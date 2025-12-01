MONTRÉAL et HAMBOURG, Germany, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Deep Sky, le développeur canadien de projets d'élimination de carbone, et DACMA, une entreprise mondiale de captage direct de l'air (CDA) basée à Hambourg, ont conclu une entente de développement conjoint à long terme qui servira de base au déploiement de la technologie d'élimination de carbone de DACMA au Canada. Les deux entreprises envoient ainsi un signal fort que le Canada et l'Allemagne peuvent coopérer pour atteindre l'objectif mondial de lutter contre les changements climatiques en retirant du CO₂ directement de l'atmosphère.

Pour amorcer ce nouveau partenariat, Deep Sky déploiera une unité DACMA en Amérique du Nord. La première unité DACMA dans une installation de Deep Sky aura une capacité de captage de 600 tonnes de CO₂ par année avec l'objectif de déployer cette technologie dans des installations à grande échelle d'ici 2027.

Deep Sky et DACMA ont également convenu de développer conjointement la prochaine génération de technologie CDA, qui sera déployée dans les futures installations canadiennes de captage et de séquestration de carbone à grande échelle de Deep Sky. Les installations de Deep Sky viseront à retirer un million de tonnes de CO 2 de l'atmosphère par année. Cette entente survient alors le Canada a établi une voie réglementaire claire pour le captage direct de l'air à grande échelle. Deep Sky et DACMA sont à l'œuvre pour générer des crédits de haute qualité et de haute intégrité pour les marchés volontaires et, éventuellement, pour les marchés réglementés.

« Déployer des infrastructures d'élimination du carbone à grande échelle exige une ingénierie solide, innovante et des projets toujours plus ambitieux. C'est exactement ce que Deep Sky et DACMA accomplissent grâce à ce nouveau partenariat, en unissant leurs forces pour réduire le coût du DAC et accélérer le déploiement de cette technologie le plus rapidement possible », a déclaré Alex Petre, chef de la direction de Deep Sky. « Nous considérons cette collaboration avec DACMA comme une avancée majeure. »

« Je me réjouis de cette alliance solide avec Deep Sky, car nous partageons la même vision et le même engagement envers une croissance rapide de l'élimination du carbone pour retirer de façon permanente les émissions inévitables et historiques du cycle du carbone de la Terre et arrêter les changements climatiques », a déclaré Jörg Spitzner, PDG de DACMA GmbH.

En tant que développeur de projets, Deep Sky déploie activement de vastes infrastructures de captage et de stockage de carbone à travers le Canada. L'entreprise intègre les technologies de captage et de séquestration du dioxyde de carbone les plus avancées pour faire grandir un portefeuille de solutions.

À propos de Deep Sky

La société montréalaise Deep Sky est la première entreprise au monde indépendante en matière de technologie qui vise à retirer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et à les stocker de façon permanente sous terre. Elle réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone de l'air afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions inédites de captage et de stockage. Avec un financement de 130 millions de dollars, Deep Sky est soutenue par des investisseurs de calibre mondial, notamment Investissement Québec, Brightspark Ventures, Whitecap Venture Partners, OMERS Ventures, le Fonds Technologies pour le climat de BDC, Breakthrough Energy Catalyst, BMO, Banque Nationale du Canada, et plusieurs autres. Pour en savoir plus, consultez le site deepskyclimate.com.

À propos de DACMA GmbH

Basée à Hambourg, DACMA possède des systèmes CDA modulaires éprouvés qui sont déjà utilisés avec succès en Amérique du Sud et en Allemagne. La technologie est considérée comme écoénergétique, robuste face aux conditions météorologiques extrêmes et évolutives jusqu'à des installations commerciales de grande envergure. Pour en savoir plus, visitez dacma.com.

