INNISFAIL, AB, le 20 août 2025 /CNW/ - Deep Sky, le principal développeur de projets d'élimination du carbone au Canada, a annoncé aujourd'hui que Deep Sky Alpha a officiellement commencé ses activités. C'est un début réussi pour l'élimination du carbone et la toute première séquestration de CO 2 capté directement dans l'atmosphère en Amérique du Nord.

Situé dans un parc industriel de cinq acres à Innisfail, en Alberta, Deep Sky Alpha est passé du début des travaux à la mise en service en seulement un an - un exemple remarquable du déploiement rapide d'une infrastructure climatique. L'installation de plusieurs technologies de captage direct de l'air sur un même site permet de réaliser des gains dans leur mise à l'échelle, dans la vitesse de leur déploiement et en innovation. Alpha rendra ainsi possible l'optimisation en temps réel de plusieurs technologies dans des conditions identiques, favorisant une accélération des avancées du secteur vers des solutions d'élimination du carbone rentables et à grande échelle.

« Il s'agit d'un moment marquant, non seulement pour Deep Sky, mais aussi pour le secteur de l'élimination du carbone mondialement », a déclaré Alex Petre, PDG de Deep Sky. « En l'espace d'un an, nous sommes passés du début des travaux de construction au captage du carbone de l'air et à sa séquestration définitive sous terre. Les entreprises du monde entier sont à la recherche d'une solution d'élimination du carbone durable et de haute qualité pour compenser leur empreinte carbone. Avec Deep Sky Alpha, nous prouvons que c'est non seulement possible - nous l'avons déjà. »

En franchissant cette étape, Deep Sky Alpha devient la première installation de captage direct de l'air en Amérique du Nord à séquestrer géologiquement le CO 2 capté. Celui-ci est stocké de manière permanente sous terre dans des formations géologiques profondes appelées aquifères salins, abondantes en Alberta, ce qui en fait une solution clé pour les émissions difficiles à réduire et les engagements de carboneutralité.

« L'Alberta demeure à l'avant-garde des innovations de classe mondiale, et voilà un autre exemple d'une entreprise qui a choisi l'Alberta pour sa main-d'œuvre qualifiée, son système réglementaire solide et son engagement en faveur d'un développement responsable », a déclaré Rebecca Schulz, ministre de l'Environnement et des aires protégées. « Nous sommes fiers de voir les entreprises investir ici et prouver une fois de plus que l'Alberta est le meilleur endroit au monde pour construire, innover et se développer. »

Le CO 2 est capté à partir de plusieurs unités de captage direct de l'air sur le site qui proviennent du monde entier. Parmi les unités en cours de mise en service, citons celles d'Airhive et Mission Zero Technologies, basées au Royaume-Uni, et de Skyrenu, du Québec. Quatre autres unités seront installées cet automne et cet hiver, le site ayant une capacité totale de 10 unités.

L'emplacement de Deep Sky Alpha à Innisfail, en Alberta, est stratégiquement situé, à proximité de sources d'énergies renouvelables et d'un site de stockage géologique permanent. Le site, entièrement alimenté à l'énergie solaire, captera 3 000 tonnes de CO 2 annuellement. Le projet a généré plus de 110 emplois durant sa construction et mènera à l'embauche d'environ 15 opérateurs à temps plein. Un logiciel exclusif permettra de suivre en temps réel le procédé de captage et séquestration à Alpha, et les données seront publiées sur le site web de Deep Sky.

Deep Sky Alpha marque le début des efforts d'élimination du carbone à l'échelle mondiale de Deep Sky, qui développe déjà des projets d'envergure en Alberta, au Québec et dans d'autres régions. Cette réussite de l'entreprise s'appuie sur la subvention récente de 40 millions de dollars US reçue de Breakthrough Energy Catalyst et sur les accords d'achat de crédits d'élimination du carbone conclus avec des clients comme Microsoft et Banque Royale du Canada.

Deep Sky aide les entreprises à atteindre leurs cibles de décarbonation grâce à des crédits d'élimination du carbone de haute qualité qui compensent leurs émissions. Les crédits qui seront générés par Deep Sky Alpha ont été prévendus, mais les acheteurs souhaitant réserver des crédits pour des projets commerciaux ultérieurs peuvent s'adresser à [email protected].

La société montréalaise Deep Sky est la première entreprise au monde agnostique sur le plan technologique qui vise à retirer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et à les stocker de façon permanente sous terre. Elle réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone de l'air et des océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits d'élimination du carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions inédites de captage et de stockage. Avec un financement de 130 millions de dollars, Deep Sky est soutenue par des investisseurs de calibre mondial, notamment Investissement Québec, Brightspark Ventures, Whitecap Venture Partners, OMERS Ventures, le Fonds Technologies pour le climat de BDC, Breakthrough Energy Catalyst, la BMO et la Banque Nationale du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site deepskyclimate.com.

