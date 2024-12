Deep Sky obtient une subvention de 40 millions de dollars de Breakthrough Energy Catalyst pour le développement du captage direct dans l'air

Cette subvention représente le tout premier engagement du programme Catalyst envers à la fois un projet canadien et un projet voué au captage direct dans l'air (DAC)

MONTRÉAL, le 18 décembre 2024 /CNW/ - L'entreprise québécoise Deep Sky, qui développe des projets d'élimination du carbone, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu une subvention de 40 millions de dollars américains de Breakthrough Energy Catalyst (« Catalyst »). Assujettis à des conditions, les fonds serviront à financer la construction de Deep Sky Alpha (anciennement Deep Sky Labs) et les activités de recherche et d'expérimentation qui y seront menées. Deep Sky testera des technologies de DAC novatrices dans le cadre de ses démarches pour découvrir les solutions les plus prometteuses et réduire drastiquement le coût des projets commerciaux d'élimination du carbone à grande échelle. Il s'agit du tout premier investissement de Catalyst à la fois dans un projet canadien et voué au captage direct dans l'air (DAC).

Le programme Catalyst finance de grands projets pilotes et investit dans des projets commerciaux pionniers reposant sur des technologies climatiques émergentes. Il privilégie les projets centrés sur des technologies climatiques évolutives et hautement efficaces qui nécessitent des capitaux supplémentaires pour passer à l'échelle commerciale. Alpha devrait être opérationnelle et apte à générer des crédits d'élimination du carbone d'ici le printemps 2025. Il s'agit de la première installation de Deep Sky.

En octroyant cette subvention, Catalyst soutient les efforts de Deep Sky pour construire une infrastructure d'élimination et de stockage du carbone à grande échelle au Canada. Deep Sky s'emploie à réunir les technologies de captage direct dans l'air et dans les océans les plus prometteuses afin d'accélérer la mise en marché de crédits d'élimination du carbone de haute qualité. Alimentées par de l'énergie renouvelable, ses installations sont stratégiquement situées au Canada, qui dispose de toutes les ressources naturelles nécessaires pour devenir une figure de proue mondiale de l'élimination du carbone. L'hydroélectricité, le potentiel éolien et la richesse géologique font de cet endroit un lieu idéal pour le captage et le stockage du carbone par des moyens technologiques.

« L'obtention du soutien de Breakthrough Energy Catalyst marque un jalon important pour notre entreprise et pour l'industrie du captage direct dans l'air », a déclaré Damien Steel, PDG de Deep Sky. « Ce soutien financier sera déterminant puisqu'il nous aidera à réaliser nos objectifs ambitieux. Deep Sky a déjà grandement bénéficié de son partenariat avec Breakthrough Energy Catalyst et de son expertise dans le développement de projets à grande échelle. »

« Nous soutenons fièrement Deep Sky Alpha. Grâce à cette initiative unique, nous pouvons parfaire nos connaissances de différentes technologies dans l'optique de réduire les coûts et de faciliter la mise à l'échelle, le tout en éliminant du carbone de façon permanente. », a déclaré Mario Fernandez, chef du programme Breakthrough Energy Catalyst. « La planète aura besoin d'une multitude de solutions à des prix bien inférieurs à aujourd'hui. La plateforme de Deep Sky permettra d'accélérer le développement d'innovations concrètes susceptibles de rendre le captage direct dans l'air abordable. »

Ensemble, Deep Sky et Catalyst s'engagent à développer et à déployer des technologies d'élimination du dioxyde de carbone (CDR) de pointe, alors que la carboneutralité et l'atténuation des effets des changements climatiques nécessitent des moyens de haute qualité.

« En 2025, Deep Sky tiendra promesse en favorisant l'expansion rapide des capacités d'élimination du carbone. Notre ambition pour l'avenir est sans compromis. », affirme Damien.

À propos de Breakthrough Energy

Breakthrough Energy a pour mission d'accélérer la transition de la planète vers les énergies vertes. L'organisation finance des technologies révolutionnaires, défend des politiques climatiques intelligentes et encourage ses partenaires dans le monde entier à adopter des mesures efficaces, accélérant ainsi les progrès à chaque étape.

Breakthrough Energy Catalyst est une nouvelle plateforme qui finance et investit dans des projets commerciaux novateurs pour les technologies climatiques émergentes. En soutenant ces initiatives, Catalyst cherche à accélérer l'adoption de ces technologies dans le monde entier et à en réduire les coûts.

Catalyst se concentre actuellement sur cinq domaines technologiques : l'hydrogène propre, le carburant d'aviation durable, le captage direct dans l'air, le stockage d'énergie à long terme et la décarbonation industrielle. En plus du capital, Catalyst met à profit l'expertise de l'équipe en matière d'investissement dans les infrastructures énergétiques et de développement de projets. Elle aide ainsi les innovateurs à faire progresser leurs projets depuis le stade du développement jusqu'à celui du financement et, enfin, de la construction. Pour en savoir plus sur Breakthrough Energy et Catalyst, visitez le site breakthroughenergy.org.

À propos de Deep Sky

La société montréalaise Deep Sky est la première entreprise au monde agnostique sur le plan technologique qui vise à retirer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et à les stocker de façon permanente sous terre. Elle réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions inédites de captage et de stockage. Avec un financement de 130 millions de dollars, Deep Sky est soutenue par des investisseurs de calibre mondial, notamment Investissement Québec, Brightspark Ventures, Whitecap Venture Partners, OMERS Ventures, le Fonds Technologies pour le climat de BDC, Breakthrough Energy Catalyst, la BMO et la Banque Nationale du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site fr.deepskyclimate.com.

