Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à l'adresse https://emportal.ink/3QTnsT9 afin de recevoir un appel automatisé instantané.

Suivant l'appel, la webdiffusion sera archivée au www.definityfinancial.com/investisseurs/evenements-et-presentations. Une retransmission de l'appel sera également disponible du 31 juillet 2026, à 14 h HE, jusqu'à minuit le 7 août 2026. Pour écouter la retransmission, composez le 289 819-1450 ou le 1 888 660-6345 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est 39476.

À propos de la Société financière Definity

La Société financière Definity (« Definity », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est l'un des assureurs de dommages chef de file au Canada, comptant environ 6,3 milliards de dollars en primes brutes souscrites (présentées sur une base pro forma afin de tenir compte de la transaction Travelers) pour les 12 mois se terminant le 31 mars 2026 et environ 4,1 milliards de dollars en capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires au 31 mars 2026. Forte d'un portefeuille diversifié couvrant à la fois l'assurance des particuliers et l'assurance des entreprises, ainsi que d'une plateforme nationale de courtage en assurance de dommages figurant parmi les dix plus importantes au Canada, Definity allie une souscription rigoureuse à un engagement sans faille envers la satisfaction du réseau de courtage et de la clientèle. Definity est au service de la population canadienne d'un océan à l'autre, en lui offrant stabilité, innovation et expertise.

SOURCE Definity Financial Corporation

Coordonnées : Questions des investisseurs : Dennis Westfall, Vice-président, Relations avec les investisseurs, Cell. 416 435-5568, [email protected] ; Questions des médias : Sarah Attwells, Vice-présidente adjointe, Communication d'entreprise, Cell. 226 753-1130, [email protected]