Deep Sky dévoile ses clients pionniers : 10 000 crédits d’élimination du carbone pour la Banque Royale du Canada et Microsoft.

L'entreprise vise à éliminer 10 000 tonnes de CO 2 de l'air grâce à une dizaine de technologies différentes au premier centre d'innovation et de commercialisation de solutions d'élimination du carbone au monde

MONTRÉAL, le 13 novembre 2024 /CNW/ - L'entreprise canadienne Deep Sky, qui développe des projets d'élimination du carbone, a vendu des crédits carbone à ses clients pionniers, incluant la Banque Royale du Canada et Microsoft. En contrepartie, Deep Sky prévoit éliminer 10 000 tonnes de CO 2 de l'atmosphère sur une période de 10 ans au site de Deep Sky Labs, le premier centre d'innovation et de commercialisation de solutions d'élimination du carbone au monde. Ces clients pionniers soutiennent la mission de Deep Sky Labs d'accélérer la création de solutions d'élimination du CO2 abordables, écoénergétiques et évolutives, et ainsi d'en faciliter le développement privé. L'accord prévoit l'élimination initiale de 10 000 tonnes de CO 2 par Deep Sky et l'option d'éliminer un million de tonnes supplémentaires grâce aux futurs projets commerciaux de l'entreprise.

Premier projet commercial de captage direct du carbone dans l'air (DAC) au Canada, Deep Sky Labs constitue une solution unique pour optimiser les efforts de lutte contre la crise climatique. Le site permet de regrouper pour la première fois une multitude de technologies DAC afin de mesurer et de comparer leurs rendements respectifs. Ces technologies seront testées et optimisées pour fonctionner tout au long de l'année dans le climat canadien, puis validées avant d'être déployées à grande échelle. Le logiciel développé par Deep Sky suivra et comparera toutes les données afin d'accélérer la recherche et le développement des partenaires technologiques et du secteur dans son ensemble.

Pour commencer, huit technologies DAC seront déployées à Deep Sky Labs. Elles bénéficieront d'un accès complet à de l'énergie renouvelable et au stockage permanent du carbone, ce qui rendra possible l'analyse de cycle de vie nécessaire à la production de crédits carbone vérifiés et validés par des registres tiers. Le fait que Deep Sky Labs soit agnostique sur le plan technologique diminue les risques opérationnels et de livraison, tout en accélérant le déploiement de solutions à grande échelle. Cette approche novatrice vise à résoudre les retards de livraison qui ont affecté les projets antérieurs d'élimination du carbone à l'échelle mondiale. Elle permet aux clients pionniers d'influencer le développement de nombreuses technologies DAC par un seul achat de crédits d'élimination du carbone. Pour choisir ses partenaires, Deep Sky a évalué près de 100 technologies provenant du monde entier. Elle a choisi des unités de traitement de l'air écoénergétiques, simples et évolutives en vue de les tester.

Les fournisseurs de DAC choisis sont Airhive, Avnos, Phlair (anciennement Carbon Atlantis), Greenlyte, Mission Zero, NEG8 Carbon, Skyrenu et Skytree. Ensemble, ces partenaires représentent certaines des meilleures technologies d'élimination du CO 2 au monde, réunies pour la première fois au Canada. Tout autre fournisseur qui souhaite déployer sa technologie au site de Deep Sky Labs peut écrire à [email protected].

« Ces clients pionniers sont deux entreprises qui reconnaissent le rôle clé de l'élimination du carbone dans la décarbonation de la planète », a déclaré le PDG de Deep Sky, Damien Steel. « Dans un marché fragmenté, Deep Sky Labs représente un carrefour pour les investisseurs, les fournisseurs, les clients et les autres partenaires qui veulent un accès aux meilleures technologies d'élimination du carbone au monde. Ce premier groupe à investir des capitaux catalytiques dans l'élimination du carbone nous donne plus que jamais la certitude que nous pouvons relever le plus grand défi de l'humanité et inverser les changements climatiques ».

« L'élimination du carbone est un segment émergent des marchés volontaires du carbone, et de nouvelles solutions technologiques sont nécessaires pour soutenir sa croissance. Comme client pionnier, RBC se réjouit d'accompagner Deep Sky Labs et d'appuyer ses efforts pour développer des solutions d'élimination du CO 2 à grande échelle », a déclaré Sarah Thompson, cheffe mondiale, Finance durable chez RBC Marchés des Capitaux. « Il s'agit du premier achat de crédits d'élimination du carbone par le groupe des solutions environnementales de RBC Marchés des Capitaux. »

« Alors que le secteur du DAC continue d'innover, Deep Sky Labs offre une nouvelle approche globale pour évaluer et faire progresser plusieurs technologies de manière simultanée, tout en simplifiant le développement de projets pour les entreprises en démarrage », a déclaré Brian Marrs, directeur principal de l'élimination du carbone et de l'énergie chez Microsoft.

« En somme, Deep Sky Labs permettra d'incuber des technologies et d'accélérer le développement des connaissances au bénéfice de l'industrie, qui pourra acquérir une meilleure compréhension des exigences relatives au déploiement des solutions de l'ordre de la gigatonne. »

Le projet et l'engagement des clients pionniers créeront des emplois verts à Innisfail, en Alberta, où se trouve Deep Sky Labs. Environ 80 personnes seront employées pour la phase de construction, et 15 autres une fois l'installation opérationnelle. Le projet pourrait représenter un investissement de plus de 100 millions de dollars sur 10 ans dans la communauté locale. Les usines commerciales qui suivront partout au pays devraient employer environ 1 000 travailleurs pour leur construction et 150 pour leur fonctionnement.

Deep Sky a pour objectif d'aider les entreprises à atteindre leurs cibles de décarbonation en leur fournissant des crédits carbone vérifiés pouvant servir à compenser leurs émissions. Les crédits carbone de Deep Sky seront entièrement traçables grâce à un logiciel de mesure, de déclaration et de vérification (MDV), et respecteront des normes strictes pour assurer une additionnalité et une durabilité totales. Les projets de Deep Sky sont conçus pour réduire les risques généralement associés à l'élimination du carbone, tout en augmentant l'impact communautaire et économique des efforts de décarbonation d'une entreprise.

Deep Sky Labs vise à accélérer le développement de plusieurs technologies et à les mettre à l'échelle dans des projets commerciaux partout au Canada. Deep Sky Labs et les futurs projets commerciaux émettront des crédits carbone par l'intermédiaire de registres tiers conformément à la réglementation mondiale et aux systèmes d'intégrité adoptés par le secteur. Les clients qui souhaitent réserver des crédits carbone auprès de Deep Sky peuvent écrire à [email protected].

Toutes les références à Deep Sky Labs, à son développement de technologies d'élimination du carbone et aux crédits carbone associés proviennent exclusivement de Deep Sky Labs.

