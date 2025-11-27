MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Deep Sky, le développeur canadien de projets d'élimination du carbone, déploie la technologie de captage direct de l'air (CDA) mise au point par Airbus, la plus grande entreprise aérospatiale européenne, dans son installation phare Deep Sky Alpha, à Innisfail, en Alberta. L'unité de CDA, dotée d'une capacité de retirer 250 tonnes de CO₂ de l'atmosphère par année, a récemment été livrée avec succès après seulement huit mois d'ingénierie et de fabrication.

L'unité modulaire capte le dioxyde de carbone présent dans l'air ambiant. Commercialisée depuis 2023, sa technologie est dérivée des systèmes de survie utilisés à bord de la Station spatiale internationale et développés par Airbus (Defence and Space). Le système intégré au module utilise un filtre à base d'amine solide pour capter le CO₂. Le filtre est ensuite chauffé afin de libérer un CO₂ hautement concentré, tandis que l'air appauvri en CO₂ est renvoyé dans l'atmosphère. En plus de ce procédé basé sur une variation de température, le système énergétique qui alimente le module est spécialement conçu pour récupérer l'énergie initiale et optimiser la consommation énergétique.

« Pour que l'élimination du dioxyde de carbone ait un véritable impact, nous devons développer des technologies capables de passer rapidement à l'échelle pour retirer des milliards de tonnes de CO₂ de l'atmosphère », a déclaré Alex Petre, cheffe de la direction de Deep Sky. « Nous sommes très heureux d'accueillir la technologie d'Airbus au Canada et nous avons hâte de poursuivre ce partenariat à l'avenir. »

En tant que développeur de projets, Deep Sky déploie activement d'importantes infrastructures d'élimination et de stockage du carbone partout au Canada. L'entreprise intègre des technologies de pointe d'élimination et de séquestration du dioxyde de carbone pour faire croître un portefeuille de solutions à grande échelle.

La première installation de l'entreprise, Deep Sky Alpha, a été mise en service plus tôt cette année. Il s'agit du premier centre mondial d'innovation et de commercialisation des technologies d'élimination du carbone, hébergeant plusieurs d'entre elles pour des projets pilotes et de l'optimisation, tout en produisant des crédits d'élimination du dioxyde de carbone. Airbus se joint ainsi à d'autres fournisseurs de CDA avec lesquels Deep Sky a conclu des partenariats pour déployer leur technologie à Deep Sky Alpha, notamment Airhive, Phlair, MissionZero, Skyrenu, Skytree, Carbon Capture Inc. et GE Vernova.

Le déploiement des modules confirme l'élan de Deep Sky. En décembre 2024, celle-ci a obtenu un engagement de subvention de 40 millions USD de Breakthrough Energy Catalyst, leur premier investissement à la fois dans un projet canadien et dans un projet de captage direct de carbone de l'air. En novembre 2024, l'entreprise a annoncé les premiers acheteurs de crédits d'élimination du carbone, la Banque Royale du Canada et Microsoft, qui se sont engagés à acheter 10 000 tonnes d'élimination de CO₂ sur une période de dix ans, avec des options pouvant atteindre un million de tonnes additionnelles provenant du portefeuille de projets commerciaux de Deep Sky.

À propos de Deep Sky

La société montréalaise Deep Sky est la première entreprise au monde indépendante en matière de technologie qui vise à retirer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et à les stocker de façon permanente sous terre. Elle réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone de l'air afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions inédites de captage et de stockage. Avec un financement de 130 millions de dollars, Deep Sky est soutenue par des investisseurs de calibre mondial, notamment Investissement Québec, Brightspark Ventures, Whitecap Venture Partners, OMERS Ventures, le Fonds Technologies pour le climat de BDC, Breakthrough Energy Catalyst, BMO, Banque Nationale du Canada, et plusieurs autres. Pour en savoir plus, consultez le site deepskyclimate.com.

