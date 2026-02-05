Un cadre attendu pour soutenir l'élimination du carbone au Québec

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Deep Sky, développeur montréalais de projets d'élimination du carbone, accueille favorablement le dépôt par le gouvernement du Québec du projet de loi 17, Loi visant principalement à modifier la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole afin d'encadrer les réservoirs souterrains et certaines conduites, incluant le stockage géologique du carbone. Ce projet de loi établit un cadre législatif attendu et nécessaire pour soutenir l'élimination permanente du carbone, atteindre les cibles de carboneutralité de la province, débloquer des investissements majeurs et positionner le Québec parmi les leaders mondiaux de ce secteur émergent.

En établissant un cadre robuste pour le stockage géologique, le projet de loi permet de concilier la protection de la population et de l'environnement avec le déploiement de solutions essentielles pour traiter les émissions que le Québec devra retirer de l'atmosphère d'ici 2050.

Deep Sky tient à saluer le leadership du ministre Poulin dans le dépôt de ce projet de loi, qui répond à un besoin clairement identifié par la communauté scientifique, les experts en climat et les acteurs économiques. En l'absence d'un cadre spécifique, le déploiement de solutions d'élimination permanente du carbone était jusqu'ici freiné au Québec. Le projet de loi vient combler ce vide réglementaire et doter la province d'un outil essentiel.

Un cadre rigoureux pour une élimination du carbone sécuritaire et responsable

Le projet de loi propose un encadrement visant à assurer que le stockage géologique du carbone se fasse de manière sécuritaire pour la population et l'environnement. Ces mesures sont essentielles pour permettre au Québec de déployer des projets conformes aux meilleures pratiques internationales et pour renforcer la confiance du public envers ce secteur émergent.

Le cadre proposé ouvre également la voie à des investissements majeurs dans la province en permettant aux promoteurs telle Deep Sky de valoriser les crédits carbone générés par son stockage permanent sur les marchés volontaires locaux et internationaux ainsi que d'accéder au crédit d'impôt fédéral remboursable pour le captage et le stockage du carbone, qui couvre jusqu'à 60 % des investissements en captage direct dans l'air et 37,5 % des investissements en stockage.

« Ce projet de loi donne au Québec la prévisibilité réglementaire nécessaire pour passer de projets pilotes à de véritables infrastructures d'élimination du carbone à grande échelle », a déclaré Alex Petre, PDG de Deep Sky. « Il crée les conditions pour soutenir des investissements majeurs dans les régions tout en permettant au Québec d'atteindre ses cibles climatiques. Une adoption rapide de ce projet de loi est essentielle pour permettre au Québec d'agir dès maintenant et de renforcer sa position comme chef de file de l'élimination du carbone. Elle permettra par ailleurs à Deep Sky de lancer les travaux de construction d'un premier site d'envergure au Québec d'ici 2027 ».

Selon le plus récent rapport du Comité consultatif sur les changements climatiques, le Québec devra se doter d'infrastructures d'élimination permanente du carbone d'une capacité totale de 13 millions de tonnes par année d'ici 2045-2050 afin de compenser les émissions de CO 2 qui ne pourront être autrement réduites et ainsi atteindre la carboneutralité. Le captage direct du carbone de l'air et son stockage géologique permanent offrent ainsi une solution technologique à l'atteinte de nos objectifs climatiques en misant sur notre électricité propre et les talents de chez-nous.

Des retombées économiques importantes pour le Québec

Deep Sky développe actuellement deux projets d'élimination du carbone au Québec, à Thetford Mines et à Bécancour. Le projet de Thetford Mines représente à lui seul un investissement de plus de 2 milliards de dollars et pourrait générer des retombées économiques évaluées entre 1 à 1,7 milliard de dollars, en plus de créer entre 7 000 et 12 000 emplois durant la phase de construction.

Une fois pleinement opérationnel, le site de Thetford Mines aura la capacité d'éliminer plus de 500 000 tonnes de CO 2 par année, soit l'équivalent d'environ 25 millions d'arbres matures. En décembre 2025, Deep Sky a réalisé la première injection géologique de carbone capté au Québec, marquant une étape importante dans le développement du projet.

Le Québec dispose par ailleurs d'un potentiel de stockage géologique exceptionnel, estimé à environ 8 gigatonnes de capacité dans les aquifères salins des Basses-terres du Saint-Laurent et jusqu'à 800 gigatonnes dans les roches mafiques et ultramafiques des Appalaches et du Bouclier canadien. Ces atouts géologiques uniques confèrent à la province une position stratégique de l'élimination du carbone.

Deep Sky poursuivra sa collaboration avec le gouvernement du Québec et l'ensemble des parties prenantes afin de soutenir la mise en œuvre efficace de ce cadre législatif et le développement responsable de la filière de l'élimination du carbone au Québec.

