MONTRÉAL, QC, 19 octobre 2023 /CNW/ - Deep Sky, un développeur de projets d'élimination du carbone basé à Montréal, a annoncé que Jason Vanderheyden a rejoint l'entreprise en tant que vice-président aux affaires gouvernementales et des politiques publiques. Jason a plus de 15 ans d'expérience en tant que leader dans le domaine des affaires gouvernementales, de l'élaboration des politiques publiques, du développement des affaires et des partenariats stratégiques. Dans ses nouvelles fonctions, Jason mettra en place l'équipe de relations gouvernementales chez Deep Sky, en veillant à ce que l'entreprise devienne un partenaire des décideurs politiques afin de croître le secteur de l'élimination du carbone.

Plus récemment, Jason a dirigé le développement d'une jeune entreprise technologique à forte croissance. Auparavant, il a occupé divers postes de direction dans le domaine des partenariats stratégiques et des affaires gouvernementales au sein de quelques-unes des plus grandes entreprises de technologie médicale au monde; notamment Becton Dickinson, Medtronic et General Electric. Avant de travailler dans le secteur des technologies médicales, Jason a mis sur pied et dirigé des équipes chargées des affaires gouvernementales chez Toyota Canada et au sein de deux associations industrielles nationales.

Jason a travaillé dans un certain nombre de secteurs très réglementés, dont les soins de santé, l'automobile, les services financiers et la technologie. Il détient une expérience exceptionnelle en matière de collaboration avec les gouvernements sur des questions politiques complexes. Actuellement membre du conseil d'administration de Recherche Canada, entité qui défend les intérêts de la communauté universitaire de recherche en santé du Canada, il a également publié des articles sur des questions de politique publique liées à l'innovation et aux marchés publics.

« Le climat est sans doute le problème de santé publique le plus important », a déclaré Jason Vanderheyden, vice-président de Deep Sky chargé des affaires gouvernementales et des politiques publiques. « Pour moi, il s'agit de l'un des plus grands défis de l'humanité. Le fait de pouvoir mener des politiques publiques pour nous aider à résoudre ce problème est significatif pour moi et pour nos générations futures. J'ai hâte de m'assurer que les gouvernements disposent des meilleurs cadres législatifs et réglementaires pour stimuler la croissance économique en vue de l'élimination du carbone. »

« Chez Deep Sky, nous travaillons en étroite collaboration avec les représentants du gouvernement pour renforcer les cadres qui permettront au Canada de devenir le leader mondial de l'élimination du carbone », a déclaré Damien Steel, PDG de Deep Sky. « Ce travail nécessite un professionnel expérimenté qui a su naviguer à travers des questions politiques complexes. Avec Jason dans l'équipe, nous sommes plus confiants que jamais que nous avons les acteurs nécessaires pour aider à inverser le changement climatique. »

Deep Sky travaille à la mise en place d'une infrastructure d'élimination et de stockage du carbone à grande échelle au Canada. En tant que développeur de projets, la société réunit les technologies les plus prometteuses de captage direct dans l'air et dans l'océan afin de fournir au marché la plus grande quantité de crédits de carbone de haute qualité. Alimentées par des énergies renouvelables, les installations de Deep Sky sont stratégiquement situées au Québec, une région qui dispose d'une abondance d'énergie hydroélectrique, d'un immense potentiel éolien et d'un vaste territoire doté de la riche composition géologique nécessaire à la capture du carbone.

