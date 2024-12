Pourquoi Taïwan?

Grâce à sa formation géologique unique près du tropique du cancer, Taïwan abrite plus d'une centaine de sources naturelles chaudes, froides et marines, offrant une variété d'expériences de baignade au milieu de paysages époustouflants. Parmi ses trésors, mentionnons les sources thermales Zhaori à Ludao, l'une des trois seules sources d'eau salée au monde. Avec des catégories comme les sources de bicarbonate de sodium, les sources de soufre, les sources de soufre de fer et même les sources thermales marines, les voyageurs peuvent adapter leur expérience à leurs préférences.

Explorez la carte de la source chaude

Planifier votre voyage au printemps chaud taïwanais n'a jamais été aussi facile. La carte des sources chaudes fournit des détails essentiels sur chaque région des sources chaudes, notamment :

Types de printemps : découvrez les avantages uniques de différentes compositions printanières, des sources de soufre apaisantes aux eaux revigorantes riches en fer.

Conseils d'accès : découvrez comment atteindre ces endroits tranquilles grâce au transport en commun efficace de Taïwan.

Sources thermales recommandées : trouvez des options sélectionnées et certifiées pour un bain inoubliable.

Une expérience unique de la source chaude

Les sources thermales de Taïwan sont plus qu'un bain - elles représentent un voyage culturel. Des piscines d'hydrothérapie de source chaude aux aventures de source chaude sauvage, chaque expérience est conçue pour rajeunir votre corps et votre âme. Après une détente, entreprenez une aventure culinaire. Les régions chaudes du printemps sont également reconnues pour leurs cuisines locales distinctives. À Wulai, savourez les saveurs de la cuisine atayale, y compris des plats comme A-bay, faits de patate douce ou de riz bananier enveloppé de feuilles parfumées. Pendant ce temps, à Xinbeitou, dégustez des légumes cultivés en montagne et du poulet de plein air, ce qui est parfait pour un repas post-trempé.

Planifiez votre visite

Les sources thermales de Taïwan sont une invitation à redécouvrir la détente et le bien-être. Commencez votre voyage en explorant la carte de la source chaude à TaiwanHotSpring.net, ou visitez le Centre d'information touristique de Taïwan (TTIC) à Vancouver pour en savoir plus. Que vous cherchiez des paysages sereins, des expériences culturelles uniques ou une retraite bien-être, les sources thermales de Taïwan promettent une aventure inoubliable.

