L'installation représentera un investissement estimé à 500 millions de dollars dans la région

WINNIPEG, Manitoba, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Deep Sky, le premier développeur de projets d'élimination de carbone multi-technologies au monde, a choisi le Manitoba comme site pour sa prochaine installation commerciale, Deep Sky Manitoba. Située dans le sud-ouest du Manitoba, celle-ci sera l'une des plus importantes au monde dans le domaine du retrait du carbone, renforçant ainsi le rôle de chef de file du Canada dans le développement d'une industrie évaluée à plusieurs billions de dollars, essentielle à la lutte mondiale contre les changements climatiques. Forte d'une capacité annuelle de captage de 500 000 tonnes de CO₂ par an à pleine capacité, elle sera construite en plusieurs phases. La première, d'une capacité de 30 000 tonnes par an, devrait débuter en 2026.

Le sud-ouest du Manitoba, terreau d'excellence pour le développement de l'industrie d'élimination du carbone, est idéal pour implanter Deep Sky dans la province. Sa géologie, propice au stockage souterrain sécuritaire et efficace du CO₂, combinée à une loi adoptée en 2024 par le gouvernement du Manitoba pour permettre ce stockage, ainsi que des règlements particuliers attendus pour l'automne, en fait un site stratégique. De plus, le réseau hydroélectrique propre du Manitoba offre une source d'énergie renouvelable abondante, essentielle pour alimenter les technologies de captage direct dans l'air, sans générer d'émissions supplémentaires.

Deep Sky a également obtenu l'aval du Dakota Grand Council, en collaborant avec les Nations Dakota du Manitoba, et signé une Déclaration de relations visant à explorer des horizons d'investissement et d'autres avenues de partenariat.

« Au nom du Dakota Grand Council et de notre Dakota Oyate, ainsi que de nos partenaires tribaux aux États-Unis, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Deep Sky», a déclaré Raymond Brown, Dakota Grand Council et chef de la Nation Canupawakpa Dakota. «Notre stratégie de développement économique à long terme repose sur des partenariats et des investissements dans des secteurs qui partagent notre vision TOKATA, une vision d'avenir durable. Les dirigeants de Deep Sky partagent clairement cette vision, tout comme certaines des plus grandes et des plus innovantes entreprises d'Amérique du Nord. #HokaHey! »

Deep Sky évalue actuellement plusieurs sites potentiels pouvant accueillir un premier projet, et a engagé un dialogue avec les municipalités, les peuples autochtones et les acteurs locaux de la région. Ces échanges constituent une étape essentielle du processus de sélection du site, et Deep Sky s'engage à collaborer avec les peuples autochtones et les collectivités locales afin d'assurer leur appui aux projets. La sélection finale du site est prévue pour l'automne, ce qui permettra de débuter le forage du puits de stockage d'ici la fin de l'année et de commencer les travaux de construction de l'installation en 2026.

« Le sud-ouest du Manitoba incarne parfaitement ce dont l'industrie du captage du carbone a besoin pour prospérer : des conditions géologiques optimales, une énergie propre, une main-d'œuvre qualifiée et une gouvernance visionnaire, a déclaré Alex Petre, cheffe de la direction de Deep Sky. Ce que nous construisons au Manitoba n'est pas seulement l'une des plus grandes infrastructures de captage de carbone au monde, c'est le socle d'une industrie qui va redéfinir notre économie et notre planète. Le Canada a l'occasion de s'affirmer comme le

chef de file mondial des technologies de captage du carbone et de miser sur les emplois et les retombées économiques qui en découleront. »

Deep Sky Manitoba offrira d'importants débouchés économiques au sud-ouest du Manitoba. La première phase, d'une capacité de 30 000 tonnes, représente à elle seule un investissement de plus de 200 millions de dollars, qui générera des emplois dans la construction et l'exploitation, offrira des occasions aux entreprises et fournisseurs locaux, ainsi que des retombées indirectes pour la création d'emplois et l'économie liées à l'investissement global.

« Le Manitoba est fier de repousser les limites de l'innovation industrielle, ce qui renforce notre position de chef de file mondial en matière d'actions climatiques», a déclaré Jamie Moses, ministre des Affaires, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois. « Le choix du Manitoba par Deep Sky pour l'une de ses premières installations commerciales de captage et de stockage du carbone témoigne de l'engagement de notre province envers les technologies de pointe, comme le captage direct dans l'air. Ce projet renforce non seulement le rôle du Manitoba dans la réduction des émissions mondiales de CO₂, mais il contribue également à bâtir une économie moderne et innovante, faisant de notre province l'une des rares régions au monde capable d'accueillir des infrastructures véritablement transformatrices. »

Cette annonce survient alors que Deep Sky vient tout juste de lancer les opérations de sa première installation en Alberta, Deep Sky Alpha. Dotée d'une capacité annuelle de captage de 3 000 tonnes, cette dernière constitue la première installation au monde de captage direct dans l'air (CDA) à approche multi-technologies. Le site accueille jusqu'à dix technologies CDA différentes en un même lieu.

Cette approche permet de recueillir des données essentielles sur les performances pour éclairer la sélection technologique de Deep Sky Manitoba, réduisant considérablement les risques liés au déploiement et à la technologie pour les installations de plus grande envergure à venir. Deep Sky Manitoba fait partie d'un portefeuille de projets à grande échelle en cours de développement, notamment au Québec.

Cette annonce renforce le rôle de premier plan du Canada dans le domaine de l'élimination du carbone, une industrie appelée à devenir un marché mondial évalué à plusieurs billions de dollars dans les décennies à venir. Alors que les pays et les entreprises du monde entier cherchent des solutions pour respecter leurs engagements de carboneutralité, des installations comme Deep Sky Manitoba, ainsi que les futures installations canadiennes, joueront un rôle crucial dans l'élimination de quantités massives de CO₂ -- estimées entre 6 et 10 milliards de tonnes par an d'ici 2050 -- nécessaires pour atténuer les pires effets des changements climatiques.

À propos de Deep Sky

Deep Sky, dont le siège est à Montréal, est le premier développeur de projets d'élimination du carbone à technologie agnostique au monde, qui vise à éliminer des gigatonnes de carbone de l'atmosphère et à les stocker de façon permanente sous terre. En tant que développeur de projets, Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de capture directe du carbone dans l'air et dans l'océan, afin d'offrir au marché la plus grande quantité de crédits de carbone de haute qualité, en commercialisant et en catalysant des solutions d'élimination et de stockage du carbone comme jamais auparavant. Avec un financement de 130 millions de dollars, Deep Sky est soutenue par des investisseurs de classe mondiale, notamment Investissement Québec, Brightspark Ventures, Whitecap Venture Partners, OMERS Ventures, BDC Climate Fund, Breakthrough Energy Catalyst, BMO, la Banque nationale du Canada, et bien d'autres encore. Pour plus d'informations, visitez le site deepskyclimate.com.

