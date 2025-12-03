MONTRÉAL et TOKYO, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Deep Sky, le développeur canadien de projets de captage direct de l'air (CDA), a annoncé aujourd'hui, lors de la conférence DeCarbon Tokyo 2025, un partenariat stratégique avec la Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), l'une des principales institutions financières du Japon.

Deep Sky et SMBC collaboreront afin de bâtir un marché solide de CDA et d'élimination du dioxyde de carbone (EDC) de haute intégrité au Japon en développant conjointement des voies commerciales, des structures de financement et des cadres politiques permettant une mise à l'échelle rapide.

La collaboration portera sur trois axes prioritaires :

Paver la voie vers des contrats d'achat à terme de crédits carbone CDA au Japon Collaborer avec des entreprises locales au Japon et avec des entreprises japonaises à l'international Faire progresser l'écosystème CDA du Japon et les politiques qui le soutiennent

Une étape importante dans la trajectoire carboneutre du Japon

Le Japon s'est fixé des objectifs ambitieux de décarbonation et les institutions reconnaissent de plus en plus que les solutions d'EDC de haute qualité, comme le CDA, seront essentielles pour traiter les émissions résiduelles. La stratégie climatique de SMBC se concentre sur le soutien pragmatique et avant-gardiste des technologies émergentes combiné à une évaluation rigoureuse et à une collaboration étroite avec le milieu industriel et le gouvernement.

La plateforme de développement de projets multi-technologies de Deep Sky et son expérience opérationnelle au Canada visent à offrir au marché des solutions de CDA fiables et évolutives.

Ce partenariat reflète l'élan croissant des acteurs financiers et industriels japonais qui souhaitent déployer des solutions EDC durables et développer les infrastructures commerciales et financières nécessaires à leur mise à l'échelle. SMBC et ses entreprises affiliées ont fait preuve d'un engagement actif dans les marchés du carbone et les solutions de décarbonation, notamment par des investissements dans les crédits carbone et le soutien aux parcours de carboneutralité de leurs clients.

Points de vue des directions

« Le Japon représente l'un des terrains les plus importants pour la prochaine phase de l'élimination durable du carbone », a déclaré Alex Petre, PDG de Deep Sky. « En nous associant avec SMBC, nous combinons l'expertise de Deep Sky en développement de projets avec l'une des plateformes de financement climatique les plus influentes du pays. Ensemble, nous aiderons les entreprises japonaises à accéder à des solutions d'élimination du carbone permanentes et de haute intégrité, et nous travaillerons à bâtir les structures de marché nécessaires pour permettre le déploiement à grande échelle du CDA. »

Kenji Irie, dirigeant et directeur général du service de planification en développement durable chez SMBC, a ajouté : « SMBC s'efforce de contribuer à la décarbonation de l'économie réelle en offrant du financement de transition, en soutenant les technologies émergentes et en collaborant avec nos partenaires. Deep Sky propose un modèle unique de développeur de projets et une expertise opérationnelle approfondie en matière de CDA. Grâce à ce partenariat, nous souhaitons contribuer à l'avancement du CDA et de l'EDC au Japon et soutenir nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs de carboneutralité. »

Pour la suite

Deep Sky et SMBC amorceront immédiatement leurs efforts conjoints de développement de marché. Ce partenariat stratégique témoigne d'un engagement commun envers le CDA comme solution climatique essentielle, d'une forte confiance dans la capacité de Deep Sky à livrer, et d'une volonté alignée entre Deep Sky et SMBC de faire croître l'élimination durable du carbone au Japon.

