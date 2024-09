La Banque Nationale du Canada et BMO investissent dans le développeur de projets d’élimination du carbone Deep Sky

MONTRÉAL, 12 septembre, 2024 /CNW/ - Deep Sky, une entreprise montréalaise qui met sur pied des projets d'élimination du carbone, a obtenu un investissement de deux des plus importantes institutions financières au Canada. La Banque Nationale du Canada et BMO ont investi collectivement 2,5 millions de dollars canadiens afin de soutenir le développement de l'infrastructure d'élimination du carbone de Deep Sky.

Ces capitaux seront utilisés pour l'exploration et la planification de projets commerciaux au Québec, notamment les travaux de recherche en cours sur la minéralisation in situ à Thetford Mines et les études géologiques pour le stockage sédimentaire à Bécancour. Le Québec est l'endroit idéal pour les projets d'élimination du carbone, grâce à son électricité renouvelable abordable, sa main-d'œuvre minière expérimentée et ses conditions géologiques favorables.

« C'est un signal très fort, que deux des principales banques canadiennes reconnaissent l'élimination du carbone comme une stratégie pour lutter contre les changements climatiques », s'est réjoui le PDG de Deep Sky, Damien Steel. « On espère voir de plus en plus d'institutions financières catalyser leurs capitaux vers cette technologie novatrice, qui représente l'une de nos meilleures chances de freiner le réchauffement climatique. La Banque Nationale du Canada et BMO sont des pionniers qui savent qu'il faut agir maintenant. »

« À la Banque Nationale, nous croyons qu'il est important de supporter les technologies émergentes pour concrétiser la transition vers une économie sobre en carbone. Nous sommes fiers de soutenir les efforts de Deep Sky pour faire face à la crise climatique », a déclaré Debby Cordeiro, première vice-présidente, Communications, Affaires publiques et ESG, Banque Nationale du Canada.

Deep Sky œuvre à bâtir une infrastructure de stockage et d'élimination du carbone à grande échelle au Canada, avec de premières installations au Québec et en Alberta. L'entreprise promotrice de projets réunit les technologies d'élimination et de séquestration du dioxyde de carbone les plus prometteuses pour commercialiser des solutions à grande échelle. Ces technologies seront essentielles pour atteindre net-zéro émissions et atténuer les effets des changements climatiques.

À propos de Deep Sky

La société montréalaise Deep Sky est la première entreprise au monde indépendante en matière de technologie qui vise à retirer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et à les stocker de façon permanente sous terre. Elle réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions inédites de captage et de stockage. Avec un financement de 75 millions de dollars, Deep Sky est soutenue par des investisseurs de calibre mondial, notamment Investissement Québec, Brightspark Ventures, Whitecap Venture Partners, OMERS Ventures et le Fonds Technologies pour le climat de BDC. Pour en savoir plus, consultez le site fr.deepskyclimate.com.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 454 milliards de dollars au 31 juillet 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie florissante, un avenir durable et une société plus inclusive.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2503724/Deep_Sky_X_BNC_BMO_fr.jpg

SOURCE Deep Sky

Personnes-ressources pour les médias : Brooks Wallace Deep Sky [email protected]