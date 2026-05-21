Senken a soutenu les processus de diligence raisonnable et d'évaluation du projet dans le cadre d'une transaction axée sur la qualité, la crédibilité et la capacité de livraison à long terme.

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Deep Sky a conclu un accord d'achat à terme visant à fournir au groupe Lufthansa des crédits d'élimination du carbone de haute qualité issus de la capture directe de l'air (DAC). À compter de 2027, sur une période initiale de deux ans, Deep Sky livrera des crédits dans le cadre du portefeuille de projets de protection climatique récemment sélectionnés par le groupe Lufthansa. Cet achat renforce les offres du groupe Lufthansa en matière de voyages plus durables, permettant aux clients de contribuer activement à la protection du climat. Senken, partenaire spécialisé dans l'approvisionnement en crédits carbone, a soutenu la transaction à titre de conseiller stratégique pour la diligence raisonnable et l'évaluation du projet.

Les technologies de capture directe de l'air devraient jouer un rôle essentiel dans l'atteinte des objectifs climatiques à long terme, particulièrement dans les secteurs difficiles à décarboner comme l'aviation. En soutenant ces technologies dès aujourd'hui, le groupe Lufthansa contribue à leur développement commercial et à leur capacité de déploiement à grande échelle.

« Collaborer avec le groupe Lufthansa afin d'accélérer l'adoption des crédits de capture directe de l'air dans le secteur de l'aviation reflète l'élan croissant du marché ainsi que l'importance grandissante de la qualité, de la crédibilité et de la capacité de livraison dans le domaine de l'élimination du carbone », a déclaré Guillaume Devaux, vice-président, partenariats stratégiques chez Deep Sky. « Nous constatons directement que le secteur de l'aviation intègre de plus en plus l'élimination du carbone dans ses efforts de décarbonation et ses stratégies globales de durabilité. »

« La qualité est aujourd'hui le facteur le plus important du marché volontaire du carbone », a déclaré Adrian Wons, chef de la direction et fondateur de Senken. « Nous sommes heureux d'avoir soutenu cette entente, en facilitant une collaboration entre le groupe Lufthansa et Deep Sky à la suite d'une évaluation rigoureuse de l'intégrité technologique et environnementale du projet. »

Deep Sky est le premier développeur de projets de capture directe de l'air au monde à adopter une approche agnostique sur le plan technologique, avec pour mission d'accélérer le déploiement de l'élimination du carbone. L'entreprise développe et exploite des infrastructures de DAC et de stockage géologique du carbone en collaborant avec des fournisseurs de technologies de capture de premier plan plutôt qu'en misant sur une seule solution. Elle s'appuie sur les données opérationnelles pour réduire les coûts tout en offrant des crédits qui répondent aux normes les plus élevées en matière de permanence, d'additionnalité et de transparence.

À propos de Deep Sky

Entreprise québécoise spécialisée dans l'élimination du carbone, Deep Sky développe des projets d'envergure de capture directe dans l'air et de stockage. Sa plateforme technologique permet de tester et de déployer en conditions réelles plusieurs technologies de pointe de DAC, créant l'infrastructure commune indispensable à la commercialisation du secteur. À Innisfail, en Alberta, Deep Sky Alpha constitue le tout premier centre d'innovation au monde dédié à la commercialisation de diverses solutions de DAC. Soutenue par des acheteurs fondateurs tels que Microsoft et RBC, l'entreprise compte également parmi ses clients Google (via Frontier Climate) et d'autres organisations majeures. Pour en savoir plus, visitez deepskyclimate.com

SOURCE Deep Sky

Contact Média : [email protected]