MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Deep Sky, développeur montréalais de projets d'élimination du carbone à grande échelle, a réussi à injecter du CO 2 sur son site de Thetford Mines. S'appuyant sur cette première avancée, des tests supplémentaires sont prévus pour évaluer la capacité d'injection du site et définir le potentiel de mise à l'échelle.

Le CO 2 injecté a été capté à Sherbrooke par l'unité pilote de Skyrenu, une jeune pousse en technologies de captage de carbone directement de l'air qui y est basée. C'est la première fois au Québec que du CO 2 capté dans l'air ambiant est retiré de manière permanente de l'atmosphère et injecté profondément sous la surface de la Terre.

Deep Sky est la première entreprise en Amérique du Nord à se lancer dans le stockage géologique du carbone grâce au procédé de minéralisation dans la roche-mère, positionnant le Québec à l'avant-garde de ce secteur d'avenir. En effet, tel que le soulignait le Comité consultatif sur les changements climatiques dans son dernier rapport, le Québec devra se doter d'infrastructures d'élimination permanente du carbone d'une capacité totale de 13 millions de tonnes par année d'ici 2045-2050 afin de compenser les émissions de CO 2 qui ne pourront être autrement réduites et ainsi atteindre la carboneutralité. Selon les estimations du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie, la capacité annuelle requise à l'échelle mondiale à l'horizon 2050 atteindra 7,6 milliards de tonnes.

« Par son approche agile et adaptée à la réalité du terrain, Deep Sky a pu forer et aménager un premier puits exploratoire en toute sécurité en un temps record, à une fraction des coûts pour des travaux analogues dans le secteur des hydrocarbures », a déclaré Pierre-Olivier Vincent, responsable des projets d'investissement. « Le puits servira à d'autres études et permettra une caractérisation du sous-sol qui sera précieuse pour Deep Sky et nos partenaires. »

Deep Sky poursuivra ses travaux exploratoires à Thetford Mines au cours des prochains mois. Sous réserve de l'attribution d'un premier bloc d'électricité et de l'obtention des autorisations réglementaires applicables, l'entreprise ira de l'avant avec le déploiement d'un site de captage et de séquestration de carbone à grande échelle doté d'une capacité d'éliminer plus de 500 000 tonnes de carbone par an, l'équivalent de 25 millions d'arbres matures.

La société montréalaise Deep Sky est la première entreprise au monde indépendante en matière de technologie qui vise à retirer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et à les stocker de façon permanente sous terre. Elle réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone de l'air afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions inédites de captage et de stockage. Avec un financement de 130 millions de dollars, Deep Sky est soutenue par des investisseurs de calibre mondial, notamment Investissement Québec, Brightspark Ventures, Whitecap Venture Partners, OMERS Ventures, le Fonds Technologies pour le climat de BDC, Breakthrough Energy Catalyst, BMO, Banque Nationale du Canada, et plusieurs autres. Pour en savoir plus, consultez le site deepskyclimate.com.

