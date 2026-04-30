L'entente combine l'approvisionnement en crédits carbone, le développement de marché et la recherche conjointe afin de renforcer le marché de l'élimination durable du carbone.

MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - Deep Sky a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique avec ENGIE portant sur l'approvisionnement en crédits carbone, la recherche conjointe et le développement de marché. Aux termes de cette entente, ENGIE pourra acquérir jusqu'à 15 000 crédits d'élimination du carbone provenant des installations de captage direct dans l'air de Deep Sky.

« ENGIE, avec son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2045, s'inscrit dans l'urgence des échéanciers climatiques établis par le GIEC et incarne le type de leadership nécessaire pour accélérer le développement du marché de l'élimination du carbone », a déclaré Charlie Renzoni, vice-président, marchés du carbone chez Deep Sky. « Des partenariats comme celui-ci contribuent à faire en sorte que le captage direct dans l'air puisse répondre à une demande croissante en comblant l'écart entre l'innovation et le déploiement à l'échelle industrielle. »

Les deux entreprises collaboreront également à des travaux de recherche portant sur la réactivité des systèmes de captage direct dans l'air face à des charges énergétiques dynamiques ainsi que sur leur intégration aux systèmes énergétiques. Ces efforts viendront appuyer les travaux de Deep Sky visant à optimiser l'intégration énergétique des installations de captage direct dans l'air, à améliorer leur efficacité et à réduire les coûts.

Ce partenariat soutient les priorités d'ENGIE en matière de décarbonation, de recherche et d'innovation, tout en contribuant à la croissance globale du marché de l'élimination durable du carbone. Cette collaboration vise également à orienter de futurs déploiements commerciaux de captage direct dans l'air à l'échelle mondiale.

Deep Sky est un développeur de projets de captage direct dans l'air et de stockage du carbone, sans parti pris technologique, dont l'objectif est d'accélérer l'élimination du carbone à grande échelle. L'entreprise conçoit et exploite des infrastructures de captage direct dans l'air et de stockage géologique du carbone en s'associant à des fournisseurs de technologies de captage de premier plan, plutôt que de s'appuyer sur une solution unique. Elle utilise des données opérationnelles pour améliorer l'efficacité tout en offrant des crédits répondant à des normes élevées en matière de permanence, d'additionnalité et de transparence.

Pour en savoir plus :

À propos de Deep Sky : Entreprise québécoise spécialisée dans l'élimination du carbone, Deep Sky développe des projets d'envergure de capture directe dans l'air et de stockage. Sa plateforme technologique permet de tester et de déployer en conditions réelles plusieurs technologies de pointe de DAC, créant l'infrastructure commune indispensable à la commercialisation du secteur. À Innisfail, en Alberta, Deep Sky Alpha constitue le tout premier centre d'innovation au monde dédié à la commercialisation de diverses solutions de DAC. Soutenue par des acheteurs fondateurs tels que Microsoft et RBC, l'entreprise compte également parmi ses clients Google (via Frontier Climate) et d'autres organisations majeures. deepskyclimate.com

SOURCE Deep Sky

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